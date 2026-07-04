Die Versamet-Aktie blickt auf ein sehr erfolgreiches erste Halbjahr 2026 an der Börse zurück. Seit Jahresbeginn hat der Kurs des kanadischen Rohstoff-Royalty-Unternehmen um gut +35% zugelegt. Wird das zweite Halbjahr ähnlich erfolgreich verlaufen? Einige wichtige operative Meilensteine Bevor ich mich an einer Antwort auf diese Frage versuche, erst noch ein Blick auf die bevorstehenden Ereignisse im zweiten Halbjahr. Von Juli bis Dezember stehen bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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