KI, KI, KI - dröhnt es in den Ohren! Künstliche Intelligenz kann ja offensichtlich Vieles, aber für das Funktionieren der rund 1200 Hyperscale Datencenter weltweit braucht es immense Mengen an Strom. Kupfer hat sich damit still und heimlich zum unverzichtbaren Nervensystem der globalen Energiewende entwickelt. Ohne das rötliche Metall ist der massive Ausbau von Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und modernen Stromnetzen technisch schlicht unmöglich. Eine vielbeachtete Studie von S&P Global warnt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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