Ontario entwickelt sich zunehmend zu einem der wichtigsten Bergbaustandorte Nordamerikas. Milliardeninvestitionen großer Produzenten, beschleunigte Genehmigungsverfahren und umfangreiche Infrastrukturprojekte verändern derzeit das Tempo, mit dem neue Rohstoffvorkommen erschlossen werden.

Dabei stehen neben Gold auch Kupfer, Nickel, Graphit und Lithium in den Mittelpunkt - Rohstoffe, die für Elektromobilität, Energiewende und moderne Industrie als strategisch gelten. Davon profitieren nicht nur etablierte Bergbaukonzerne, sondern auch eine Reihe von Explorern, die ihre Projekte in einem deutlich günstigeren Umfeld vorantreiben.

Große Produzenten investieren Milliarden

Ein wichtiger Impuls kam im Frühjahr von Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325). Der Goldproduzent kündigte Investitionen von rund 14 Mrd. CAD in Ontario bis Ende des Jahrzehnts an. Der Großteil der Mittel fließt in bestehende Minen, Explorationsprogramme und neue Projekte wie den Ausbau von Detour Lake und Upper Beaver. Damit unterstreicht Agnico Eagle die langfristige Bedeutung der Provinz für die eigene Wachstumsstrategie.

Parallel schreitet auch die Entwicklung kritischer Mineralien voran. Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037, WKN: A2P0XC) profitiert vom neuen Genehmigungsprogramm "One Project, One Process", das große Bergbauvorhaben beschleunigen soll. Das Crawford-Projekt gilt als eines der bedeutendsten Nickelprojekte weltweit. Neben der Mine sind Verarbeitungsanlagen für Nickel sowie weitere industrielle Wertschöpfungsstufen geplant. Insgesamt werden Investitionen von rund 5 Mrd. CAD erwartet.

Ontario fördert Infrastruktur

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, Ontario als führenden Standort für kritische Mineralien zu etablieren. Genehmigungsprozesse werden vereinfacht, Förderprogramme für Junior-Explorer erweitert und Infrastrukturprojekte beschleunigt. Besonders wichtig ist der vorgezogene Bau der Webequie Supply ...

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