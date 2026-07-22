In den letzten Monaten berichteten zahlreiche Bergbauunternehmen aus Ontario über signifikante Goldfunde. Das geologische Potenzial der Provinz scheint noch lange nicht ausgeschöpft.

Der Edelmetallexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) informierte seine Investoren Mitte Juli über die Erteilung der Explorationsgenehmigung für das Zielgebiet Mud Lake im Projekt Gold Rock Camp im Nordwesten Ontarios. Mit der Genehmigung können die Geologen des Explorers Erweiterungsziele durch Bohrungen untersuchen, die während eines Bohrprogramms im vergangenen Jahr und bei geologischen Kartierungen aufgefallen waren.

Dryden Gold untersucht Probe mit 93 Gramm Gold pro Tonne aus Scherzone

Oberflächenproben, die in einer hochgradigen Scherzone entnommen wurden, wo eine signifikante Faltung in der mineralisierten Struktur auftritt, ergaben einen Goldgehalt von 93 Gramm pro Tonne. Scherzonen sind Bereiche, in denen Gesteinsschichten aneinander vorbeigeschoben wurden. Durch die Reibung und den Druck entstehen Risse und Klüfte. Diese dienen als Wegweiser für heiße, mineralreiche Lösungen, die tief aus dem Erdinneren aufsteigen und das Gold dort ablagern.

An der Stelle der Probenahme liegt eine Faltung, an der Gesteinsschichten sich verbiegen. An den Spitzen dieser Falten ist das Gestein oft besonders stark aufgelockert - was häufig mit konzentrierten Goldablagerungen einhergeht. Die Dryden Gold Geologen sehen in Mud Lake die Chance, das Gold Rock Camp und seine bekannte Mineralisierung bedeutend zu erweitern. Die Scherzone ähnelt einer anderen auf dem Projekt, vieles deutet auf eine Wiederholung hin. Diese Art von struktureller Periodizität ist typisch für viele ertragreiche Goldlagerstätten im Nordwesten Ontarios.

Dryden Gold ist nicht der einzige Explorer in der Provinz, der berechtigte Hoffnungen auf neue Funde hegt. In letzter Zeit meldeten Bergbauunternehmen in Ontario eine ganze Reihe neuer Goldfunde. Bohrergebnisse und Ressourcenschätzungen der vergangenen Monate legen nahe, dass die Provinz unverändert ein sehr großes geologisches Potenzial zu bieten hat. Die Entdeckungen gehen dabei weit über bekannte Fälle wie Mayfair Gold bei Fenn-Gib, Orla Mining bei Musselwhite, Equinox Gold bei Greenstone und West Red Lake bei Madsen hinaus.

Ontarios Goldsucher melden Funde

GFG Resources etwa legte im Mai Ergebnisse der ersten regionalen Diamantbohrkampagne im Zielgebiet Nahanni auf dem Goldarm-Projekt des Unternehmens im Timmins-Golddistrikt vor. Die Bohrungen lieferten überzeugende Beweise dafür, dass Goldarm über die etablierten Kernziele hinaus ein erhebliches Entdeckungspotenzial birgt. So wurden in allen Zielgebieten hochgradige Goldmineralisierungen gefunden, darunter Abschnitte mit über 5 Gramm Gold pro Tonne, lokal sogar über 10 Gramm.

Kenorland Minerals veröffentlichte im Juni zusammen mit dem Partner Auranova Resources Ergebnisse eines knapp 3.200 Meter umfassenden Bohrprogramms bei South Uchi im Red Lake District. Dort wurde mit North Papa ein großes neues Goldvorkommen entdeckt. Kürzere Abschnitte ergaben hier Goldgehalte von über 5 Gramm pro Tonne.

STLLR Gold exploriert mit Tower und Hollinger zwei Goldprojekte in Timmins. Für Tower wurden im Juni Bohrergebnisse veröffentlicht, darunter 13,00 Gramm Gold pro Tonne auf 22,75 m und 3,01 Gramm auf 22,93 m in der Lagerstätte Jonpol. Bereits im April und Mai hatte das Unternehmen hier hochgradige Ergebnisse präsentiert.

Wesdome Gold Mines berichtete im Juni von Explorationsbohrungen bei Eagle River in der Nähe von Wawa. Dabei wurde in einem Kernabschnitt von 0,5 Metern Länge (wahre Mächtigkeit: 0,35 Meter) ein Goldgehalt von 618,2 Gramm Gold pro Tonne festgestellt. "Diese Ergebnisse bestärken uns zunehmend in der Annahme, dass wir erst am Anfang der vollständigen Erfassung des Systems stehen, und unterstreichen gleichzeitig das Potenzial für weitere hochgradige Korridore außerhalb unserer derzeit bekannten Zonen", kommentierte CEO Anthea Bath.

Gold X2 Mining führt derzeit ein 160.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf das Moss Goldprojekt im Nordwesten Ontarios durch. In den vergangenen Monaten wurden immer wieder vielversprechende Resultate gemeldet, darunter 60,7 Meter mit 1,51 Gramm Gold pro Tonne, 86 Meter mit 1,37 Gramm und 32,8 Meter mit 1,22 Gramm.

Bedeutende Erweiterung des Gold Rock Camps

Auch Dryden Gold CEO Trey Wasser zeigt sich optimistisch. "Aufgrund der Daten und der starken geologischen Ähnlichkeiten ist unser Team überzeugt, dass Mud Lake das Potenzial besitzt, sich zu einer bedeutenden Erweiterung des Gold Rock Camps zu entwickeln."

Er betont die Aussicht, dass die Manitou-Dinorwic-Deformationszone - ein großflächiger Bereich in der Erdkruste, in dem tektonische Kräfte das Gestein deformiert haben - mehrere Goldlagerstätten in Richtung der geologischen Struktur beherbergen könnte. "Die Sicherung dieser Bohrgenehmigung ist ein wichtiger Schritt, um das Entdeckungspotenzial von Mud Lake zu testen und die Periodizität im Lagerstättenmaßstab nachzuweisen", sagt Wasser. Die solide Finanzlage gestatte ein umfangreiches Feldprogramm für 2026.

Dryden Gold bohrt derzeit parallel in mehreren Zielgebieten bei Gold Rock. Positive Ergebnisse des Bohrprogramms sowie der Feldarbeiten könnten dem zuletzt deutlich korrigierten Aktienkurs wieder Rückenwind verleihen. Sollte sich der Weg zur fortgeschrittenen Exploration bestätigen, erscheint die aktuelle Bewertung für das Projekt am Tier-1-Standort Ontario attraktiv.

Weitere Informationen zu Dryden Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/dryden-gold-corp/

Unternehmen: Dryden Gold

TSXV: DRY

WKN: A3E1GE

ISIN: CA26245V1013

Webseite: https://drydengold.com

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