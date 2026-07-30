Was für ein Sektor-Crash! Der jüngste Ausverkauf bei den Halbleiter-Aktien hat den Technologiesektor schwer getroffen und viele Depots tief ins Minus gerissen. Nach einer monatelangen Rallye wachsen die Sorgen vor einer Überbewertung und einer konjunkturellen Abkühlung in der Chipindustrie. In Phasen erhöhter steigernder Inflation und Marktvolatilität suchen Investoren verstärkt nach Stabilität und einem verlässlichen Portfolio-Schutz. Gold konnte in der Vergangenheit diese Eigenschaften liefern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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