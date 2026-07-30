Das Marktumfeld bleibt herausfordernd. Am Mittwoch sah es mit der FED-Sitzung nach einer kurzfristigen Stabilisierung aus, ehe Nasdaq und Dow Jones erneut in die Knie gingen. Schwache Quartalszahlen von Meta befeuerten die Juli-Krise. Der Monat könnte für die Nasdaq mit einem Kursverlust jenseits der 10-Prozent-Marke ablaufen, was sehr ungewöhnlich ist. Samsung sorgte am Morgen mit den Quartalszahlen vorübergehend für etwas Entspannung. Die enormen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn sowie der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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