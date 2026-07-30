Die Aktie von Samsung Electronics befindet sich seit Ende Juni in einer Korrektur, die sich zuletzt noch weiter verstärkt hat. Inzwischen belaufen sich die Abschläge gegenüber dem Rekordhoch von 374.500 Won auf fast -45%. Nun hat der südkoreanische Technologieriese und Speicher-Hersteller frische Zahlen vorgelegt. Geben sie der Aktie eine neue Richtung? Speicherchips treiben Rekorde - KI-Boom bleibt intakt Die Antwort des Marktes auf die Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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