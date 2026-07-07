Ohne Gesundheit ist alles nichts. In den vergangenen Jahren haben Unternehmen aus den Bereichen Pharma und Biotech bereits große Erfolge erzielt, wenn es darum geht, die Leiden chronisch Kranker oder auch von Krebspatienten zu lindern. Fortschritt gibt es zunehmend dank innovativer Plattform-Ansätze, die es möglich machen, verschiedene Technologien miteinander zu kombinieren. Ein Beispiel sind thermodynamische und metabolische Plattformen. Wir beleuchten die neuesten Trends und erklären, wie auch Investoren von Innovationen der Biotechnologie profitieren können.Den vollständigen Artikel lesen ...
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