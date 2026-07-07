Zur Jahresmitte waren die Versicherer fleißig in der Produktschmiede zugange. AssCompact stellt einige der Neuerungen vor, darunter neue Ruhestands-Portfolios der Candada Life, Anpassungen im Bereich PKV von der INTER sowie Änderungen in der BU von der Zurich. Canada Life hat drei neue Ruhestand-Portfolios auf den Markt gebracht. Zielgruppe sind Menschen, die ihren Renteneintritt in Aussicht haben oder kurz davorstehen. Die Portfolios Keyridge Ruhestand Defensiv, Keyridge Ruhestand Ausgewogen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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