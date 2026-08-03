Zürich - Beim Versicherer Zurich sorgt das Enforcement-Verfahren der Finanzmarktaufsicht Finma mittlerweile auch in der Chefetage für Nervosität. Nachdem der «Sonntags-Blick» vor Wochenfrist erstmals über die Affäre berichtete, hat die «NZZ am Sonntag» nun weitere Details zur Affäre publiziert. Wie das Blatt berichtet, sollen Verantwortliche der Zurich Schweiz im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge über Jahre hinweg regulatorische Vorgaben missachtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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