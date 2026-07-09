Wer morgens sein Smartphone vom Nachttisch nimmt, verschwendet selten einen Gedanken an die gigantische Infrastruktur im Hintergrund. Doch die schöne neue Digitalwelt aus weltweiten Datenströmen und lernenden Algorithmen hat ein energiehungriges und mitunter schmutziges Geheimnis. Künstliche Intelligenz frisst so viel Strom, dass Energienetze reihenweise in die Knie gehen. Wenn Rechenleistung mit KI-Innovationen Schritt halten muss, reichen Solarparks nicht mehr aus. Gefragt ist Grundlast - und die liefert Atomkraft. High-Tech braucht also Uran und genau das bringt die Tech-Elite mit Rohstoffunternehmen zusammen. Wir erklären Zusammenhänge und zeigen Chancen auf.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de