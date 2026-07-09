© Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand - Eibner-PressefotoNach dem heftigen Vortages-Rücksetzer stabilisiert sich der DAX am Donnerstagmorgen dank robuster Signale aus den USA und Asien. Trotz der Eskalation im Nahen Osten fielen die Ölpreise etwas zurück. Auf dem deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstagmorgen eine Stabilisierung ab. Nachdem der DAX erst am Montag ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert hatte, rutschte er im Zuge der geopolitischen Spannungen am Vortag zeitweise bis auf 24.830 Punkte ab und schloss 2,2 Prozent schwächer. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex jedoch wieder 0,6 Prozent höher bei 25.050 Punkten. Belastet wurde Europa zuletzt vor allem von der erneuten …
Enthaltene Werte: US0378331005,DE0007030009,DE0007297004,DE0007664039,DE0008469XXX,DE0008467XXX,DE0009653XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USD,DE000ZEAL241,DE000A3ENQ51,JP3236330001Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE