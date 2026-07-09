© Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand - Eibner-PressefotoNach dem heftigen Vortages-Rücksetzer stabilisiert sich der DAX am Donnerstagmorgen dank robuster Signale aus den USA und Asien. Trotz der Eskalation im Nahen Osten fallen die Ölpreise zurück. Auf dem deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine Stabilisierung ab. Der DAX steigt im Vormittagshandel (Stand 10:15 Uhr) um 0,6 Prozent auf 25.045 Punkte, nachdem er am Vortag um 2,2 Prozent eingebrochen war. Erst am Montag hatte das Börsenbarometer ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert. Auf Unternehmensebene sind vor allem Nachrichten aus den hinteren Indizes im Fokus: Der SDAX-Konzern Schott Pharma hob nach starken vorläufigen Quartalszahlen seine Jahresprognose an, die …
Enthaltene Werte: US0378331005,DE0007030009,DE0007297004,DE0007664039,DE0008469XXX,DE0008467XXX,DE0009653XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USD,DE000ZEAL241,DE000A3ENQ51,JP3236330001Den vollständigen Artikel lesen
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