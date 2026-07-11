Die Moderna-Aktie hat nach ihrer beeindruckenden Rallye zuletzt einen Dämpfer hinnehmen müssen und am gestrigen Handelstag rund -11% an Wert verloren. Damit rückt die Aktie nach dem starken Kursanstieg wieder verstärkt in den Fokus der Anleger, denn Rücksetzer innerhalb eines intakten Aufwärtstrends können attraktive Einstiegschancen eröffnen. Entscheidend wird nun sein, ob die Käufer den jüngsten Abverkauf zügig auffangen und den übergeordneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de