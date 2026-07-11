© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis steht vor richtungsweisenden Tagen. Nach den jüngsten Preisturbulenzen gewinnen die anstehenden US-Inflationsdaten an Bedeutung. Für Gold könnte dies die letzte Chance sein, die Sommerrallye einzuleiten. Gold vor US-Inflationsdaten - Aktuelle Goldpreisentwicklung besorgt Anleger Anleger sind über die aktuellen Entwicklungen bei Gold besorgt. Noch vor wenigen Tagen hatte der Goldpreis die große Chance, eine Trendwende zu forcieren. Die in der letzten Gold-Kommentierung thematisierte Erholung bot die entsprechende Gelegenheit. Die erneute Verschärfung des Nahost-Konflikts ließ die Ölpreise explodieren. Das wiederum bereitete den Boden für einen markanten Anstieg der …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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