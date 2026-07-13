Anzeige
Mehr »
Montag, 13.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kanadas U-Boot-Milliarden zünden den nächsten Wolfram-Boom: Dieser US-Nanocap sitzt an der Quelle
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Frankfurt
13.07.26 | 08:09
2,140 Euro
+0,94 % +0,020
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,1402,16008:43
2,1402,16007:30
PR Newswire
13.07.2026 08:06 Uhr
98 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 13

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 18 June 2026, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through RBC Europe Limited.

Date of Purchase

Number of Ordinary Shares Purchased

Weighted average price paid (p)

Lowest price paid (p)

Highest price paid (p)

06 July 2026

507,039

179.5108

177.5000

183.3000

07 July 2026

604,275

180.9752

179.1000

182.0000

08 July 2026

560,249

177.0866

173.3000

181.5000

09 July 2026

599,270

178.4101

176.5000

181.7000

10 July 2026

605,842

181.4247

178.7000

182.1000

Following the above purchase, FirstGroup holds 15,953,503 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 554,741,512. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 10 July 2026 is 554,741,512. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: RBC Europe Limited

Intermediary Code: ROYCGB22

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily Weighted Average price of share acquired (GBp)

Daily total volume
(shares)

XLON

180.0328

38,199

BATE

179.4432

300,597

CHIX

179.5369

2,393,414

TRQX

179.2623

144,226

AQXE

181.1000

239

Individual Transactions

Transaction Date

Transaction Time

Volume

Price

Platform

Transaction Ref

06-Jul-2026

08:07:00

4,033

183.3000

CHIX

00338195416TRLO0

06-Jul-2026

08:07:00

1,419

183.3000

CHIX

00338195417TRLO0

06-Jul-2026

08:07:00

2,023

183.1000

CHIX

00338195418TRLO0

06-Jul-2026

08:07:00

1,751

183.1000

CHIX

00338195419TRLO0

06-Jul-2026

08:07:00

944

183.1000

CHIX

00338195420TRLO0

06-Jul-2026

08:07:00

1,342

183.1000

CHIX

00338195421TRLO0

06-Jul-2026

08:07:00

2,656

183.1000

CHIX

00338195422TRLO0

06-Jul-2026

08:08:00

424

182.1000

CHIX

00338195559TRLO0

06-Jul-2026

08:08:00

449

182.1000

CHIX

00338195560TRLO0

06-Jul-2026

08:08:00

1,060

181.9000

CHIX

00338195588TRLO0

06-Jul-2026

08:09:00

415

180.5000

CHIX

00338195757TRLO0

06-Jul-2026

08:11:00

677

180.8000

CHIX

00338195959TRLO0

06-Jul-2026

08:11:00

412

180.8000

BATE

00338195960TRLO0

06-Jul-2026

08:14:00

1,579

181.1000

CHIX

00338196357TRLO0

06-Jul-2026

08:14:00

821

181.1000

CHIX

00338196358TRLO0

06-Jul-2026

08:14:00

456

181.1000

CHIX

00338196359TRLO0

06-Jul-2026

08:14:00

460

180.9000

CHIX

00338196360TRLO0

06-Jul-2026

08:14:00

465

180.7000

CHIX

00338196371TRLO0

06-Jul-2026

08:14:00

889

180.7000

CHIX

00338196372TRLO0

06-Jul-2026

08:18:00

879

182.8000

BATE

00338196999TRLO0

06-Jul-2026

08:18:00

1,736

182.8000

CHIX

00338197000TRLO0

06-Jul-2026

08:18:00

879

182.8000

CHIX

00338197001TRLO0

06-Jul-2026

08:18:00

871

182.8000

CHIX

00338197002TRLO0

06-Jul-2026

08:18:00

858

182.8000

TRQX

00338197003TRLO0

06-Jul-2026

08:18:00

414

182.7000

CHIX

00338197006TRLO0

06-Jul-2026

08:18:00

403

182.5000

CHIX

00338197016TRLO0

06-Jul-2026

08:24:00

456

182.3000

CHIX

00338197755TRLO0

06-Jul-2026

08:24:00

405

182.3000

BATE

00338197756TRLO0

06-Jul-2026

08:24:00

445

182.3000

CHIX

00338197757TRLO0

06-Jul-2026

08:24:00

420

182.3000

CHIX

00338197758TRLO0

06-Jul-2026

08:24:00

432

182.3000

TRQX

00338197759TRLO0

06-Jul-2026

08:33:00

857

182.4000

BATE

00338199033TRLO0

06-Jul-2026

08:33:00

6,491

182.4000

CHIX

00338199034TRLO0

06-Jul-2026

08:33:00

1,172

182.4000

CHIX

00338199035TRLO0

06-Jul-2026

08:33:00

2,797

182.2000

CHIX

00338199043TRLO0

06-Jul-2026

08:33:00

438

182.2000

BATE

00338199044TRLO0

06-Jul-2026

08:33:00

35

182.2000

TRQX

00338199045TRLO0

06-Jul-2026

08:33:00

375

182.2000

TRQX

00338199046TRLO0

06-Jul-2026

08:35:00

1,183

182.1000

CHIX

00338199296TRLO0

06-Jul-2026

08:35:00

2,561

182.1000

CHIX

00338199297TRLO0

06-Jul-2026

08:59:00

416

182.4000

CHIX

00338202890TRLO0

06-Jul-2026

08:59:00

2,941

182.4000

TRQX

00338202891TRLO0

06-Jul-2026

08:59:00

850

182.4000

BATE

00338202892TRLO0

06-Jul-2026

08:59:00

853

182.4000

BATE

00338202893TRLO0

06-Jul-2026

08:59:00

7,663

182.4000

CHIX

00338202894TRLO0

06-Jul-2026

09:00:00

3,376

182.0000

CHIX

00338203126TRLO0

06-Jul-2026

09:00:00

414

182.0000

BATE

00338203127TRLO0

06-Jul-2026

09:00:00

274

182.0000

CHIX

00338203128TRLO0

06-Jul-2026

09:00:00

400

182.0000

TRQX

00338203129TRLO0

06-Jul-2026

09:12:00

428

181.9000

BATE

00338205216TRLO0

06-Jul-2026

09:12:00

428

181.9000

BATE

00338205217TRLO0

06-Jul-2026

09:12:00

420

181.9000

TRQX

00338205218TRLO0

06-Jul-2026

09:12:00

398

181.9000

TRQX

00338205219TRLO0

06-Jul-2026

09:12:00

3,424

181.9000

CHIX

00338205220TRLO0

06-Jul-2026

09:12:00

1,380

181.9000

CHIX

00338205221TRLO0

06-Jul-2026

09:13:00

422

181.7000

BATE

00338205388TRLO0

06-Jul-2026

09:18:00

146

181.7000

CHIX

00338206270TRLO0

06-Jul-2026

09:22:00

525

181.7000

CHIX

00338207121TRLO0

06-Jul-2026

09:22:00

410

181.7000

BATE

00338207122TRLO0

06-Jul-2026

09:22:00

436

181.7000

BATE

00338207123TRLO0

06-Jul-2026

09:22:00

3,701

181.7000

CHIX

00338207124TRLO0

06-Jul-2026

09:22:00

409

181.7000

TRQX

00338207125TRLO0

06-Jul-2026

09:22:00

410

181.7000

TRQX

00338207126TRLO0

06-Jul-2026

09:24:00

5,432

181.4000

CHIX

00338207564TRLO0

06-Jul-2026

09:24:00

410

181.4000

BATE

00338207565TRLO0

06-Jul-2026

09:24:00

424

181.4000

BATE

00338207566TRLO0

06-Jul-2026

09:24:00

424

181.4000

TRQX

00338207567TRLO0

06-Jul-2026

09:24:00

422

181.4000

TRQX

00338207568TRLO0

06-Jul-2026

09:26:00

416

181.3000

CHIX

00338207939TRLO0

06-Jul-2026

09:31:00

620

181.3000

CHIX

00338208794TRLO0

06-Jul-2026

09:31:00

421

181.3000

CHIX

00338208795TRLO0

06-Jul-2026

09:31:00

445

181.3000

CHIX

00338208796TRLO0

06-Jul-2026

09:31:00

861

181.3000

CHIX

00338208797TRLO0

06-Jul-2026

09:31:00

433

181.3000

TRQX

00338208798TRLO0

06-Jul-2026

09:35:00

1,598

181.1000

CHIX

00338209495TRLO0

06-Jul-2026

09:35:00

391

181.1000

BATE

00338209496TRLO0

06-Jul-2026

09:35:00

438

181.1000

CHIX

00338209497TRLO0

06-Jul-2026

09:35:00

437

181.1000

CHIX

00338209498TRLO0

06-Jul-2026

09:35:00

426

181.1000

TRQX

00338209499TRLO0

06-Jul-2026

09:55:00

394

180.7000

BATE

00338212730TRLO0

06-Jul-2026

09:55:00

1,303

180.7000

CHIX

00338212731TRLO0

06-Jul-2026

09:55:00

356

180.7000

CHIX

00338212732TRLO0

06-Jul-2026

09:55:00

71

180.7000

CHIX

00338212733TRLO0

06-Jul-2026

09:55:00

449

180.7000

TRQX

00338212734TRLO0

06-Jul-2026

09:55:00

427

180.7000

XLON

00338212735TRLO0

06-Jul-2026

09:55:00

1,560

180.7000

CHIX

00338212779TRLO0

06-Jul-2026

09:55:00

1,199

180.7000

CHIX

00338212780TRLO0

06-Jul-2026

09:55:00

1,953

180.5000

CHIX

00338212781TRLO0

06-Jul-2026

09:55:00

5,710

180.5000

CHIX

00338212782TRLO0

06-Jul-2026

09:55:00

2,826

180.6000

CHIX

00338212783TRLO0

06-Jul-2026

10:00:00

402

180.2000

CHIX

00338213686TRLO0

06-Jul-2026

10:01:00

550

179.9000

CHIX

00338213700TRLO0

06-Jul-2026

10:11:00

410

180.3000

CHIX

00338215526TRLO0

06-Jul-2026

10:11:00

1,666

180.3000

CHIX

00338215527TRLO0

06-Jul-2026

10:14:00

100

180.1000

CHIX

00338215853TRLO0

06-Jul-2026

10:14:00

397

180.1000

BATE

00338215854TRLO0

06-Jul-2026

10:14:00

721

180.1000

CHIX

00338215855TRLO0

06-Jul-2026

10:14:00

1,408

180.1000

CHIX

00338215856TRLO0

06-Jul-2026

10:14:00

2,919

180.1000

CHIX

00338215857TRLO0

06-Jul-2026

10:14:00

432

180.1000

TRQX

00338215858TRLO0

06-Jul-2026

10:54:00

240

179.8000

CHIX

00338223403TRLO0

06-Jul-2026

10:54:00

1,660

179.8000

BATE

00338223404TRLO0

06-Jul-2026

10:54:00

10

179.8000

CHIX

00338223405TRLO0

06-Jul-2026

10:54:00

3,243

179.8000

CHIX

00338223406TRLO0

06-Jul-2026

10:54:00

1,657

179.8000

CHIX

00338223407TRLO0

06-Jul-2026

10:54:00

7,663

179.8000

CHIX

00338223408TRLO0

06-Jul-2026

10:54:00

1,675

179.8000

TRQX

00338223409TRLO0

06-Jul-2026

11:01:00

2

179.9000

CHIX

00338224593TRLO0

06-Jul-2026

11:02:00

3

179.9000

CHIX

00338224695TRLO0

06-Jul-2026

11:03:00

2

179.9000

CHIX

00338224722TRLO0

06-Jul-2026

11:03:00

414

179.9000

BATE

00338224723TRLO0

06-Jul-2026

11:03:00

1,072

179.9000

CHIX

00338224724TRLO0

06-Jul-2026

11:03:00

7,663

179.9000

CHIX

00338224725TRLO0

06-Jul-2026

11:03:00

409

179.9000

XLON

00338224726TRLO0

06-Jul-2026

11:03:00

400

179.9000

TRQX

00338224727TRLO0

06-Jul-2026

11:06:00

414

180.0000

CHIX

00338224890TRLO0

06-Jul-2026

11:09:00

510

180.1000

BATE

00338225010TRLO0

06-Jul-2026

11:09:00

823

180.1000

CHIX

00338225012TRLO0

06-Jul-2026

11:11:00

776

180.0000

CHIX

00338225173TRLO0

06-Jul-2026

11:11:00

814

180.0000

CHIX

00338225174TRLO0

06-Jul-2026

11:11:00

406

180.0000

CHIX

00338225175TRLO0

06-Jul-2026

11:11:00

419

180.0000

CHIX

00338225176TRLO0

06-Jul-2026

11:11:00

4,487

180.0000

CHIX

00338225177TRLO0

06-Jul-2026

11:22:00

852

180.2000

CHIX

00338225644TRLO0

06-Jul-2026

11:22:00

399

180.2000

BATE

00338225645TRLO0

06-Jul-2026

11:22:00

427

180.2000

BATE

00338225646TRLO0

06-Jul-2026

11:22:00

1,201

180.2000

CHIX

00338225647TRLO0

06-Jul-2026

11:22:00

845

180.2000

XLON

00338225648TRLO0

06-Jul-2026

11:22:00

397

180.2000

TRQX

00338225649TRLO0

06-Jul-2026

11:34:00

100

180.2000

CHIX

00338226135TRLO0

06-Jul-2026

11:41:00

3,997

180.4000

CHIX

00338226547TRLO0

06-Jul-2026

11:41:00

1,211

180.4000

BATE

00338226548TRLO0

06-Jul-2026

11:41:00

1,255

180.4000

CHIX

00338226549TRLO0

06-Jul-2026

11:41:00

1,176

180.3000

CHIX

00338226550TRLO0

06-Jul-2026

11:41:00

1,237

180.4000

TRQX

00338226551TRLO0

06-Jul-2026

11:41:00

1,060

180.3000

CHIX

00338226552TRLO0

06-Jul-2026

11:41:00

2,400

180.3000

CHIX

00338226553TRLO0

06-Jul-2026

11:41:00

508

180.3000

CHIX

00338226554TRLO0

06-Jul-2026

11:43:00

448

180.1000

CHIX

00338226668TRLO0

06-Jul-2026

11:43:00

394

180.1000

CHIX

00338226669TRLO0

06-Jul-2026

11:44:00

2

180.0000

BATE

00338226695TRLO0

06-Jul-2026

11:45:00

133

180.0000

BATE

00338226771TRLO0

06-Jul-2026

11:45:00

569

180.0000

BATE

00338226772TRLO0

06-Jul-2026

11:45:00

477

180.0000

BATE

00338226773TRLO0

06-Jul-2026

11:49:00

576

179.9000

CHIX

00338227037TRLO0

06-Jul-2026

11:49:00

392

179.9000

BATE

00338227038TRLO0

06-Jul-2026

11:49:00

665

179.9000

CHIX

00338227039TRLO0

06-Jul-2026

11:49:00

404

179.9000

CHIX

00338227040TRLO0

06-Jul-2026

11:49:00

394

179.9000

TRQX

00338227041TRLO0

06-Jul-2026

11:50:00

2,514

179.5000

CHIX

00338227055TRLO0

06-Jul-2026

11:54:00

428

179.0000

CHIX

00338227281TRLO0

06-Jul-2026

12:03:00

1,629

179.2000

CHIX

00338227793TRLO0

06-Jul-2026

12:03:00

852

179.2000

BATE

00338227794TRLO0

06-Jul-2026

12:03:00

850

179.2000

CHIX

00338227795TRLO0

06-Jul-2026

12:03:00

432

179.1000

CHIX

00338227797TRLO0

06-Jul-2026

12:03:00

418

179.1000

CHIX

00338227798TRLO0

06-Jul-2026

12:09:00

807

178.9000

BATE

00338228023TRLO0

06-Jul-2026

12:09:00

404

178.9000

CHIX

00338228024TRLO0

06-Jul-2026

12:09:00

421

178.9000

CHIX

00338228025TRLO0

06-Jul-2026

12:09:00

845

178.9000

CHIX

00338228026TRLO0

06-Jul-2026

12:09:00

826

178.9000

CHIX

00338228027TRLO0

06-Jul-2026

12:15:00

424

178.8000

BATE

00338228280TRLO0

06-Jul-2026

12:15:00

403

178.8000

CHIX

00338228281TRLO0

06-Jul-2026

12:15:00

444

178.8000

CHIX

00338228282TRLO0

06-Jul-2026

12:15:00

35

178.8000

CHIX

00338228283TRLO0

06-Jul-2026

12:25:00

4,104

179.0000

CHIX

00338228700TRLO0

06-Jul-2026

12:25:00

735

179.0000

BATE

00338228701TRLO0

06-Jul-2026

12:25:00

454

179.0000

BATE

00338228702TRLO0

06-Jul-2026

12:25:00

418

178.9000

BATE

00338228703TRLO0

06-Jul-2026

12:25:00

1,183

178.9000

CHIX

00338228704TRLO0

06-Jul-2026

12:25:00

735

178.9000

CHIX

00338228705TRLO0

06-Jul-2026

12:25:00

312

178.9000

CHIX

00338228706TRLO0

06-Jul-2026

12:25:00

423

178.9000

TRQX

00338228707TRLO0

06-Jul-2026

12:35:00

439

178.8000

BATE

00338229159TRLO0

06-Jul-2026

12:35:00

61

178.8000

CHIX

00338229160TRLO0

06-Jul-2026

12:35:00

401

178.8000

CHIX

00338229161TRLO0

06-Jul-2026

12:35:00

445

178.8000

CHIX

00338229162TRLO0

06-Jul-2026

12:35:00

292

178.8000

CHIX

00338229163TRLO0

06-Jul-2026

12:35:00

138

178.8000

CHIX

00338229164TRLO0

06-Jul-2026

12:35:00

440

178.8000

TRQX

00338229165TRLO0

06-Jul-2026

12:46:00

6,613

178.9000

CHIX

00338229565TRLO0

06-Jul-2026

12:46:00

1,279

178.9000

BATE

00338229566TRLO0

06-Jul-2026

12:46:00

825

178.9000

TRQX

00338229567TRLO0

06-Jul-2026

12:46:00

410

178.8000

CHIX

00338229568TRLO0

06-Jul-2026

12:46:00

401

178.8000

CHIX

00338229569TRLO0

06-Jul-2026

12:53:00

421

178.7000

CHIX

00338229891TRLO0

06-Jul-2026

12:53:00

425

178.7000

CHIX

00338229892TRLO0

06-Jul-2026

12:53:00

414

178.7000

CHIX

00338229893TRLO0

06-Jul-2026

12:53:00

417

178.7000

CHIX

00338229894TRLO0

06-Jul-2026

12:53:00

394

178.7000

TRQX

00338229895TRLO0

06-Jul-2026

13:06:00

440

178.6000

CHIX

00338230942TRLO0

06-Jul-2026

13:06:00

867

178.6000

CHIX

00338230943TRLO0

06-Jul-2026

13:06:00

831

178.6000

CHIX

00338230944TRLO0

06-Jul-2026

13:06:00

2,366

178.6000

CHIX

00338230945TRLO0

06-Jul-2026

13:06:00

3,428

178.6000

CHIX

00338230946TRLO0

06-Jul-2026

13:06:00

2,050

178.5000

CHIX

00338230949TRLO0

06-Jul-2026

13:06:00

436

178.3000

CHIX

00338230970TRLO0

06-Jul-2026

13:22:00

1,056

178.4000

CHIX

00338232109TRLO0

06-Jul-2026

13:22:00

1,117

178.4000

BATE

00338232110TRLO0

06-Jul-2026

13:22:00

214

178.4000

BATE

00338232111TRLO0

06-Jul-2026

13:22:00

2,781

178.4000

CHIX

00338232112TRLO0

06-Jul-2026

13:22:00

1,273

178.4000

CHIX

00338232114TRLO0

06-Jul-2026

13:22:00

1,296

178.4000

CHIX

00338232116TRLO0

06-Jul-2026

13:22:00

1,283

178.4000

TRQX

00338232118TRLO0

06-Jul-2026

13:32:00

80

178.5000

TRQX

00338232851TRLO0

06-Jul-2026

13:33:00

357

178.5000

CHIX

00338232915TRLO0

06-Jul-2026

13:33:00

840

178.5000

CHIX

00338232916TRLO0

06-Jul-2026

13:33:00

6,234

178.4000

CHIX

00338232917TRLO0

06-Jul-2026

13:33:00

1,369

178.3000

CHIX

00338232977TRLO0

06-Jul-2026

13:33:00

794

178.3000

CHIX

00338232978TRLO0

06-Jul-2026

13:39:00

100

178.3000

CHIX

00338233476TRLO0

06-Jul-2026

13:55:00

200

178.5000

CHIX

00338234785TRLO0

06-Jul-2026

13:57:00

46

178.5000

CHIX

00338234916TRLO0

06-Jul-2026

13:57:00

1,312

178.5000

CHIX

00338234917TRLO0

06-Jul-2026

13:57:00

2,497

178.5000

CHIX

00338234918TRLO0

06-Jul-2026

13:59:00

100

178.4000

CHIX

00338235011TRLO0

06-Jul-2026

14:00:00

7,563

178.4000

CHIX

00338235085TRLO0

06-Jul-2026

14:00:00

412

178.4000

BATE

00338235086TRLO0

06-Jul-2026

14:00:00

413

178.4000

BATE

00338235087TRLO0

06-Jul-2026

14:00:00

7,044

178.4000

CHIX

00338235088TRLO0

06-Jul-2026

14:00:00

441

178.4000

TRQX

00338235089TRLO0

06-Jul-2026

14:11:00

2,878

178.1000

CHIX

00338236389TRLO0

06-Jul-2026

14:11:00

4,785

178.1000

CHIX

00338236390TRLO0

06-Jul-2026

14:11:00

28

178.0000

CHIX

00338236401TRLO0

06-Jul-2026

14:11:00

1,257

178.0000

CHIX

00338236402TRLO0

06-Jul-2026

14:11:00

160

178.0000

CHIX

00338236403TRLO0

06-Jul-2026

14:11:00

263

178.0000

CHIX

00338236411TRLO0

06-Jul-2026

14:11:00

438

178.0000

CHIX

00338236412TRLO0

06-Jul-2026

14:11:00

392

178.0000

CHIX

00338236413TRLO0

06-Jul-2026

14:12:00

958

178.0000

CHIX

00338236483TRLO0

06-Jul-2026

14:12:00

440

178.0000

CHIX

00338236484TRLO0

06-Jul-2026

14:15:00

398

178.0000

TRQX

00338236655TRLO0

06-Jul-2026

14:17:00

736

177.9000

CHIX

00338236863TRLO0

06-Jul-2026

14:17:00

394

177.9000

BATE

00338236864TRLO0

06-Jul-2026

14:17:00

432

177.9000

CHIX

00338236865TRLO0

06-Jul-2026

14:17:00

457

177.9000

TRQX

00338236866TRLO0

06-Jul-2026

14:19:00

628

177.7000

CHIX

00338237047TRLO0

06-Jul-2026

14:19:00

3,344

177.7000

CHIX

00338237048TRLO0

06-Jul-2026

14:32:00

518

178.3000

CHIX

00338239106TRLO0

06-Jul-2026

14:32:00

3,807

178.3000

BATE

00338239107TRLO0

06-Jul-2026

14:32:00

1,674

178.3000

CHIX

00338239108TRLO0

06-Jul-2026

14:32:00

7,663

178.3000

CHIX

00338239109TRLO0

06-Jul-2026

14:32:00

2,267

178.3000

CHIX

00338239110TRLO0

06-Jul-2026

14:32:00

3,023

178.3000

TRQX

00338239111TRLO0

06-Jul-2026

14:35:00

255

178.6000

BATE

00338240141TRLO0

06-Jul-2026

14:35:00

19

178.6000

BATE

00338240142TRLO0

06-Jul-2026

14:35:00

624

178.6000

BATE

00338240143TRLO0

06-Jul-2026

14:35:00

114

178.6000

CHIX

00338240144TRLO0

06-Jul-2026

14:35:00

300

178.6000

CHIX

00338240146TRLO0

06-Jul-2026

14:35:00

399

178.6000

CHIX

00338240147TRLO0

06-Jul-2026

14:35:00

510

178.6000

CHIX

00338240148TRLO0

06-Jul-2026

14:35:00

4,008

178.6000

CHIX

00338240149TRLO0

06-Jul-2026

14:44:00

459

178.7000

CHIX

00338241865TRLO0

06-Jul-2026

14:44:00

828

178.7000

CHIX

00338241866TRLO0

06-Jul-2026

14:44:00

414

178.7000

BATE

00338241867TRLO0

06-Jul-2026

14:44:00

849

178.7000

CHIX

00338241868TRLO0

06-Jul-2026

14:44:00

131

178.7000

CHIX

00338241869TRLO0

06-Jul-2026

14:44:00

2,722

178.7000

CHIX

00338241870TRLO0

06-Jul-2026

14:46:00

238

178.9000

BATE

00338242267TRLO0

06-Jul-2026

14:46:00

721

178.9000

TRQX

00338242268TRLO0

06-Jul-2026

14:46:00

165

178.9000

TRQX

00338242269TRLO0

06-Jul-2026

14:53:00

137

179.5000

CHIX

00338244100TRLO0

06-Jul-2026

14:56:00

5,087

179.5000

CHIX

00338244578TRLO0

06-Jul-2026

14:56:00

7,663

179.5000

BATE

00338244579TRLO0

06-Jul-2026

14:56:00

2,439

179.5000

CHIX

00338244580TRLO0

06-Jul-2026

14:56:00

7,663

179.5000

CHIX

00338244581TRLO0

06-Jul-2026

14:56:00

7,663

179.5000

CHIX

00338244582TRLO0

06-Jul-2026

14:56:00

225

179.5000

TRQX

00338244583TRLO0

06-Jul-2026

14:56:00

4,325

179.5000

TRQX

00338244584TRLO0

06-Jul-2026

14:56:00

427

179.5000

TRQX

00338244585TRLO0

06-Jul-2026

14:56:00

45

179.5000

TRQX

00338244586TRLO0

06-Jul-2026

14:56:00

2,641

179.5000

TRQX

00338244587TRLO0

06-Jul-2026

14:56:00

1,186

179.4000

CHIX

00338244650TRLO0

06-Jul-2026

14:57:00

1,080

179.6000

BATE

00338244782TRLO0

06-Jul-2026

14:57:00

740

179.6000

BATE

00338244783TRLO0

06-Jul-2026

14:57:00

5,291

179.6000

CHIX

00338244784TRLO0

06-Jul-2026

15:01:00

762

179.5000

BATE

00338245651TRLO0

06-Jul-2026

15:01:00

50

179.5000

XLON

00338245652TRLO0

06-Jul-2026

15:01:00

368

179.5000

XLON

00338245653TRLO0

06-Jul-2026

15:02:00

1,527

179.6000

CHIX

00338245838TRLO0

06-Jul-2026

15:04:00

458

179.6000

BATE

00338246369TRLO0

06-Jul-2026

15:04:00

484

179.6000

BATE

00338246370TRLO0

06-Jul-2026

15:04:00

95

179.6000

BATE

00338246371TRLO0

06-Jul-2026

15:04:00

1,667

179.6000

CHIX

00338246372TRLO0

06-Jul-2026

15:04:00

1,102

179.6000

CHIX

00338246373TRLO0

06-Jul-2026

15:04:00

218

179.6000

TRQX

00338246374TRLO0

06-Jul-2026

15:04:00

16

179.6000

TRQX

00338246375TRLO0

06-Jul-2026

15:04:00

84

179.6000

TRQX

00338246376TRLO0

06-Jul-2026

15:05:00

100

179.6000

BATE

00338246716TRLO0

06-Jul-2026

15:06:00

792

179.6000

CHIX

00338246769TRLO0

06-Jul-2026

15:06:00

1,133

179.6000

BATE

00338246770TRLO0

06-Jul-2026

15:06:00

4,077

179.6000

CHIX

00338246771TRLO0

06-Jul-2026

15:06:00

7,663

179.6000

CHIX

00338246772TRLO0

06-Jul-2026

15:06:00

180

179.6000

XLON

00338246773TRLO0

06-Jul-2026

15:06:00

667

179.6000

TRQX

00338246774TRLO0

06-Jul-2026

15:06:00

565

179.6000

XLON

00338246775TRLO0

06-Jul-2026

15:06:00

1,247

179.6000

XLON

00338246776TRLO0

06-Jul-2026

15:06:00

1,661

179.6000

XLON

00338246777TRLO0

06-Jul-2026

15:06:00

419

179.6000

CHIX

00338246894TRLO0

06-Jul-2026

15:06:00

403

179.6000

CHIX

00338246901TRLO0

06-Jul-2026

15:07:00

436

179.6000

CHIX

00338246953TRLO0

06-Jul-2026

15:07:00

469

179.6000

CHIX

00338246954TRLO0

06-Jul-2026

15:09:00

436

179.5000

CHIX

00338247498TRLO0

06-Jul-2026

15:09:00

436

179.5000

CHIX

00338247499TRLO0

06-Jul-2026

15:09:00

436

179.5000

CHIX

00338247500TRLO0

06-Jul-2026

15:09:00

436

179.5000

CHIX

00338247501TRLO0

06-Jul-2026

15:09:00

864

179.5000

CHIX

00338247502TRLO0

06-Jul-2026

15:09:00

993

179.5000

CHIX

00338247503TRLO0

06-Jul-2026

15:09:00

1,138

179.5000

CHIX

00338247549TRLO0

06-Jul-2026

15:10:00

1,016

179.5000

CHIX

00338247622TRLO0

06-Jul-2026

15:10:00

470

179.5000

BATE

00338247623TRLO0

06-Jul-2026

15:10:00

467

179.5000

BATE

00338247624TRLO0

06-Jul-2026

15:10:00

2,304

179.5000

CHIX

00338247625TRLO0

06-Jul-2026

15:10:00

748

179.5000

CHIX

00338247626TRLO0

06-Jul-2026

15:10:00

5,367

179.3000

CHIX

00338247627TRLO0

06-Jul-2026

15:10:00

410

179.1000

BATE

00338247646TRLO0

06-Jul-2026

15:10:00

459

178.9000

CHIX

00338247672TRLO0

06-Jul-2026

15:12:00

430

178.6000

CHIX

00338248053TRLO0

06-Jul-2026

15:12:00

441

178.3000

CHIX

00338248124TRLO0

06-Jul-2026

15:15:00

451

178.4000

CHIX

00338248668TRLO0

06-Jul-2026

15:15:00

450

178.4000

CHIX

00338248669TRLO0

06-Jul-2026

15:15:00

836

178.4000

CHIX

00338248670TRLO0

06-Jul-2026

15:15:00

818

178.4000

CHIX

00338248671TRLO0

06-Jul-2026

15:15:00

898

178.4000

CHIX

00338248672TRLO0

06-Jul-2026

15:28:00

7,663

178.3000

CHIX

00338251823TRLO0

06-Jul-2026

15:28:00

4,536

178.3000

BATE

00338251824TRLO0

06-Jul-2026

15:28:00

7,663

178.3000

CHIX

00338251825TRLO0

06-Jul-2026

15:28:00

480

178.3000

TRQX

00338251826TRLO0

06-Jul-2026

15:28:00

419

178.3000

TRQX

00338251829TRLO0

06-Jul-2026

15:28:00

829

178.3000

TRQX

00338251830TRLO0

06-Jul-2026

15:28:00

199

178.2000

CHIX

00338251843TRLO0

06-Jul-2026

15:30:00

151

178.4000

CHIX

00338252129TRLO0

06-Jul-2026

15:31:00

307

178.4000

CHIX

00338252416TRLO0

06-Jul-2026

15:31:00

426

178.4000

CHIX

00338252417TRLO0

06-Jul-2026

15:31:00

306

178.4000

CHIX

00338252418TRLO0

06-Jul-2026

15:32:00

152

178.4000

CHIX

00338252610TRLO0

06-Jul-2026

15:32:00

397

178.4000

BATE

00338252611TRLO0

06-Jul-2026

15:32:00

985

178.4000

CHIX

00338252612TRLO0

06-Jul-2026

15:32:00

2,203

178.4000

CHIX

00338252613TRLO0

06-Jul-2026

15:32:00

2,633

178.4000

CHIX

00338252614TRLO0

06-Jul-2026

15:32:00

3,146

178.4000

CHIX

00338252615TRLO0

06-Jul-2026

15:38:00

927

178.3000

CHIX

00338253876TRLO0

06-Jul-2026

15:38:00

913

178.3000

BATE

00338253877TRLO0

06-Jul-2026

15:38:00

2,292

178.3000

CHIX

00338253878TRLO0

06-Jul-2026

15:38:00

1,366

178.3000

CHIX

00338253879TRLO0

06-Jul-2026

15:38:00

398

178.3000

CHIX

00338253880TRLO0

06-Jul-2026

15:38:00

5,228

178.3000

CHIX

00338253881TRLO0

06-Jul-2026

15:41:00

2,465

178.1000

CHIX

00338254464TRLO0

06-Jul-2026

15:41:00

1,332

178.1000

CHIX

00338254465TRLO0

06-Jul-2026

15:42:00

1,252

178.0000

CHIX

00338254611TRLO0

06-Jul-2026

15:42:00

975

178.0000

CHIX

00338254612TRLO0

06-Jul-2026

15:42:00

894

178.0000

CHIX

00338254613TRLO0

06-Jul-2026

15:42:00

436

178.0000

BATE

00338254614TRLO0

06-Jul-2026

15:42:00

469

178.0000

BATE

00338254615TRLO0

06-Jul-2026

15:42:00

897

178.0000

TRQX

00338254616TRLO0

06-Jul-2026

15:44:00

418

177.9000

CHIX

00338255078TRLO0

06-Jul-2026

15:44:00

387

177.9000

BATE

00338255079TRLO0

06-Jul-2026

15:44:00

403

177.9000

CHIX

00338255080TRLO0

06-Jul-2026

15:44:00

470

177.9000

XLON

00338255081TRLO0

06-Jul-2026

15:44:00

402

177.9000

TRQX

00338255082TRLO0

06-Jul-2026

15:45:00

1,260

177.5000

CHIX

00338255287TRLO0

06-Jul-2026

15:47:00

1,099

177.5000

CHIX

00338255805TRLO0

06-Jul-2026

15:49:00

90

177.5000

CHIX

00338256140TRLO0

06-Jul-2026

15:49:00

436

177.5000

CHIX

00338256141TRLO0

06-Jul-2026

15:49:00

325

177.5000

CHIX

00338256142TRLO0

06-Jul-2026

15:49:00

1,649

177.8000

CHIX

00338256225TRLO0

06-Jul-2026

15:53:00

1,857

178.0000

CHIX

00338257272TRLO0

06-Jul-2026

15:53:00

4,338

177.9000

CHIX

00338257273TRLO0

06-Jul-2026

15:53:00

1,019

177.9000

BATE

00338257274TRLO0

06-Jul-2026

15:53:00

3,325

177.9000

CHIX

00338257275TRLO0

06-Jul-2026

15:53:00

6,478

177.9000

CHIX

00338257276TRLO0

06-Jul-2026

15:53:00

1,305

177.9000

TRQX

00338257277TRLO0

06-Jul-2026

15:59:00

13

178.0000

CHIX

00338258637TRLO0

06-Jul-2026

15:59:00

77

178.0000

CHIX

00338258943TRLO0

06-Jul-2026

16:06:00

1,802

178.1000

BATE

00338260986TRLO0

06-Jul-2026

16:06:00

1,881

178.1000

BATE

00338260987TRLO0

06-Jul-2026

16:06:00

7,663

178.1000

CHIX

00338260988TRLO0

06-Jul-2026

16:06:00

3,686

178.1000

CHIX

00338260989TRLO0

06-Jul-2026

16:06:00

224

178.1000

TRQX

00338260990TRLO0

06-Jul-2026

16:06:00

1,501

178.1000

TRQX

00338260991TRLO0

06-Jul-2026

16:07:00

6,266

177.8000

CHIX

00338261239TRLO0

06-Jul-2026

16:20:00

7,129

178.1000

BATE

00338265152TRLO0

06-Jul-2026

16:20:00

253

178.1000

TRQX

00338265153TRLO0

06-Jul-2026

16:20:00

66

178.1000

TRQX

00338265154TRLO0

06-Jul-2026

16:21:00

387

178.1000

BATE

00338265401TRLO0

06-Jul-2026

16:29:00

447

178.7000

CHIX

00338270026TRLO0

07-Jul-2026

08:08:00

2,279

179.2000

CHIX

00338326756TRLO0

07-Jul-2026

08:14:00

388

180.2000

CHIX

00338327357TRLO0

07-Jul-2026

08:14:00

1,124

180.2000

CHIX

00338327358TRLO0

07-Jul-2026

08:14:00

318

180.2000

CHIX

00338327359TRLO0

07-Jul-2026

08:14:00

548

179.9000

CHIX

00338327345TRLO0

07-Jul-2026

08:15:00

2,500

180.7000

CHIX

00338327659TRLO0

07-Jul-2026

08:15:00

1,142

180.7000

CHIX

00338327660TRLO0

07-Jul-2026

08:15:00

8,027

180.7000

CHIX

00338327661TRLO0

07-Jul-2026

08:24:00

3,651

181.5000

CHIX

00338328695TRLO0

07-Jul-2026

08:24:00

4,151

181.5000

CHIX

00338328696TRLO0

07-Jul-2026

08:24:00

849

181.5000

CHIX

00338328697TRLO0

07-Jul-2026

08:24:00

2,635

181.5000

CHIX

00338328698TRLO0

07-Jul-2026

08:24:00

1,299

181.5000

XLON

00338328699TRLO0

07-Jul-2026

08:24:00

1,334

181.5000

TRQX

00338328700TRLO0

07-Jul-2026

08:24:00

431

181.4000

CHIX

00338328701TRLO0

07-Jul-2026

08:24:00

2,500

181.4000

CHIX

00338328702TRLO0

07-Jul-2026

08:24:00

2,453

181.4000

CHIX

00338328703TRLO0

07-Jul-2026

08:24:00

423

180.9000

CHIX

00338328704TRLO0

07-Jul-2026

08:25:00

195

180.9000

CHIX

00338328812TRLO0

07-Jul-2026

08:25:00

230

180.9000

CHIX

00338328838TRLO0

07-Jul-2026

08:25:00

323

180.9000

CHIX

00338328839TRLO0

07-Jul-2026

08:26:00

64

180.9000

CHIX

00338328903TRLO0

07-Jul-2026

08:30:00

34

180.9000

CHIX

00338329284TRLO0

07-Jul-2026

08:30:00

339

180.9000

CHIX

00338329285TRLO0

07-Jul-2026

08:30:00

104

180.9000

CHIX

00338329399TRLO0

07-Jul-2026

08:30:00

489

180.9000

CHIX

00338329400TRLO0

07-Jul-2026

08:30:00

440

180.9000

CHIX

00338329401TRLO0

07-Jul-2026

08:30:00

423

180.9000

CHIX

00338329402TRLO0

07-Jul-2026

08:30:00

2,895

180.9000

CHIX

00338329403TRLO0

07-Jul-2026

08:34:00

3

180.8000

CHIX

00338329633TRLO0

07-Jul-2026

08:34:00

447

180.8000

CHIX

00338329634TRLO0

07-Jul-2026

08:34:00

483

180.8000

CHIX

00338329635TRLO0

07-Jul-2026

08:34:00

884

180.8000

CHIX

00338329636TRLO0

07-Jul-2026

08:34:00

883

180.8000

CHIX

00338329637TRLO0

07-Jul-2026

08:34:00

1,306

180.8000

CHIX

00338329638TRLO0

07-Jul-2026

08:45:00

317

181.2000

CHIX

00338330562TRLO0

07-Jul-2026

08:45:00

905

181.2000

BATE

00338330563TRLO0

07-Jul-2026

08:45:00

538

181.2000

CHIX

00338330564TRLO0

07-Jul-2026

08:45:00

895

181.2000

CHIX

00338330565TRLO0

07-Jul-2026

08:45:00

1,032

181.2000

CHIX

00338330566TRLO0

07-Jul-2026

08:45:00

860

181.2000

TRQX

00338330567TRLO0

07-Jul-2026

08:45:00

5,201

180.7000

CHIX

00338330581TRLO0

07-Jul-2026

08:45:00

1,500

180.6000

CHIX

00338330583TRLO0

07-Jul-2026

08:52:00

1,136

180.6000

CHIX

00338331563TRLO0

07-Jul-2026

08:59:00

153

180.6000

CHIX

00338332501TRLO0

07-Jul-2026

09:10:00

5

180.8000

CHIX

00338334003TRLO0

07-Jul-2026

09:18:00

2,715

180.9000

BATE

00338334790TRLO0

07-Jul-2026

09:18:00

8,027

180.9000

CHIX

00338334791TRLO0

07-Jul-2026

09:18:00

8,027

180.9000

CHIX

00338334792TRLO0

07-Jul-2026

09:18:00

881

180.9000

TRQX

00338334793TRLO0

07-Jul-2026

09:18:00

1,373

180.9000

TRQX

00338334794TRLO0

07-Jul-2026

09:19:00

1,002

180.4000

CHIX

00338334892TRLO0

07-Jul-2026

09:19:00

4,401

180.4000

CHIX

00338334901TRLO0

07-Jul-2026

09:19:00

434

180.4000

CHIX

00338334906TRLO0

07-Jul-2026

09:19:00

427

180.3000

CHIX

00338334885TRLO0

07-Jul-2026

09:19:00

486

180.3000

CHIX

00338334886TRLO0

07-Jul-2026

09:20:00

482

180.2000

CHIX

00338334913TRLO0

07-Jul-2026

09:20:00

469

180.2000

CHIX

00338334926TRLO0

07-Jul-2026

09:23:00

468

180.1000

CHIX

00338335188TRLO0

07-Jul-2026

09:23:00

415

180.1000

CHIX

00338335189TRLO0

07-Jul-2026

09:25:00

470

180.1000

CHIX

00338335320TRLO0

07-Jul-2026

09:29:00

440

180.0000

CHIX

00338335663TRLO0

07-Jul-2026

09:29:00

433

180.0000

CHIX

00338335664TRLO0

07-Jul-2026

09:29:00

411

180.0000

CHIX

00338335665TRLO0

07-Jul-2026

09:29:00

672

180.0000

CHIX

00338335666TRLO0

07-Jul-2026

09:29:00

224

180.0000

CHIX

00338335667TRLO0

07-Jul-2026

09:29:00

445

180.0000

TRQX

00338335668TRLO0

07-Jul-2026

09:38:00

856

179.6000

BATE

00338337482TRLO0

07-Jul-2026

09:38:00

1,898

179.6000

CHIX

00338337483TRLO0

07-Jul-2026

09:38:00

868

179.6000

CHIX

00338337484TRLO0

07-Jul-2026

09:38:00

888

179.6000

CHIX

00338337485TRLO0

07-Jul-2026

09:38:00

1,274

179.6000

CHIX

00338337486TRLO0

07-Jul-2026

09:53:00

66

179.2000

TRQX

00338338548TRLO0

07-Jul-2026

10:09:00

431

179.2000

BATE

00338339724TRLO0

07-Jul-2026

10:09:00

1,901

179.2000

CHIX

00338339725TRLO0

07-Jul-2026

10:09:00

430

179.2000

CHIX

00338339726TRLO0

07-Jul-2026

10:09:00

79

179.2000

CHIX

00338339727TRLO0

07-Jul-2026

10:09:00

334

179.2000

CHIX

00338339728TRLO0

07-Jul-2026

10:09:00

365

179.2000

TRQX

00338339729TRLO0

07-Jul-2026

10:18:00

836

179.2000

BATE

00338340990TRLO0

07-Jul-2026

10:18:00

498

179.2000

BATE

00338340991TRLO0

07-Jul-2026

10:18:00

912

179.2000

CHIX

00338340992TRLO0

07-Jul-2026

10:20:00

553

179.2000

CHIX

00338341186TRLO0

07-Jul-2026

10:20:00

520

179.2000

TRQX

00338341187TRLO0

07-Jul-2026

10:20:00

352

179.2000

TRQX

00338341188TRLO0

07-Jul-2026

10:37:00

1,291

179.2000

CHIX

00338345198TRLO0

07-Jul-2026

10:37:00

69

179.2000

BATE

00338345199TRLO0

07-Jul-2026

10:37:00

14

179.2000

BATE

00338345200TRLO0

07-Jul-2026

10:37:00

5,271

179.2000

CHIX

00338345201TRLO0

07-Jul-2026

10:37:00

481

179.2000

TRQX

00338345202TRLO0

07-Jul-2026

10:37:00

8,027

179.2000

CHIX

00338345203TRLO0

07-Jul-2026

10:37:00

5,461

179.2000

CHIX

00338345204TRLO0

07-Jul-2026

10:37:00

2,566

179.2000

CHIX

00338345205TRLO0

07-Jul-2026

10:38:00

1,216

179.8000

CHIX

00338345360TRLO0

07-Jul-2026

10:38:00

163

179.8000

CHIX

00338345361TRLO0

07-Jul-2026

10:38:00

559

179.8000

CHIX

00338345422TRLO0

07-Jul-2026

10:38:00

547

179.7000

CHIX

00338345524TRLO0

07-Jul-2026

10:38:00

253

179.1000

CHIX

00338345339TRLO0

07-Jul-2026

10:38:00

519

179.1000

CHIX

00338345340TRLO0

07-Jul-2026

10:38:00

1,024

179.1000

CHIX

00338345341TRLO0

07-Jul-2026

10:40:00

431

179.8000

CHIX

00338346084TRLO0

07-Jul-2026

10:52:00

21

179.7000

CHIX

00338348983TRLO0

07-Jul-2026

10:54:00

1,790

179.8000

CHIX

00338349537TRLO0

07-Jul-2026

10:55:00

423

180.1000

CHIX

00338349900TRLO0

07-Jul-2026

10:55:00

1,077

180.1000

CHIX

00338349901TRLO0

07-Jul-2026

10:57:00

140

180.1000

CHIX

00338350271TRLO0

07-Jul-2026

10:57:00

416

180.1000

CHIX

00338350272TRLO0

07-Jul-2026

10:57:00

1,733

180.1000

CHIX

00338350273TRLO0

07-Jul-2026

10:57:00

6,164

180.1000

CHIX

00338350274TRLO0

07-Jul-2026

10:57:00

1,336

180.1000

CHIX

00338350275TRLO0

07-Jul-2026

10:57:00

5,316

180.1000

CHIX

00338350276TRLO0

07-Jul-2026

10:57:00

412

180.0000

BATE

00338350311TRLO0

07-Jul-2026

10:58:00

153

180.0000

CHIX

00338350505TRLO0

07-Jul-2026

10:58:00

238

179.8000

CHIX

00338350345TRLO0

07-Jul-2026

11:04:00

712