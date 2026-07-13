FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 13
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 18 June 2026, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through RBC Europe Limited.
Date of Purchase
Number of Ordinary Shares Purchased
Weighted average price paid (p)
Lowest price paid (p)
Highest price paid (p)
06 July 2026
507,039
179.5108
177.5000
183.3000
07 July 2026
604,275
180.9752
179.1000
182.0000
08 July 2026
560,249
177.0866
173.3000
181.5000
09 July 2026
599,270
178.4101
176.5000
181.7000
10 July 2026
605,842
181.4247
178.7000
182.1000
Following the above purchase, FirstGroup holds 15,953,503 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 554,741,512. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 10 July 2026 is 554,741,512. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: RBC Europe Limited
Intermediary Code: ROYCGB22
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily Weighted Average price of share acquired (GBp)
Daily total volume
XLON
180.0328
38,199
BATE
179.4432
300,597
CHIX
179.5369
2,393,414
TRQX
179.2623
144,226
AQXE
181.1000
239
Individual Transactions
Transaction Date
Transaction Time
Volume
Price
Platform
Transaction Ref
06-Jul-2026
08:07:00
4,033
183.3000
CHIX
00338195416TRLO0
06-Jul-2026
08:07:00
1,419
183.3000
CHIX
00338195417TRLO0
06-Jul-2026
08:07:00
2,023
183.1000
CHIX
00338195418TRLO0
06-Jul-2026
08:07:00
1,751
183.1000
CHIX
00338195419TRLO0
06-Jul-2026
08:07:00
944
183.1000
CHIX
00338195420TRLO0
06-Jul-2026
08:07:00
1,342
183.1000
CHIX
00338195421TRLO0
06-Jul-2026
08:07:00
2,656
183.1000
CHIX
00338195422TRLO0
06-Jul-2026
08:08:00
424
182.1000
CHIX
00338195559TRLO0
06-Jul-2026
08:08:00
449
182.1000
CHIX
00338195560TRLO0
06-Jul-2026
08:08:00
1,060
181.9000
CHIX
00338195588TRLO0
06-Jul-2026
08:09:00
415
180.5000
CHIX
00338195757TRLO0
06-Jul-2026
08:11:00
677
180.8000
CHIX
00338195959TRLO0
06-Jul-2026
08:11:00
412
180.8000
BATE
00338195960TRLO0
06-Jul-2026
08:14:00
1,579
181.1000
CHIX
00338196357TRLO0
06-Jul-2026
08:14:00
821
181.1000
CHIX
00338196358TRLO0
06-Jul-2026
08:14:00
456
181.1000
CHIX
00338196359TRLO0
06-Jul-2026
08:14:00
460
180.9000
CHIX
00338196360TRLO0
06-Jul-2026
08:14:00
465
180.7000
CHIX
00338196371TRLO0
06-Jul-2026
08:14:00
889
180.7000
CHIX
00338196372TRLO0
06-Jul-2026
08:18:00
879
182.8000
BATE
00338196999TRLO0
06-Jul-2026
08:18:00
1,736
182.8000
CHIX
00338197000TRLO0
06-Jul-2026
08:18:00
879
182.8000
CHIX
00338197001TRLO0
06-Jul-2026
08:18:00
871
182.8000
CHIX
00338197002TRLO0
06-Jul-2026
08:18:00
858
182.8000
TRQX
00338197003TRLO0
06-Jul-2026
08:18:00
414
182.7000
CHIX
00338197006TRLO0
06-Jul-2026
08:18:00
403
182.5000
CHIX
00338197016TRLO0
06-Jul-2026
08:24:00
456
182.3000
CHIX
00338197755TRLO0
06-Jul-2026
08:24:00
405
182.3000
BATE
00338197756TRLO0
06-Jul-2026
08:24:00
445
182.3000
CHIX
00338197757TRLO0
06-Jul-2026
08:24:00
420
182.3000
CHIX
00338197758TRLO0
06-Jul-2026
08:24:00
432
182.3000
TRQX
00338197759TRLO0
06-Jul-2026
08:33:00
857
182.4000
BATE
00338199033TRLO0
06-Jul-2026
08:33:00
6,491
182.4000
CHIX
00338199034TRLO0
06-Jul-2026
08:33:00
1,172
182.4000
CHIX
00338199035TRLO0
06-Jul-2026
08:33:00
2,797
182.2000
CHIX
00338199043TRLO0
06-Jul-2026
08:33:00
438
182.2000
BATE
00338199044TRLO0
06-Jul-2026
08:33:00
35
182.2000
TRQX
00338199045TRLO0
06-Jul-2026
08:33:00
375
182.2000
TRQX
00338199046TRLO0
06-Jul-2026
08:35:00
1,183
182.1000
CHIX
00338199296TRLO0
06-Jul-2026
08:35:00
2,561
182.1000
CHIX
00338199297TRLO0
06-Jul-2026
08:59:00
416
182.4000
CHIX
00338202890TRLO0
06-Jul-2026
08:59:00
2,941
182.4000
TRQX
00338202891TRLO0
06-Jul-2026
08:59:00
850
182.4000
BATE
00338202892TRLO0
06-Jul-2026
08:59:00
853
182.4000
BATE
00338202893TRLO0
06-Jul-2026
08:59:00
7,663
182.4000
CHIX
00338202894TRLO0
06-Jul-2026
09:00:00
3,376
182.0000
CHIX
00338203126TRLO0
06-Jul-2026
09:00:00
414
182.0000
BATE
00338203127TRLO0
06-Jul-2026
09:00:00
274
182.0000
CHIX
00338203128TRLO0
06-Jul-2026
09:00:00
400
182.0000
TRQX
00338203129TRLO0
06-Jul-2026
09:12:00
428
181.9000
BATE
00338205216TRLO0
06-Jul-2026
09:12:00
428
181.9000
BATE
00338205217TRLO0
06-Jul-2026
09:12:00
420
181.9000
TRQX
00338205218TRLO0
06-Jul-2026
09:12:00
398
181.9000
TRQX
00338205219TRLO0
06-Jul-2026
09:12:00
3,424
181.9000
CHIX
00338205220TRLO0
06-Jul-2026
09:12:00
1,380
181.9000
CHIX
00338205221TRLO0
06-Jul-2026
09:13:00
422
181.7000
BATE
00338205388TRLO0
06-Jul-2026
09:18:00
146
181.7000
CHIX
00338206270TRLO0
06-Jul-2026
09:22:00
525
181.7000
CHIX
00338207121TRLO0
06-Jul-2026
09:22:00
410
181.7000
BATE
00338207122TRLO0
06-Jul-2026
09:22:00
436
181.7000
BATE
00338207123TRLO0
06-Jul-2026
09:22:00
3,701
181.7000
CHIX
00338207124TRLO0
06-Jul-2026
09:22:00
409
181.7000
TRQX
00338207125TRLO0
06-Jul-2026
09:22:00
410
181.7000
TRQX
00338207126TRLO0
06-Jul-2026
09:24:00
5,432
181.4000
CHIX
00338207564TRLO0
06-Jul-2026
09:24:00
410
181.4000
BATE
00338207565TRLO0
06-Jul-2026
09:24:00
424
181.4000
BATE
00338207566TRLO0
06-Jul-2026
09:24:00
424
181.4000
TRQX
00338207567TRLO0
06-Jul-2026
09:24:00
422
181.4000
TRQX
00338207568TRLO0
06-Jul-2026
09:26:00
416
181.3000
CHIX
00338207939TRLO0
06-Jul-2026
09:31:00
620
181.3000
CHIX
00338208794TRLO0
06-Jul-2026
09:31:00
421
181.3000
CHIX
00338208795TRLO0
06-Jul-2026
09:31:00
445
181.3000
CHIX
00338208796TRLO0
06-Jul-2026
09:31:00
861
181.3000
CHIX
00338208797TRLO0
06-Jul-2026
09:31:00
433
181.3000
TRQX
00338208798TRLO0
06-Jul-2026
09:35:00
1,598
181.1000
CHIX
00338209495TRLO0
06-Jul-2026
09:35:00
391
181.1000
BATE
00338209496TRLO0
06-Jul-2026
09:35:00
438
181.1000
CHIX
00338209497TRLO0
06-Jul-2026
09:35:00
437
181.1000
CHIX
00338209498TRLO0
06-Jul-2026
09:35:00
426
181.1000
TRQX
00338209499TRLO0
06-Jul-2026
09:55:00
394
180.7000
BATE
00338212730TRLO0
06-Jul-2026
09:55:00
1,303
180.7000
CHIX
00338212731TRLO0
06-Jul-2026
09:55:00
356
180.7000
CHIX
00338212732TRLO0
06-Jul-2026
09:55:00
71
180.7000
CHIX
00338212733TRLO0
06-Jul-2026
09:55:00
449
180.7000
TRQX
00338212734TRLO0
06-Jul-2026
09:55:00
427
180.7000
XLON
00338212735TRLO0
06-Jul-2026
09:55:00
1,560
180.7000
CHIX
00338212779TRLO0
06-Jul-2026
09:55:00
1,199
180.7000
CHIX
00338212780TRLO0
06-Jul-2026
09:55:00
1,953
180.5000
CHIX
00338212781TRLO0
06-Jul-2026
09:55:00
5,710
180.5000
CHIX
00338212782TRLO0
06-Jul-2026
09:55:00
2,826
180.6000
CHIX
00338212783TRLO0
06-Jul-2026
10:00:00
402
180.2000
CHIX
00338213686TRLO0
06-Jul-2026
10:01:00
550
179.9000
CHIX
00338213700TRLO0
06-Jul-2026
10:11:00
410
180.3000
CHIX
00338215526TRLO0
06-Jul-2026
10:11:00
1,666
180.3000
CHIX
00338215527TRLO0
06-Jul-2026
10:14:00
100
180.1000
CHIX
00338215853TRLO0
06-Jul-2026
10:14:00
397
180.1000
BATE
00338215854TRLO0
06-Jul-2026
10:14:00
721
180.1000
CHIX
00338215855TRLO0
06-Jul-2026
10:14:00
1,408
180.1000
CHIX
00338215856TRLO0
06-Jul-2026
10:14:00
2,919
180.1000
CHIX
00338215857TRLO0
06-Jul-2026
10:14:00
432
180.1000
TRQX
00338215858TRLO0
06-Jul-2026
10:54:00
240
179.8000
CHIX
00338223403TRLO0
06-Jul-2026
10:54:00
1,660
179.8000
BATE
00338223404TRLO0
06-Jul-2026
10:54:00
10
179.8000
CHIX
00338223405TRLO0
06-Jul-2026
10:54:00
3,243
179.8000
CHIX
00338223406TRLO0
06-Jul-2026
10:54:00
1,657
179.8000
CHIX
00338223407TRLO0
06-Jul-2026
10:54:00
7,663
179.8000
CHIX
00338223408TRLO0
06-Jul-2026
10:54:00
1,675
179.8000
TRQX
00338223409TRLO0
06-Jul-2026
11:01:00
2
179.9000
CHIX
00338224593TRLO0
06-Jul-2026
11:02:00
3
179.9000
CHIX
00338224695TRLO0
06-Jul-2026
11:03:00
2
179.9000
CHIX
00338224722TRLO0
06-Jul-2026
11:03:00
414
179.9000
BATE
00338224723TRLO0
06-Jul-2026
11:03:00
1,072
179.9000
CHIX
00338224724TRLO0
06-Jul-2026
11:03:00
7,663
179.9000
CHIX
00338224725TRLO0
06-Jul-2026
11:03:00
409
179.9000
XLON
00338224726TRLO0
06-Jul-2026
11:03:00
400
179.9000
TRQX
00338224727TRLO0
06-Jul-2026
11:06:00
414
180.0000
CHIX
00338224890TRLO0
06-Jul-2026
11:09:00
510
180.1000
BATE
00338225010TRLO0
06-Jul-2026
11:09:00
823
180.1000
CHIX
00338225012TRLO0
06-Jul-2026
11:11:00
776
180.0000
CHIX
00338225173TRLO0
06-Jul-2026
11:11:00
814
180.0000
CHIX
00338225174TRLO0
06-Jul-2026
11:11:00
406
180.0000
CHIX
00338225175TRLO0
06-Jul-2026
11:11:00
419
180.0000
CHIX
00338225176TRLO0
06-Jul-2026
11:11:00
4,487
180.0000
CHIX
00338225177TRLO0
06-Jul-2026
11:22:00
852
180.2000
CHIX
00338225644TRLO0
06-Jul-2026
11:22:00
399
180.2000
BATE
00338225645TRLO0
06-Jul-2026
11:22:00
427
180.2000
BATE
00338225646TRLO0
06-Jul-2026
11:22:00
1,201
180.2000
CHIX
00338225647TRLO0
06-Jul-2026
11:22:00
845
180.2000
XLON
00338225648TRLO0
06-Jul-2026
11:22:00
397
180.2000
TRQX
00338225649TRLO0
06-Jul-2026
11:34:00
100
180.2000
CHIX
00338226135TRLO0
06-Jul-2026
11:41:00
3,997
180.4000
CHIX
00338226547TRLO0
06-Jul-2026
11:41:00
1,211
180.4000
BATE
00338226548TRLO0
06-Jul-2026
11:41:00
1,255
180.4000
CHIX
00338226549TRLO0
06-Jul-2026
11:41:00
1,176
180.3000
CHIX
00338226550TRLO0
06-Jul-2026
11:41:00
1,237
180.4000
TRQX
00338226551TRLO0
06-Jul-2026
11:41:00
1,060
180.3000
CHIX
00338226552TRLO0
06-Jul-2026
11:41:00
2,400
180.3000
CHIX
00338226553TRLO0
06-Jul-2026
11:41:00
508
180.3000
CHIX
00338226554TRLO0
06-Jul-2026
11:43:00
448
180.1000
CHIX
00338226668TRLO0
06-Jul-2026
11:43:00
394
180.1000
CHIX
00338226669TRLO0
06-Jul-2026
11:44:00
2
180.0000
BATE
00338226695TRLO0
06-Jul-2026
11:45:00
133
180.0000
BATE
00338226771TRLO0
06-Jul-2026
11:45:00
569
180.0000
BATE
00338226772TRLO0
06-Jul-2026
11:45:00
477
180.0000
BATE
00338226773TRLO0
06-Jul-2026
11:49:00
576
179.9000
CHIX
00338227037TRLO0
06-Jul-2026
11:49:00
392
179.9000
BATE
00338227038TRLO0
06-Jul-2026
11:49:00
665
179.9000
CHIX
00338227039TRLO0
06-Jul-2026
11:49:00
404
179.9000
CHIX
00338227040TRLO0
06-Jul-2026
11:49:00
394
179.9000
TRQX
00338227041TRLO0
06-Jul-2026
11:50:00
2,514
179.5000
CHIX
00338227055TRLO0
06-Jul-2026
11:54:00
428
179.0000
CHIX
00338227281TRLO0
06-Jul-2026
12:03:00
1,629
179.2000
CHIX
00338227793TRLO0
06-Jul-2026
12:03:00
852
179.2000
BATE
00338227794TRLO0
06-Jul-2026
12:03:00
850
179.2000
CHIX
00338227795TRLO0
06-Jul-2026
12:03:00
432
179.1000
CHIX
00338227797TRLO0
06-Jul-2026
12:03:00
418
179.1000
CHIX
00338227798TRLO0
06-Jul-2026
12:09:00
807
178.9000
BATE
00338228023TRLO0
06-Jul-2026
12:09:00
404
178.9000
CHIX
00338228024TRLO0
06-Jul-2026
12:09:00
421
178.9000
CHIX
00338228025TRLO0
06-Jul-2026
12:09:00
845
178.9000
CHIX
00338228026TRLO0
06-Jul-2026
12:09:00
826
178.9000
CHIX
00338228027TRLO0
06-Jul-2026
12:15:00
424
178.8000
BATE
00338228280TRLO0
06-Jul-2026
12:15:00
403
178.8000
CHIX
00338228281TRLO0
06-Jul-2026
12:15:00
444
178.8000
CHIX
00338228282TRLO0
06-Jul-2026
12:15:00
35
178.8000
CHIX
00338228283TRLO0
06-Jul-2026
12:25:00
4,104
179.0000
CHIX
00338228700TRLO0
06-Jul-2026
12:25:00
735
179.0000
BATE
00338228701TRLO0
06-Jul-2026
12:25:00
454
179.0000
BATE
00338228702TRLO0
06-Jul-2026
12:25:00
418
178.9000
BATE
00338228703TRLO0
06-Jul-2026
12:25:00
1,183
178.9000
CHIX
00338228704TRLO0
06-Jul-2026
12:25:00
735
178.9000
CHIX
00338228705TRLO0
06-Jul-2026
12:25:00
312
178.9000
CHIX
00338228706TRLO0
06-Jul-2026
12:25:00
423
178.9000
TRQX
00338228707TRLO0
06-Jul-2026
12:35:00
439
178.8000
BATE
00338229159TRLO0
06-Jul-2026
12:35:00
61
178.8000
CHIX
00338229160TRLO0
06-Jul-2026
12:35:00
401
178.8000
CHIX
00338229161TRLO0
06-Jul-2026
12:35:00
445
178.8000
CHIX
00338229162TRLO0
06-Jul-2026
12:35:00
292
178.8000
CHIX
00338229163TRLO0
06-Jul-2026
12:35:00
138
178.8000
CHIX
00338229164TRLO0
06-Jul-2026
12:35:00
440
178.8000
TRQX
00338229165TRLO0
06-Jul-2026
12:46:00
6,613
178.9000
CHIX
00338229565TRLO0
06-Jul-2026
12:46:00
1,279
178.9000
BATE
00338229566TRLO0
06-Jul-2026
12:46:00
825
178.9000
TRQX
00338229567TRLO0
06-Jul-2026
12:46:00
410
178.8000
CHIX
00338229568TRLO0
06-Jul-2026
12:46:00
401
178.8000
CHIX
00338229569TRLO0
06-Jul-2026
12:53:00
421
178.7000
CHIX
00338229891TRLO0
06-Jul-2026
12:53:00
425
178.7000
CHIX
00338229892TRLO0
06-Jul-2026
12:53:00
414
178.7000
CHIX
00338229893TRLO0
06-Jul-2026
12:53:00
417
178.7000
CHIX
00338229894TRLO0
06-Jul-2026
12:53:00
394
178.7000
TRQX
00338229895TRLO0
06-Jul-2026
13:06:00
440
178.6000
CHIX
00338230942TRLO0
06-Jul-2026
13:06:00
867
178.6000
CHIX
00338230943TRLO0
06-Jul-2026
13:06:00
831
178.6000
CHIX
00338230944TRLO0
06-Jul-2026
13:06:00
2,366
178.6000
CHIX
00338230945TRLO0
06-Jul-2026
13:06:00
3,428
178.6000
CHIX
00338230946TRLO0
06-Jul-2026
13:06:00
2,050
178.5000
CHIX
00338230949TRLO0
06-Jul-2026
13:06:00
436
178.3000
CHIX
00338230970TRLO0
06-Jul-2026
13:22:00
1,056
178.4000
CHIX
00338232109TRLO0
06-Jul-2026
13:22:00
1,117
178.4000
BATE
00338232110TRLO0
06-Jul-2026
13:22:00
214
178.4000
BATE
00338232111TRLO0
06-Jul-2026
|
13:22:00
2,781
178.4000
CHIX
00338232112TRLO0
06-Jul-2026
13:22:00
1,273
178.4000
CHIX
00338232114TRLO0
06-Jul-2026
13:22:00
1,296
178.4000
CHIX
00338232116TRLO0
06-Jul-2026
13:22:00
1,283
178.4000
TRQX
00338232118TRLO0
06-Jul-2026
13:32:00
80
178.5000
TRQX
00338232851TRLO0
06-Jul-2026
13:33:00
357
178.5000
CHIX
00338232915TRLO0
06-Jul-2026
13:33:00
840
178.5000
CHIX
00338232916TRLO0
06-Jul-2026
13:33:00
6,234
178.4000
CHIX
00338232917TRLO0
06-Jul-2026
13:33:00
1,369
178.3000
CHIX
00338232977TRLO0
06-Jul-2026
13:33:00
794
178.3000
CHIX
00338232978TRLO0
06-Jul-2026
13:39:00
100
178.3000
CHIX
00338233476TRLO0
06-Jul-2026
13:55:00
200
178.5000
CHIX
00338234785TRLO0
06-Jul-2026
13:57:00
46
178.5000
CHIX
00338234916TRLO0
06-Jul-2026
13:57:00
1,312
178.5000
CHIX
00338234917TRLO0
06-Jul-2026
13:57:00
2,497
178.5000
CHIX
00338234918TRLO0
06-Jul-2026
13:59:00
100
178.4000
CHIX
00338235011TRLO0
06-Jul-2026
14:00:00
7,563
178.4000
CHIX
00338235085TRLO0
06-Jul-2026
14:00:00
412
178.4000
BATE
00338235086TRLO0
06-Jul-2026
14:00:00
413
178.4000
BATE
00338235087TRLO0
06-Jul-2026
14:00:00
7,044
178.4000
CHIX
00338235088TRLO0
06-Jul-2026
14:00:00
441
178.4000
TRQX
00338235089TRLO0
06-Jul-2026
14:11:00
2,878
178.1000
CHIX
00338236389TRLO0
06-Jul-2026
14:11:00
4,785
178.1000
CHIX
00338236390TRLO0
06-Jul-2026
14:11:00
28
178.0000
CHIX
00338236401TRLO0
06-Jul-2026
14:11:00
1,257
178.0000
CHIX
00338236402TRLO0
06-Jul-2026
14:11:00
160
178.0000
CHIX
00338236403TRLO0
06-Jul-2026
14:11:00
263
178.0000
CHIX
00338236411TRLO0
06-Jul-2026
14:11:00
438
178.0000
CHIX
00338236412TRLO0
06-Jul-2026
14:11:00
392
178.0000
CHIX
00338236413TRLO0
06-Jul-2026
14:12:00
958
178.0000
CHIX
00338236483TRLO0
06-Jul-2026
14:12:00
440
178.0000
CHIX
00338236484TRLO0
06-Jul-2026
14:15:00
398
178.0000
TRQX
00338236655TRLO0
06-Jul-2026
14:17:00
736
177.9000
CHIX
00338236863TRLO0
06-Jul-2026
14:17:00
394
177.9000
BATE
00338236864TRLO0
06-Jul-2026
14:17:00
432
177.9000
CHIX
00338236865TRLO0
06-Jul-2026
14:17:00
457
177.9000
TRQX
00338236866TRLO0
06-Jul-2026
14:19:00
628
177.7000
CHIX
00338237047TRLO0
06-Jul-2026
14:19:00
3,344
177.7000
CHIX
00338237048TRLO0
06-Jul-2026
14:32:00
518
178.3000
CHIX
00338239106TRLO0
06-Jul-2026
14:32:00
3,807
178.3000
BATE
00338239107TRLO0
06-Jul-2026
14:32:00
1,674
178.3000
CHIX
00338239108TRLO0
06-Jul-2026
14:32:00
7,663
178.3000
CHIX
00338239109TRLO0
06-Jul-2026
14:32:00
2,267
178.3000
CHIX
00338239110TRLO0
06-Jul-2026
14:32:00
3,023
178.3000
TRQX
00338239111TRLO0
06-Jul-2026
14:35:00
255
178.6000
BATE
00338240141TRLO0
06-Jul-2026
14:35:00
19
178.6000
BATE
00338240142TRLO0
06-Jul-2026
14:35:00
624
178.6000
BATE
00338240143TRLO0
06-Jul-2026
14:35:00
114
178.6000
CHIX
00338240144TRLO0
06-Jul-2026
14:35:00
300
178.6000
CHIX
00338240146TRLO0
06-Jul-2026
14:35:00
399
178.6000
CHIX
00338240147TRLO0
06-Jul-2026
14:35:00
510
178.6000
CHIX
00338240148TRLO0
06-Jul-2026
14:35:00
4,008
178.6000
CHIX
00338240149TRLO0
06-Jul-2026
14:44:00
459
178.7000
CHIX
00338241865TRLO0
06-Jul-2026
14:44:00
828
178.7000
CHIX
00338241866TRLO0
06-Jul-2026
14:44:00
414
178.7000
BATE
00338241867TRLO0
06-Jul-2026
14:44:00
849
178.7000
CHIX
00338241868TRLO0
06-Jul-2026
14:44:00
131
178.7000
CHIX
00338241869TRLO0
06-Jul-2026
14:44:00
2,722
178.7000
CHIX
00338241870TRLO0
06-Jul-2026
14:46:00
238
178.9000
BATE
00338242267TRLO0
06-Jul-2026
14:46:00
721
178.9000
TRQX
00338242268TRLO0
06-Jul-2026
14:46:00
165
178.9000
TRQX
00338242269TRLO0
06-Jul-2026
14:53:00
137
179.5000
CHIX
00338244100TRLO0
06-Jul-2026
14:56:00
5,087
179.5000
CHIX
00338244578TRLO0
06-Jul-2026
14:56:00
7,663
179.5000
BATE
00338244579TRLO0
06-Jul-2026
14:56:00
2,439
179.5000
CHIX
00338244580TRLO0
06-Jul-2026
14:56:00
7,663
179.5000
CHIX
00338244581TRLO0
06-Jul-2026
14:56:00
7,663
179.5000
CHIX
00338244582TRLO0
06-Jul-2026
14:56:00
225
179.5000
TRQX
00338244583TRLO0
06-Jul-2026
14:56:00
4,325
179.5000
TRQX
00338244584TRLO0
06-Jul-2026
14:56:00
427
179.5000
TRQX
00338244585TRLO0
06-Jul-2026
14:56:00
45
179.5000
TRQX
00338244586TRLO0
06-Jul-2026
14:56:00
2,641
179.5000
TRQX
00338244587TRLO0
06-Jul-2026
14:56:00
1,186
179.4000
CHIX
00338244650TRLO0
06-Jul-2026
14:57:00
1,080
179.6000
BATE
00338244782TRLO0
06-Jul-2026
14:57:00
740
179.6000
BATE
00338244783TRLO0
06-Jul-2026
14:57:00
5,291
179.6000
CHIX
00338244784TRLO0
06-Jul-2026
15:01:00
762
179.5000
BATE
00338245651TRLO0
06-Jul-2026
15:01:00
50
179.5000
XLON
00338245652TRLO0
06-Jul-2026
15:01:00
368
179.5000
XLON
00338245653TRLO0
06-Jul-2026
15:02:00
1,527
179.6000
CHIX
00338245838TRLO0
06-Jul-2026
15:04:00
458
179.6000
BATE
00338246369TRLO0
06-Jul-2026
15:04:00
484
179.6000
BATE
00338246370TRLO0
06-Jul-2026
15:04:00
95
179.6000
BATE
00338246371TRLO0
06-Jul-2026
15:04:00
1,667
179.6000
CHIX
00338246372TRLO0
06-Jul-2026
15:04:00
1,102
179.6000
CHIX
00338246373TRLO0
06-Jul-2026
15:04:00
218
179.6000
TRQX
00338246374TRLO0
06-Jul-2026
15:04:00
16
179.6000
TRQX
00338246375TRLO0
06-Jul-2026
15:04:00
84
179.6000
TRQX
00338246376TRLO0
06-Jul-2026
15:05:00
100
179.6000
BATE
00338246716TRLO0
06-Jul-2026
15:06:00
792
179.6000
CHIX
00338246769TRLO0
06-Jul-2026
15:06:00
1,133
179.6000
BATE
00338246770TRLO0
06-Jul-2026
15:06:00
4,077
179.6000
CHIX
00338246771TRLO0
06-Jul-2026
15:06:00
7,663
179.6000
CHIX
00338246772TRLO0
06-Jul-2026
15:06:00
180
179.6000
XLON
00338246773TRLO0
06-Jul-2026
15:06:00
667
179.6000
TRQX
00338246774TRLO0
06-Jul-2026
15:06:00
565
179.6000
XLON
00338246775TRLO0
06-Jul-2026
15:06:00
1,247
179.6000
XLON
00338246776TRLO0
06-Jul-2026
15:06:00
1,661
179.6000
XLON
00338246777TRLO0
06-Jul-2026
15:06:00
419
179.6000
CHIX
00338246894TRLO0
06-Jul-2026
15:06:00
403
179.6000
CHIX
00338246901TRLO0
06-Jul-2026
15:07:00
436
179.6000
CHIX
00338246953TRLO0
06-Jul-2026
15:07:00
469
179.6000
CHIX
00338246954TRLO0
06-Jul-2026
15:09:00
436
179.5000
CHIX
00338247498TRLO0
06-Jul-2026
15:09:00
436
179.5000
CHIX
00338247499TRLO0
06-Jul-2026
15:09:00
436
179.5000
CHIX
00338247500TRLO0
06-Jul-2026
15:09:00
436
179.5000
CHIX
00338247501TRLO0
06-Jul-2026
15:09:00
864
179.5000
CHIX
00338247502TRLO0
06-Jul-2026
15:09:00
993
179.5000
CHIX
00338247503TRLO0
06-Jul-2026
15:09:00
1,138
179.5000
CHIX
00338247549TRLO0
06-Jul-2026
15:10:00
1,016
179.5000
CHIX
00338247622TRLO0
06-Jul-2026
15:10:00
470
179.5000
BATE
00338247623TRLO0
06-Jul-2026
15:10:00
467
179.5000
BATE
00338247624TRLO0
06-Jul-2026
15:10:00
2,304
179.5000
CHIX
00338247625TRLO0
06-Jul-2026
15:10:00
748
179.5000
CHIX
00338247626TRLO0
06-Jul-2026
15:10:00
5,367
179.3000
CHIX
00338247627TRLO0
06-Jul-2026
15:10:00
410
179.1000
BATE
00338247646TRLO0
06-Jul-2026
15:10:00
459
178.9000
CHIX
00338247672TRLO0
06-Jul-2026
15:12:00
430
178.6000
CHIX
00338248053TRLO0
06-Jul-2026
15:12:00
441
178.3000
CHIX
00338248124TRLO0
06-Jul-2026
15:15:00
451
178.4000
CHIX
00338248668TRLO0
06-Jul-2026
15:15:00
450
178.4000
CHIX
00338248669TRLO0
06-Jul-2026
15:15:00
836
178.4000
CHIX
00338248670TRLO0
06-Jul-2026
15:15:00
818
178.4000
CHIX
00338248671TRLO0
06-Jul-2026
15:15:00
898
178.4000
CHIX
00338248672TRLO0
06-Jul-2026
15:28:00
7,663
178.3000
CHIX
00338251823TRLO0
06-Jul-2026
15:28:00
4,536
178.3000
BATE
00338251824TRLO0
06-Jul-2026
15:28:00
7,663
178.3000
CHIX
00338251825TRLO0
06-Jul-2026
15:28:00
480
178.3000
TRQX
00338251826TRLO0
06-Jul-2026
15:28:00
419
178.3000
TRQX
00338251829TRLO0
06-Jul-2026
15:28:00
829
178.3000
TRQX
00338251830TRLO0
06-Jul-2026
15:28:00
199
178.2000
CHIX
00338251843TRLO0
06-Jul-2026
15:30:00
151
178.4000
CHIX
00338252129TRLO0
06-Jul-2026
15:31:00
307
178.4000
CHIX
00338252416TRLO0
06-Jul-2026
15:31:00
426
178.4000
CHIX
00338252417TRLO0
06-Jul-2026
15:31:00
306
178.4000
CHIX
00338252418TRLO0
06-Jul-2026
15:32:00
152
178.4000
CHIX
00338252610TRLO0
06-Jul-2026
15:32:00
397
178.4000
BATE
00338252611TRLO0
06-Jul-2026
15:32:00
985
178.4000
CHIX
00338252612TRLO0
06-Jul-2026
15:32:00
2,203
178.4000
CHIX
00338252613TRLO0
06-Jul-2026
15:32:00
2,633
178.4000
CHIX
00338252614TRLO0
06-Jul-2026
15:32:00
3,146
178.4000
CHIX
00338252615TRLO0
06-Jul-2026
15:38:00
927
178.3000
CHIX
00338253876TRLO0
06-Jul-2026
15:38:00
913
178.3000
BATE
00338253877TRLO0
06-Jul-2026
15:38:00
2,292
178.3000
CHIX
00338253878TRLO0
06-Jul-2026
15:38:00
1,366
178.3000
CHIX
00338253879TRLO0
06-Jul-2026
15:38:00
398
178.3000
CHIX
00338253880TRLO0
06-Jul-2026
15:38:00
5,228
178.3000
CHIX
00338253881TRLO0
06-Jul-2026
15:41:00
2,465
178.1000
CHIX
00338254464TRLO0
06-Jul-2026
15:41:00
1,332
178.1000
CHIX
00338254465TRLO0
06-Jul-2026
15:42:00
1,252
178.0000
CHIX
00338254611TRLO0
06-Jul-2026
15:42:00
975
178.0000
CHIX
00338254612TRLO0
06-Jul-2026
15:42:00
894
178.0000
CHIX
00338254613TRLO0
06-Jul-2026
15:42:00
436
178.0000
BATE
00338254614TRLO0
06-Jul-2026
15:42:00
469
178.0000
BATE
00338254615TRLO0
06-Jul-2026
15:42:00
897
178.0000
TRQX
00338254616TRLO0
06-Jul-2026
15:44:00
418
177.9000
CHIX
00338255078TRLO0
06-Jul-2026
15:44:00
387
177.9000
BATE
00338255079TRLO0
06-Jul-2026
15:44:00
403
177.9000
CHIX
00338255080TRLO0
06-Jul-2026
15:44:00
470
177.9000
XLON
00338255081TRLO0
06-Jul-2026
15:44:00
402
177.9000
TRQX
00338255082TRLO0
06-Jul-2026
15:45:00
1,260
177.5000
CHIX
00338255287TRLO0
06-Jul-2026
15:47:00
1,099
177.5000
CHIX
00338255805TRLO0
06-Jul-2026
15:49:00
90
177.5000
CHIX
00338256140TRLO0
06-Jul-2026
15:49:00
436
177.5000
CHIX
00338256141TRLO0
06-Jul-2026
15:49:00
325
177.5000
CHIX
00338256142TRLO0
06-Jul-2026
15:49:00
1,649
177.8000
CHIX
00338256225TRLO0
06-Jul-2026
15:53:00
1,857
178.0000
CHIX
00338257272TRLO0
06-Jul-2026
15:53:00
4,338
177.9000
CHIX
00338257273TRLO0
06-Jul-2026
15:53:00
1,019
177.9000
BATE
00338257274TRLO0
06-Jul-2026
15:53:00
3,325
177.9000
CHIX
00338257275TRLO0
06-Jul-2026
15:53:00
6,478
177.9000
CHIX
00338257276TRLO0
06-Jul-2026
15:53:00
1,305
177.9000
TRQX
00338257277TRLO0
06-Jul-2026
15:59:00
13
178.0000
CHIX
00338258637TRLO0
06-Jul-2026
15:59:00
77
178.0000
CHIX
00338258943TRLO0
06-Jul-2026
16:06:00
1,802
178.1000
BATE
00338260986TRLO0
06-Jul-2026
16:06:00
1,881
178.1000
BATE
00338260987TRLO0
06-Jul-2026
16:06:00
7,663
178.1000
CHIX
00338260988TRLO0
06-Jul-2026
16:06:00
3,686
178.1000
CHIX
00338260989TRLO0
06-Jul-2026
16:06:00
224
178.1000
TRQX
00338260990TRLO0
06-Jul-2026
16:06:00
1,501
178.1000
TRQX
00338260991TRLO0
06-Jul-2026
16:07:00
6,266
177.8000
CHIX
00338261239TRLO0
06-Jul-2026
16:20:00
7,129
178.1000
BATE
00338265152TRLO0
06-Jul-2026
16:20:00
253
178.1000
TRQX
00338265153TRLO0
06-Jul-2026
16:20:00
66
178.1000
TRQX
00338265154TRLO0
06-Jul-2026
16:21:00
387
178.1000
BATE
00338265401TRLO0
06-Jul-2026
16:29:00
447
178.7000
CHIX
00338270026TRLO0
07-Jul-2026
08:08:00
2,279
179.2000
CHIX
00338326756TRLO0
07-Jul-2026
08:14:00
388
180.2000
CHIX
00338327357TRLO0
07-Jul-2026
08:14:00
1,124
180.2000
CHIX
00338327358TRLO0
07-Jul-2026
08:14:00
318
180.2000
CHIX
|
00338327359TRLO0
07-Jul-2026
08:14:00
548
179.9000
CHIX
00338327345TRLO0
07-Jul-2026
08:15:00
2,500
180.7000
CHIX
00338327659TRLO0
07-Jul-2026
08:15:00
1,142
180.7000
CHIX
00338327660TRLO0
07-Jul-2026
08:15:00
8,027
180.7000
CHIX
00338327661TRLO0
07-Jul-2026
08:24:00
3,651
181.5000
CHIX
00338328695TRLO0
07-Jul-2026
08:24:00
4,151
181.5000
CHIX
00338328696TRLO0
07-Jul-2026
08:24:00
849
181.5000
CHIX
00338328697TRLO0
07-Jul-2026
08:24:00
2,635
181.5000
CHIX
00338328698TRLO0
07-Jul-2026
08:24:00
1,299
181.5000
XLON
00338328699TRLO0
07-Jul-2026
08:24:00
1,334
181.5000
TRQX
00338328700TRLO0
07-Jul-2026
08:24:00
431
181.4000
CHIX
00338328701TRLO0
07-Jul-2026
08:24:00
2,500
181.4000
CHIX
00338328702TRLO0
07-Jul-2026
08:24:00
2,453
181.4000
CHIX
00338328703TRLO0
07-Jul-2026
08:24:00
423
180.9000
CHIX
00338328704TRLO0
07-Jul-2026
08:25:00
195
180.9000
CHIX
00338328812TRLO0
07-Jul-2026
08:25:00
230
180.9000
CHIX
00338328838TRLO0
07-Jul-2026
08:25:00
323
180.9000
CHIX
00338328839TRLO0
07-Jul-2026
08:26:00
64
180.9000
CHIX
00338328903TRLO0
07-Jul-2026
08:30:00
34
180.9000
CHIX
00338329284TRLO0
07-Jul-2026
08:30:00
339
180.9000
CHIX
00338329285TRLO0
07-Jul-2026
08:30:00
104
180.9000
CHIX
00338329399TRLO0
07-Jul-2026
08:30:00
489
180.9000
CHIX
00338329400TRLO0
07-Jul-2026
08:30:00
440
180.9000
CHIX
00338329401TRLO0
07-Jul-2026
08:30:00
423
180.9000
CHIX
00338329402TRLO0
07-Jul-2026
08:30:00
2,895
180.9000
CHIX
00338329403TRLO0
07-Jul-2026
08:34:00
3
180.8000
CHIX
00338329633TRLO0
07-Jul-2026
08:34:00
447
180.8000
CHIX
00338329634TRLO0
07-Jul-2026
08:34:00
483
180.8000
CHIX
00338329635TRLO0
07-Jul-2026
08:34:00
884
180.8000
CHIX
00338329636TRLO0
|
07-Jul-2026
08:34:00
883
180.8000
CHIX
00338329637TRLO0
07-Jul-2026
08:34:00
1,306
180.8000
CHIX
00338329638TRLO0
07-Jul-2026
08:45:00
317
181.2000
CHIX
00338330562TRLO0
07-Jul-2026
08:45:00
905
181.2000
BATE
00338330563TRLO0
07-Jul-2026
08:45:00
538
181.2000
CHIX
00338330564TRLO0
07-Jul-2026
08:45:00
895
181.2000
CHIX
00338330565TRLO0
07-Jul-2026
08:45:00
1,032
181.2000
CHIX
00338330566TRLO0
07-Jul-2026
08:45:00
|
860
181.2000
TRQX
00338330567TRLO0
07-Jul-2026
08:45:00
5,201
180.7000
CHIX
00338330581TRLO0
07-Jul-2026
08:45:00
1,500
180.6000
CHIX
00338330583TRLO0
07-Jul-2026
08:52:00
1,136
180.6000
CHIX
00338331563TRLO0
07-Jul-2026
08:59:00
153
180.6000
CHIX
00338332501TRLO0
07-Jul-2026
09:10:00
5
180.8000
CHIX
00338334003TRLO0
07-Jul-2026
09:18:00
2,715
180.9000
BATE
00338334790TRLO0
07-Jul-2026
09:18:00
8,027
180.9000
CHIX
00338334791TRLO0
07-Jul-2026
09:18:00
8,027
180.9000
CHIX
00338334792TRLO0
07-Jul-2026
09:18:00
881
180.9000
TRQX
00338334793TRLO0
07-Jul-2026
09:18:00
1,373
180.9000
TRQX
00338334794TRLO0
07-Jul-2026
09:19:00
1,002
180.4000
CHIX
00338334892TRLO0
07-Jul-2026
09:19:00
4,401
180.4000
CHIX
00338334901TRLO0
07-Jul-2026
09:19:00
434
180.4000
CHIX
00338334906TRLO0
07-Jul-2026
09:19:00
427
180.3000
CHIX
00338334885TRLO0
07-Jul-2026
09:19:00
486
180.3000
CHIX
00338334886TRLO0
07-Jul-2026
09:20:00
482
180.2000
CHIX
00338334913TRLO0
07-Jul-2026
09:20:00
469
180.2000
CHIX
00338334926TRLO0
07-Jul-2026
09:23:00
468
180.1000
CHIX
00338335188TRLO0
07-Jul-2026
09:23:00
415
180.1000
CHIX
00338335189TRLO0
07-Jul-2026
09:25:00
470
180.1000
CHIX
00338335320TRLO0
07-Jul-2026
09:29:00
440
180.0000
CHIX
00338335663TRLO0
07-Jul-2026
09:29:00
433
180.0000
CHIX
00338335664TRLO0
07-Jul-2026
09:29:00
411
180.0000
CHIX
00338335665TRLO0
07-Jul-2026
09:29:00
672
180.0000
CHIX
00338335666TRLO0
07-Jul-2026
09:29:00
224
180.0000
CHIX
00338335667TRLO0
07-Jul-2026
09:29:00
445
180.0000
TRQX
00338335668TRLO0
07-Jul-2026
09:38:00
856
179.6000
BATE
00338337482TRLO0
07-Jul-2026
09:38:00
1,898
179.6000
CHIX
00338337483TRLO0
07-Jul-2026
09:38:00
868
179.6000
CHIX
00338337484TRLO0
07-Jul-2026
09:38:00
888
179.6000
CHIX
00338337485TRLO0
07-Jul-2026
09:38:00
1,274
179.6000
CHIX
00338337486TRLO0
07-Jul-2026
09:53:00
66
179.2000
TRQX
00338338548TRLO0
07-Jul-2026
10:09:00
431
179.2000
BATE
00338339724TRLO0
07-Jul-2026
10:09:00
1,901
179.2000
CHIX
00338339725TRLO0
07-Jul-2026
10:09:00
430
179.2000
CHIX
00338339726TRLO0
07-Jul-2026
10:09:00
79
179.2000
CHIX
00338339727TRLO0
07-Jul-2026
10:09:00
334
179.2000
CHIX
00338339728TRLO0
07-Jul-2026
10:09:00
365
179.2000
TRQX
00338339729TRLO0
07-Jul-2026
10:18:00
836
179.2000
BATE
00338340990TRLO0
07-Jul-2026
10:18:00
498
179.2000
BATE
00338340991TRLO0
07-Jul-2026
10:18:00
912
179.2000
CHIX
00338340992TRLO0
07-Jul-2026
10:20:00
553
179.2000
CHIX
00338341186TRLO0
07-Jul-2026
10:20:00
520
179.2000
TRQX
00338341187TRLO0
07-Jul-2026
10:20:00
352
179.2000
TRQX
00338341188TRLO0
07-Jul-2026
10:37:00
1,291
179.2000
CHIX
00338345198TRLO0
07-Jul-2026
10:37:00
69
179.2000
BATE
00338345199TRLO0
07-Jul-2026
10:37:00
14
179.2000
BATE
00338345200TRLO0
07-Jul-2026
10:37:00
5,271
179.2000
CHIX
00338345201TRLO0
07-Jul-2026
10:37:00
481
179.2000
TRQX
00338345202TRLO0
07-Jul-2026
10:37:00
8,027
179.2000
CHIX
00338345203TRLO0
07-Jul-2026
10:37:00
5,461
179.2000
CHIX
00338345204TRLO0
07-Jul-2026
10:37:00
2,566
179.2000
CHIX
00338345205TRLO0
07-Jul-2026
10:38:00
1,216
179.8000
CHIX
00338345360TRLO0
07-Jul-2026
10:38:00
163
179.8000
CHIX
00338345361TRLO0
07-Jul-2026
10:38:00
559
179.8000
CHIX
00338345422TRLO0
07-Jul-2026
10:38:00
547
179.7000
CHIX
00338345524TRLO0
07-Jul-2026
10:38:00
253
179.1000
CHIX
00338345339TRLO0
07-Jul-2026
10:38:00
519
179.1000
CHIX
00338345340TRLO0
07-Jul-2026
10:38:00
1,024
179.1000
CHIX
00338345341TRLO0
07-Jul-2026
10:40:00
431
179.8000
CHIX
00338346084TRLO0
07-Jul-2026
10:52:00
21
179.7000
CHIX
00338348983TRLO0
07-Jul-2026
10:54:00
1,790
179.8000
CHIX
00338349537TRLO0
07-Jul-2026
10:55:00
423
180.1000
CHIX
00338349900TRLO0
07-Jul-2026
10:55:00
1,077
180.1000
CHIX
00338349901TRLO0
07-Jul-2026
10:57:00
140
180.1000
CHIX
00338350271TRLO0
07-Jul-2026
10:57:00
416
180.1000
CHIX
00338350272TRLO0
07-Jul-2026
10:57:00
1,733
180.1000
CHIX
00338350273TRLO0
07-Jul-2026
10:57:00
6,164
180.1000
CHIX
00338350274TRLO0
07-Jul-2026
10:57:00
1,336
180.1000
CHIX
00338350275TRLO0
07-Jul-2026
10:57:00
5,316
180.1000
CHIX
00338350276TRLO0
07-Jul-2026
10:57:00
412
180.0000
BATE
00338350311TRLO0
07-Jul-2026
10:58:00
153
180.0000
CHIX
00338350505TRLO0
07-Jul-2026
10:58:00
238
179.8000
CHIX
00338350345TRLO0
07-Jul-2026
11:04:00
712