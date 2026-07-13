Die Umweltbank will sich stärker im dynamischen Segment der Batteriespeicher positionieren. So habe es gemeinsam mit dem Projektentwickler CCE einen Stand-alone-Batteriespeicher mit 11 Megawatt Leistung und 22 Megawattstunden Kapazität in Halle (Saale) realisiert. Die Besonderheit des Projekts liegt dabei in der Finanzierung. "Zwischen dem Go des Kunden und der ersten Auszahlung vergingen bei diesem Projekt lediglich neun Wochen - ein Beleg für die enorme Professionalität aller Beteiligten", sagte Holger Donhauser, Teamleiter Finanzierung Erneuerbare Energien bei der Umweltbank. Die Finanzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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