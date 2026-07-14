DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LINDE - Die Deutsche Bank, Hypovereinsbank (HVB) und Commerzbank haben Klagen in hoher dreistelliger Millionenhöhe gegen den Industriegasekonzern Linde eingereicht. Entsprechende Informationen des Handelsblatts bestätigten die Landgerichte Frankfurt und München. Hintergrund ist ein geplatzter Großauftrag des russischen Gemeinschaftsunternehmens RusChemAlliance (RCA), eines Joint Ventures von Gazprom und Rus-GasDobycha. Linde hatte den Auftrag erhalten, eine Gasverarbeitungsanlage zu bauen und eine Ethantrennung zu übernehmen, und dafür eine Anzahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar erhalten. Mehrere Banken stellten dafür Bürgschaften zugunsten von RCA aus. Als Russland die Ukraine überfiel, stoppte Linde das Projekt, um nicht gegen westliche Sanktionen zu verstoßen. RCA erwirkte daraufhin vor russischen Gerichten die Auszahlung der Garantien, die bei den Banken in Russland beschlagnahmt wurden. Allein die Deutsche Bank fordert gut 240 Millionen Euro zurück. Bei der Unicredit-Tochter HVB dürfte es laut britischen Gerichtsakten um 448 Millionen Euro gehen, bei der Commerzbank um etwa 93,5 Millionen Euro. Linde bestätigte die Verfahren, äußerte sich inhaltlich nicht. (Handelsblatt)

INTESA SANPAOLO - Die italienische Bank Intesa Sanpaolo baut ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in Deutschland aus. Die Assetmanagement-Tochter Eurizon habe Deutschland, aber auch Frankreich, Spanien und Großbritannien als wichtigste Wachstumsmärkte auserkoren, teilte sie am Montag mit. Dabei setze sie auf organisches Wachstum im institutionellen Geschäft und mit ETFs sowie auf die Stärkung bestehender Vertriebsnetze der italienischen Bank, die sich an Privatkunden sowie vermögende Private-Banking-Kunden richten. (Börsen-Zeitung)

MERCEDES-BENZ - Der Autobauer Mercedes-Benz dehnt seine Produktion im ungarischen Werk Kecskemet südöstlich von Budapest aus. Dort soll künftig eine kleinere Variante der G-Klasse vom Band laufen. Der Geländewagen soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Das Werk Kecskemet wurde auch für die Produktion weiterer Modelle vorbereitet. Das kündigte der Dax-Konzern auf einer Werkserweiterung am Montag an. Mit der Inbetriebnahme von zwei neuen Hallen hat Mercedes seine Kapazität in Kecskemet von 200.000 auf 400.000 Einheiten verdoppelt. Damit ist die ungarische Fabrik nun der größte Produktionsstandort von Mercedes in Europa und nach Peking der zweitgrößte der Welt. (Handelsblatt)

UNICREDIT/FINECO - Unicredit-CEO Andrea Orcel, der in Deutschland kurz vor der Übernahme der Commerzbank steht, ist im Heimatmarkt noch keine Übernahme gelungen. Zu den wenigen verbliebenen Möglichkeiten gehört die hoch rentable Digitalbank Fineco, deren Schwerpunkte in den Bereichen Brokerage, Versicherungen und Vermögensverwaltung liegen. In Italien wird spekuliert, Orcel könnte ein Auge auf sie geworfen haben. Das sehr innovative und stark digitalisierte Institut kam 2025 auf einen Nettogewinn von 647 Millionen Euro. Die Aufwandsquote lag im ersten Quartal bei 27,7 Prozent. Fineco ist in Europa führend im Brokerage-Geschäft und verwaltet im Private Banking Kundenvermögen von 81 Milliarden Euro. Die Bank hat keine dominierenden Großaktionäre, Blackrock ist größter Anteilseigner mit 9,2 Prozent (Börsen-Zeitung)

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July 14, 2026 00:37 ET (04:37 GMT)

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