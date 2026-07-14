Der Stromanbieter Ostrom erweitert sein virtuelles Kraftwerk Neogrid AI. Bisher hatte das System Ladevorgänge von E-Autos und Wallboxen optimiert, jetzt integriert es auch Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher. "Die meisten Haushalte mit PV und Speicher optimieren bisher rein lokal auf ihren Eigenverbrauch. Neogrid AI optimiert systemisch", sagt Matthias Martensen, Co-Founder & CEO bei Ostrom. "Wir binden Heimspeicher an den Strommarkt an und reagieren in Echtzeit auf Preissignale. In Zeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver