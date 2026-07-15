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Worthington Steel kündigt Beginn der Annahmefrist für das öffentliche Delisting-Angebot für die Klöckner & Co SE an



15.07.2026 / 12:25 CET/CEST

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Worthington Steel kündigt Beginn der Annahmefrist für das öffentliche Delisting-Angebot für die Klöckner & Co SE an COLUMBUS, OHIO (15. Juli 2026) - Worthington Steel, Inc. (NYSE: WS) hat heute den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche Delisting-Angebot ("Delisting-Angebot") für alle ausstehenden Aktien der Klöckner & Co SE ("Klöckner"), die noch nicht von Worthington Steel gehalten werden, bekannt gegeben. Dies folgt auf die Gestattung der Angebotsunterlage für das Delisting-Angebot (die "Delisting-Angebotsunterlage") durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("Bafin") und Veröffentlichung gemäß dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG). Ab heute können Klöckner-Aktionäre das Delisting-Angebot annehmen, indem sie ihre Aktien zu einer Bargegenleistung von EUR 11,00 je Klöckner-Aktie andienen. Die Annahmefrist läuft vom 15. Juli 2026 bis zum 12. August 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 18:00 Uhr (Ortszeit New York). Nach Vollzug des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots am 3. Juni 2026 hält Worthington Steel derzeit rund 62% der ausstehenden Klöckner-Aktien. Das Delisting-Angebot bietet den verbleibenden Klöckner-Aktionären eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Aktien gegen eine Bargegenleistung anzudienen. Das Delisting-Angebot unterliegt keinen Vollzugsbedingungen und enthält keine Mindestannahmeschwelle. Es erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der in der von der Bafin gestatteten Delisting-Angebotsunterlage festgelegten Bestimmungen. Nach Wirksamwerden des Delistings werden die Klöckner-Aktien weder zum Handel an einem regulierten Markt in Deutschland noch an einem vergleichbaren Markt im Ausland zugelassen sein. Dies kann zu einer deutlich geringeren Liquidität sowie zu eingeschränkten Möglichkeiten der Preisbildung für Klöckner-Aktien führen. Die Delisting-Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Delisting-Angebot sind ab heute auf folgender Website verfügbar: www.strong-for-good.com . Über Worthington Steel

Worthington Steel (NYSE: WS) ist ein Metallverarbeiter, der gemeinsam mit seinen Kunden hochtechnische und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Die Expertise von Worthington Steel in der Verarbeitung von flachgewalztem Stahl, Elektrostahl-Lamellen sowie maßgeschneiderten Tailor-Welded-Lösungen trägt zur Nachhaltigkeit der Stahlindustrie bei. Als einer der führenden Metallverarbeiter in Nordamerika nutzt Worthington Steel mit rund 6.000 Mitarbeitenden das Potenzial von Stahl, um die Visionen seiner Kunden durch wertschöpfende Verarbeitungskapazitäten voranzubringen - darunter Verzinken, Beizen, konfiguriertes Zuschnittstanzen (Configured Blanking), spezialisierte Kaltumformung, Leichtbau sowie die Fertigung elektrischer Lamellen. Mit Hauptsitz in Columbus, Ohio, betreibt Worthington Steel 37 Werke in sieben US-Bundesstaaten und zehn Ländern weltweit. Auf Basis einer People-first-Philosophie, eines klaren Bekenntnisses zu Nachhaltigkeit und eines bewährten Geschäftsmodells verfolgt Worthington Steel das Ziel, positive Erträge zu erzielen: durch verlässliche und innovative Lösungen für Kunden, Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende und die Stärkung seiner Gemeinschaften. Über Klöckner & Co Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region, bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,4 Mrd. Euro. Mit einer konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an, eines der führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration weiterer CO2-reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100

ISIN: DE000KC01XXX; WKN: KC01V2 Medienkontakte: Worthington Steel Melissa Dykstra Vice President, Corporate Communications and Investor Relations Phone: 614-840-4144 Melissa.Dykstra@WorthingtonSteel.com Medienkontakt für Europa Brunswick Group Julia Klostermann Director +49 174-740-2796 Jklostermann@brunswickgroup.com Wichtige Hinweise: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Klöckner-Aktien dar. Die Bestimmungen des Delisting-Angebots werden in der Angebotsunterlage dargelegt, die nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) veröffentlicht wurde. Die Bieterin behält sich zudem vor, von den hier dargelegten Eckpunkten in den endgültigen Bestimmungen des Delisting-Angebots abzuweichen, soweit rechtlich zulässig. Investoren und Klöckner-Aktionären wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen Dokumente zum Delisting-Angebot zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Delisting-Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren Bestimmungen des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) und bestimmter Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten" oder "U.S."). Das Delisting-Angebot wird nicht im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder den Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) unterbreitet. Dementsprechend wurden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) keine Ankündigungen, Registrierungen, Genehmigungen oder Autorisierungen für das Angebot vorgenommen, arrangiert oder erteilt. Investoren und Inhaber von Klöckner-Aktien können nicht beanspruchen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) geschützt zu sein. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und etwaiger von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu gewährenden Ausnahmen wird kein Delisting-Angebot direkt oder indirekt in einer Rechtsordnung unterbreitet, in der dies einen Verstoß gegen das anwendbare nationale Recht darstellen würde. Diese Pressemitteilung darf weder ganz noch teilweise in einer Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in der das Delisting-Angebot nach geltendem nationalem Recht untersagt wäre. Die Bieterin und ihre verbundenen Unternehmen oder verbundene Unternehmen ihres Finanzberaters behalten sich vor, Klöckner-Aktien oder sonstige Wertpapiere, die in solche Klöckner-Aktien umgewandelt, gegen solche eingetauscht oder auf deren Grundlage ausgeübt werden können, direkt oder indirekt außerhalb des Delisting-Angebots zu erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen zu schließen, sofern diese Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen nicht in den Vereinigten Staaten erfolgen und den anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften, insbesondere dem WpÜG, entsprechen. Diese Erwerbe können entweder über die Börse zu den jeweils geltenden Kursen oder im Rahmen außerbörslicher Privatgeschäfte zu ausgehandelten Preisen erfolgen. Informationen über entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen, einschließlich der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden Klöckner-Aktien und der gezahlten oder vereinbarten Gegenleistung, werden unverzüglich in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht, wenn und soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten Staaten oder einer anderen relevanten Rechtsordnung erforderlich ist. Das in dieser Pressemitteilung genannte Delisting-Angebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft und unterliegt den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines solchen Angebots, die sich in wesentlichen Punkten von den entsprechenden Vorschriften der Vereinigten Staaten und anderer Rechtsordnungen unterscheiden. Die an anderer Stelle enthaltenen Finanzinformationen über die Bieterin und Klöckner, einschließlich der in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen, werden in Übereinstimmung mit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften erstellt und nicht nach den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen; sie sind daher möglicherweise nicht mit Finanzinformationen über Unternehmen aus den Vereinigten Staaten oder aus anderen Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar. Das Delisting-Angebot ist nicht Gegenstand eines Prüf- oder Registrierungsverfahrens einer Aufsichtsbehörde außerhalb Deutschlands und wurde von keiner solchen Aufsichtsbehörde genehmigt oder empfohlen. Klöckner-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten werden darauf hingewiesen, dass das Delisting-Angebot im Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben wird, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Exchange Act") ist, deren Aktien nicht gemäß Section 12 des U.S. Exchange Act registriert sind und die nicht den periodischen Berichtspflichten des U.S. Exchange Act unterliegt und nicht verpflichtet ist und keine Berichte bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") einreicht. Das Delisting-Angebot erfolgt in den Vereinigten Staaten gemäß Section 14(e) und Regulation 14E des Exchange Act auf Grundlage der Ausnahme gemäß Rule 14d-1(d) des U.S. Exchange Act für ein Tier-II-Angebot und unterliegt grundsätzlich den Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich in Bezug auf den Zeitplan des Delisting-Angebots, Abwicklungsverfahren, Rücktritt und Zahlungszeitpunkte, die sich von den Vorschriften und Verfahren in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Das Delisting-Angebot wird den in den Vereinigten Staaten ansässigen Klöckner-Aktionären zu denselben Bestimmungen unterbreitet wie allen übrigen Aktionären der Gesellschaft, denen ein Angebot unterbreitet wird. Sämtliche Informationsunterlagen, einschließlich dieser Pressemitteilung, werden den Aktionären in den Vereinigten Staaten in einer Weise zur Verfügung gestellt, die mit der Verteilung dieser Unterlagen an die übrigen Aktionäre der Gesellschaft vergleichbar ist. Soweit das Delisting-Angebot den US-Wertpapiergesetzen unterliegt, finden diese Gesetze ausschließlich auf Klöckner-Aktionäre in den Vereinigten Staaten Anwendung, sodass keiner anderen Person Ansprüche aus diesen Gesetzen zustehen. Jede Vereinbarung, die mit der Bieterin infolge der Annahme des Delisting-Angebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Es kann für Klöckner-Aktionäre aus den Vereinigten Staaten (oder aus anderen Rechtsordnungen als Deutschland) schwierig sein, ihre Rechte und Ansprüche, die im Zusammenhang mit dem Delisting-Angebot nach dem U.S. Securities Act von 1933 (oder anderen ihnen bekannten Gesetzen) entstehen, durchzusetzen, da die Bieterin und Klöckner außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der der Aktionär ansässig ist) ansässig sind und ihre jeweiligen Führungskräfte und Direktoren außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der der Aktionär ansässig ist) ansässig sind. Es könnte unmöglich sein, ein nicht-amerikanisches Unternehmen oder dessen Führungskräfte und Direktoren vor einem nicht-amerikanischen Gericht wegen Verstößen gegen US-Wertpapiergesetze zu verklagen. Es könnte auch unmöglich sein, ein nicht-amerikanisches Unternehmen oder dessen Tochtergesellschaften zu zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen. Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich zukunftsgerichteter Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Section 27A des Securities Act von 1933 und Section 21E des U.S. Exchange Act. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen zu dem Delisting-Angebot sowie andere Aussagen, die keine historischen oder gegenwärtigen Tatsachen darstellen und die durch Begriffe wie "erwartet", "glaubt", "rechnet mit", "ist der Ansicht", "versucht", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "nimmt an", "kann", "wird", "würde", "sollte", "strebt an" sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Absichten, Annahmen oder Erwartungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, umfassen unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die jeweiligen Geschäftstätigkeiten von Worthington Steel und Klöckner sowie die geplante Übernahme, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem, jedoch nicht ausschließlich: (i) die Fähigkeit der Parteien, den geplanten Erwerb zu den erwarteten Bestimmungen und innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erfolgreich abzuschließen; (ii) die Auswirkungen der Transaktion auf die Geschäftstätigkeit von Worthington Steel und Klöckner, einschließlich der Auswirkungen auf die künftige Finanzlage und Performance des kombinierten Unternehmens, die Betriebsergebnisse, Strategie und Planung, einschließlich der erwarteten steuerlichen Behandlung, unvorhergesehener Verbindlichkeiten, künftiger Investitionsausgaben, Umsätze, Aufwendungen, Ergebnisse, Synergien, wirtschaftlicher Performance, Verschuldung, Verluste, künftiger Aussichten sowie der Geschäfts- und Managementstrategien für die Führung, Expansion und das Wachstum der Geschäftstätigkeit des kombinierten Unternehmens; sowie (iii) die weiteren Faktoren, die in den von Worthington Steel bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Berichten beschrieben sind, einschließlich des zuletzt eingereichten Annual Report on Form 10-K und der nachfolgenden Quarterly Reports on Form 10-Q unter der Überschrift "Risk Factors", sowie die weiteren Risiken, die in den Einreichungen von Worthington Steel bei der SEC erörtert werden. Darüber hinaus beruhen diese Aussagen auf Annahmen, die Änderungen unterliegen. Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass Worthington Steel und/oder Klöckner ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern werden. Diese Pressemitteilung bezieht sich ausschließlich auf den Stand zum Datum dieser Mitteilung. Worthington Steel und Klöckner lehnen jeweils jede Verpflichtung ab, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren.



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