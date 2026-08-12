The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.08.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2026
ISIN Name
BMG216341294 CHINA ECOTO. SUB.HD 0,50
CA45968V2057 INTERNATIONAL ICO. O.N.
DE0005785604 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
DE000KC01000 KLOECKNER + CO SE NA O.N.
GB00BPTH6Y20 INTUITIVE INV.GRP LS -,10
GB00BYZQM590 CORDEL GROUP PLC LS-,01
US62844N4060 MY SIZE INC. NEW DL-001
US83419H1032 SOLARMAX TECH. DL-,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2026
ISIN Name
BMG216341294 CHINA ECOTO. SUB.HD 0,50
CA45968V2057 INTERNATIONAL ICO. O.N.
DE0005785604 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
DE000KC01000 KLOECKNER + CO SE NA O.N.
GB00BPTH6Y20 INTUITIVE INV.GRP LS -,10
GB00BYZQM590 CORDEL GROUP PLC LS-,01
US62844N4060 MY SIZE INC. NEW DL-001
US83419H1032 SOLARMAX TECH. DL-,001
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