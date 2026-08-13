ZUG (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB ist in den SDax aufgestiegen. Er ersetzt dort den Stahlhändler Klöckner & Co, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte. Nach der Übernahme durch Worthington Steel ist Klöckner von der Börse genommen worden. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen./he
DE0005936124, DE0009653XXX, DE000KC01000, US9821041012
© 2026 dpa-AFX