Vinci Energies greift zu, und der Markt reagiert prompt. Die Aktie von All for One schoss heute um 94 Prozent auf 67,20 € nach oben, nachdem der französische Infrastrukturkonzern ein Übernahmeangebot zu 67,50 € je Aktie bekanntgegeben hat. Was hinter dem Zukauf steckt Analyst Ruairi Cullinane von der Bank RBC sieht in der Transaktion eine klare strategische Logik. Vinci Energies stärkt damit seine Stellung im Markt für digitale Transformation, einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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