Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
SE0017616006 C100 AB 16.07.2026 SE0029605XXX C100 AB 17.07.2026 Tausch 100:1
CA98144X1087 World Copper Ltd. 16.07.2026 CA98144X2XXX World Copper Ltd. 17.07.2026 Tausch 20:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
SE0017616006 C100 AB 16.07.2026 SE0029605XXX C100 AB 17.07.2026 Tausch 100:1
CA98144X1087 World Copper Ltd. 16.07.2026 CA98144X2XXX World Copper Ltd. 17.07.2026 Tausch 20:1
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