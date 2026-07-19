Der Zusammenbruch der KI-Blase steht vermutlich bevor. Innerhalb eines Monats verloren die Aktien von Intel, Micron, Qualcomm, IBM ein Fünftel ihres Wertes. Die absurd hohe Bewertung beim SpaceX-Börsengang veranschaulicht die Blase noch eindrücklicher. Seither fällt der Börsenneuling rasant. All das sind erste Warnsignale für den drohenden Kollaps. Noch immer wieder die SpaceX mit dem 84-fachen Umsatz taxiert, was absurd erscheint.Auch ist der Oracle-Kurskollaps ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer