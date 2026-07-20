© Foto: KI-generiert mit DALL-E - wallstreetONLINEChip-Aktien geraten unter Druck, doch die Deutsche Telekom hält dagegen. Defensive Erträge, starke Quartalszahlen und die OpenAI-Partnerschaft machen sie zur überraschenden KI-Alternative im DAX. Die Angst vor einem Ende der KI-Rally hat zum Wochenausklang die Verkaufswelle bei Halbleiterwerten verstärkt. Ein heftiger Einbruch der SK-Hynix-Aktie setzte zunächst die asiatischen Börsen unter Druck. In Europa gerieten anschließend unter anderem Infineon und ASML ins Rutschen. Die Deutsche Telekom stemmte sich dagegen und gehörte zu den stärkeren Werten im Deutschen Aktienindex. Der Konzern profitiert in diesem Umfeld von seiner defensiven Struktur. Mobilfunk, Festnetz und Datendienste liefern …
Enthaltene Werte: DE0005557508,DE0006231004,US78392B1070,NL0010273215,US8725901040Den vollständigen Artikel lesen
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