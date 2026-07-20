© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-EASML ist bereits Europas wertvollster Konzern. Nun rückt sogar die Billionen-Marke näher. Doch dafür müssen KI-Boom, Chipnachfrage und Milliardeninvestitionen weiterlaufen.Der Boom bei künstlicher Intelligenz hat ASML zum wertvollsten Unternehmen Europas gemacht. Nun halten Investoren sogar eine Marktbewertung von einer Billion US-Dollar für möglich. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die ASML-Aktie ist im laufenden Jahr bereits um 60 Prozent gestiegen. Der Börsenwert nähert sich damit 700 Milliarden US-Dollar. Für die Billionen-Marke müsste der Kurs auf rund 2.600 US-Dollar steigen. Das wären etwa 40 Prozent mehr als zuletzt. Mehrere Analysten halten dieses Ziel innerhalb eines …
Enthaltene Werte: US0231351067,FR0000121014,US5951121038,DE0007164600,US7960502018,US8740391003,GB0009895292,CH0012032XXX,US88160R1014,US78392B1070,NL0010273215,DK0062498333,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE