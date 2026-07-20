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WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
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20.07.26 | 16:06
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ASML HOLDING NV1.535,00+0,55 %
ASTRAZENECA PLC146,70-0,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE485,85-1,99 %
MICRON TECHNOLOGY INC773,50+3,67 %
NOVO NORDISK A/S43,715-0,52 %
SAP SE135,56-1,51 %
SK HYNIX INC GDR1.060,00+4,43 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP105,96-2,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR354,50+1,87 %
TESLA INC329,95-0,92 %
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