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WKN: 904278 | ISIN: CH0012005267 | Ticker-Symbol: NOT
Tradegate
20.07.26 | 21:43
131,50 Euro
+0,20 % +0,26
Branche
Pharma
Aktienmarkt
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NOVARTIS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NOVARTIS AG 5-Tage-Chart
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131,06131,4220.07.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALFA LAVAL
ALFA LAVAL AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALFA LAVAL AB50,44+0,84 %
BAWAG GROUP AG175,10-0,23 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION181,85+0,39 %
DANAHER CORPORATION176,90+0,23 %
FORTUM OYJ19,915+0,76 %
GENERAL MOTORS COMPANY66,41-0,06 %
HALLIBURTON COMPANY30,840+0,19 %
HASBRO INC71,76+0,45 %
JULIUS BAER GRUPPE AG79,22-0,35 %
KEYCORP20,690-0,48 %
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION465,00+1,26 %
NOVARTIS AG131,50+0,20 %
REMY COINTREAU SA45,1400,00 %
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