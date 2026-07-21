KNDS bleibt trotz geplatztem Börsengang politisch im Fokus. Die Bundesregierung hält an ihren Einstiegsplänen fest, während Anleger auf börsennotierte Rüstungswerte wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk schauen.Pistorius stärkt KNDS den Rücken Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat bei Gesprächen mit Management und Belegschaft am Kasseler Standort die strategische Bedeutung von KNDS hervorgehoben. Die Bundesregierung bekenne sich zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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