Aktuelle Zahlen sind an der Börse selten entscheidend. Der Markt richtet seinen Blick in die Zukunft, Unternehmensmitteilungen oder Quartalsdaten werden Erwartungen gegenübergestellt. Daraus resultieren Kursbewegungen. Auch lassen Zahlen von Wettbewerbern Rückschlüsse zu, aber nicht uneingeschränkt. Siemens Energy geraä zuletzt unter Druck, weil der Konkurrent GE Vernova einen hinter den Erwartungen zurückbleibenden Ausblick lieferte. KI ist nicht immer ein Selbstläufer für Aktienkursentwicklungen. Das zeigt Oracle. Obwohl die Zahlen stimmen, erschrecken die hohen Investitionen die Marktteilnehmer. Diese machen steigende Risiken aus, was zu einer massiven Kurskorrektur führte. Analysten trauen dem Titel nun eine Verdopplung zu. Noch mehr ist nach Einschätzung der Experten bei Power Metallic Mines zu holen. Die Kanadier besitzen eine der größten polymetallischen Lagerstätten Nordamerikas. In Kürze wird die Veröffentlichung der ersten Ressourcenschätzung erwartet. Dies könnte den Kurs beleben. Analysten sehen hier fast 200 % Kurspotenzial. Wie sollten sich nun vorausschauende Anleger positionieren?

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