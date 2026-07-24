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Markus Weingran
24.07.2026 15:27 Uhr
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Mein Top 5 Minen-Aktien: Intel: Starke Zahlen | SAP: Cloud zieht doch | Telekom: US-Tochter patzt

Sind die Zahlen von VW ein Alarmsignal oder enthalten sie auch Lichtblicke? Auf den ersten Blick ist der Gewinneinbruch abschreckend. Die Anleger sollten aber genauer hinschauen: Es gibt auch durchaus Positives.Gold wankt und Newmont liefert - stehen Minen-Aktien vor dem Comeback? Während das gelbe Edelmetall gerade mit der Marke von 4.000 US-Dollar ringt, konnte Newmont trotz des zuletzt gefallenen Goldpreis überzeugende Zahlen für das zweite Quartal liefern. Ist das ein Fingerzeig für die Minen-Aktien oder bleiben sie weiter nur von der Entwicklung des Goldpreises abhängig? Wir stellen Ihnen 5 Top Minen-Werte vor, einen ETF und einen aussichtsreichen Explorer SAPs Cloud zieht Aktie ins …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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