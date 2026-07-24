Mein Top 5 Minen-Aktien: Intel: Starke Zahlen | SAP: Cloud zieht doch | Telekom: US-Tochter patzt

Sind die Zahlen von VW ein Alarmsignal oder enthalten sie auch Lichtblicke? Auf den ersten Blick ist der Gewinneinbruch abschreckend. Die Anleger sollten aber genauer hinschauen: Es gibt auch durchaus Positives.Gold wankt und Newmont liefert - stehen Minen-Aktien vor dem Comeback? Während das gelbe Edelmetall gerade mit der Marke von 4.000 US-Dollar ringt, konnte Newmont trotz des zuletzt gefallenen Goldpreis überzeugende Zahlen für das zweite Quartal liefern. Ist das ein Fingerzeig für die Minen-Aktien oder bleiben sie weiter nur von der Entwicklung des Goldpreises abhängig? Wir stellen Ihnen 5 Top Minen-Werte vor, einen ETF und einen aussichtsreichen Explorer SAPs Cloud zieht Aktie ins …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran