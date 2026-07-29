Am Donnerstag kommender Woche (6. August) legt die Commerzbank Zahlen vor und führt Investorengespräche. Sie könnten den Auftakt geben für die finalen Übernahmeverhandlungen mit Unicredit. Die italienische Großbank Unicredit sieht sich bei der Übernahme der Commerzbank auf der Zielgeraden und strebt eine zeitnahe Kontrolle des Frankfurter Instituts an. Aus der Commerzbank gibt es erste Signale, dass die neuen Machtverhältnisse akzeptiert werden könnten. "Die Mehrheitsverhältnisse auf der nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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