Wie liquidiert man eine rund 45-prozentige Beteiligung an einer börsennotierten Smallcap-AG, ohne den Kurs zu beschädigen? Und wie geht man damit um, wenn man als Liquidator gleichzeitig CEO des Unternehmens ist, an dem die zu liquidierende Gesellschaft ihre größte Beteiligung hält? Diese ungewöhnliche Konstellation steht im Mittelpunkt der vierten Folge des Podcasts "Kapitalmarkt Logbuch".
Darin sprechen die Hosts Holger Clemens Hinz, Leiter des Kapitalmarktgeschäfts der Quirin Privatbank AG, und Christian Maier von Rödl & Partner mit Henning von Kottwitz. Der promovierte Volljurist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Darin sprechen die Hosts Holger Clemens Hinz, Leiter des Kapitalmarktgeschäfts der Quirin Privatbank AG, und Christian Maier von Rödl & Partner mit Henning von Kottwitz. Der promovierte Volljurist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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