Die Bohrungen sind fast abgeschlossen. Was jetzt kommt, könnte noch wichtiger sein

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Für die meisten Junior-Bergbauunternehmen ist die Entdeckungsphase der spannendste Teil.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Saga Metals Corp. (FSE: 20H) (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

Ein Bohrgerät dreht sich.

Bohrkern kommt aus dem Boden.

Analyseergebnisse treffen ein.

Der Markt reagiert.

Dann wartet jeder auf das nächste Bohrloch.

Doch erfolgreiche Rohstoffprojekte erreichen irgendwann einen Punkt, an dem es nicht mehr ausreicht, die Metalle lediglich zu finden.

Sie müssen zeigen, dass aus einer Entdeckung ein wirtschaftlich relevantes Asset werden kann.

Genau dieser Unterschied könnte für Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) zunehmend entscheidend werden.

Nach einer aggressiven Bohrkampagne 2026 auf dem zu 100% unternehmenseigenen Radar Titanium-Vanadium-Iron Project in Labrador nähert sich das Bohrprogramm für die erste Mineralressourcenschätzung seinem Abschluss.

Und damit könnte das nächste Kapitel völlig anders aussehen als das vorherige.

Der Markt hat im vergangenen Jahr vor allem gefragt:

Wie groß könnte Radar sein?

Im kommenden Jahr könnte zunehmend eine noch wichtigere Frage in den Mittelpunkt rücken:

Was könnte aus Radar werden?

Die Entdeckung ist nur der erste Schritt

Bergbauprojekte gehen nicht direkt von der Entdeckung in die Produktion über.

Dazwischen liegt eine ganze Kette potenzieller Wertschöpfung:

Entdeckung.

Ressourcendefinition.

Metallurgie.

Engineering.

Wirtschaftlichkeit.

Genehmigungen.

Strategische Partnerschaften und Finanzierung.

Entwicklung.

Jeder dieser Schritte soll eine weitere Ebene der Unsicherheit reduzieren.

Für Anleger ist das entscheidend, denn Bewertungen im Bergbausektor sind letztlich Bewertungen des risikobereinigten zukünftigen Potenzials.

Eine Entdeckung in einem frühen Stadium kann enorme Mengen an Metall enthalten.

Doch Anleger wissen noch nicht, wie viel.

Sie wissen nicht, wie kontinuierlich die Mineralisierung vorkommt.

Sie wissen nicht, ob sich die Metalle effizient gewinnen lassen.

Sie wissen nicht, welcher Verarbeitungsweg erforderlich sein wird.

Und sie wissen schon gar nicht, wie viel der Bau eines möglichen Projekts kosten würde.

Je mehr Antworten auf diese Fragen gefunden werden, desto stärker kann sich ein Explorationsprojekt zu etwas entwickeln, das institutionelle Investoren, Regierungen, strategische Partner und potenzielle Kunden tatsächlich bewerten können.

Radar scheint sich genau diesem Übergang zu nähern.

Saga hat 2026 damit verbracht, das geologische Risiko zu reduzieren

Die erste Aufgabe war vergleichsweise einfach:

Das System beweisen.

Und Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) hat aggressiv gebohrt, um genau das zu erreichen.

Die Arbeiten auf Radar haben die Kontinuität der Oxidschichten innerhalb des Projekts zunehmend unterstützt, während hochauflösende magnetische Untersuchungen einen zentralen Oxidkorridor über Trapper, Falcon und Hawkeye abgegrenzt haben.

Sagas geophysikalisches Update vom Mai beschrieb einen kontinuierlichen magnetischen Trend, der sich vom bereits durch Bohrungen getesteten Trapper-Gebiet in Richtung der bislang noch nicht durch Bohrungen getesteten Falcon Zone erstreckt.

Das ist wichtig, denn ein potenziell großes mineralisiertes System benötigt mehr als nur einzelne hochgradige Abschnitte.

Es braucht:

Geometrie.

Kontinuität.

Berechenbarkeit.

Und letztlich genügend Bohrungen, um aus einer geologischen Interpretation ein Ressourcenmodell zu machen.

Genau das soll das aktuelle MRE-Programm erreichen.

Doch sobald die erste Ressource vorliegt, beginnt sich die Natur der Story zu verändern.

Die MRE ist nicht die Ziellinie

Junior-Mining-Investoren betrachten eine erste Mineralressourcenschätzung manchmal als Abschluss einer Explorationsgeschichte.

Das ist sie nicht.

In vielerlei Hinsicht ist sie der Beginn der Entwicklungsgeschichte.

Zum ersten Mal könnten Anleger beginnen, mit konkreten Größen zu arbeiten:

Tonnen.

Durchschnittliche Gehalte.

Enthaltenes Titan.

Enthaltenes Vanadium.

Enthaltenes Eisen.

Und irgendwann bilden genau diese Zahlen die Grundlage für wesentlich größere Fragen.

Wie viel Material könnte theoretisch abgebaut werden?

Mit welcher Produktionsrate?

Welche Produkte könnten hergestellt werden?

Welchen Wert könnten diese Produkte besitzen?

Welche Verarbeitungsinfrastruktur wäre erforderlich?

Wie viel Kapital könnte benötigt werden?

An diesem Punkt beginnt die Geologie, mit der Wirtschaftlichkeit zusammenzutreffen.

Und Saga hat bereits damit begonnen, an einem der wichtigsten Teile dieser Gleichung zu arbeiten.

Die Metallurgie könnte die Brücke bilden

Am 30. Juli gab Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) die Ergebnisse eines unabhängigen metallurgischen Stage-1-Validierungsprogramms unter Einsatz der Regenerative-Chloride-Leach-Technologie von Temas Resources bekannt.

Die wichtigsten Gewinnungsraten lagen bei:

Bis zu 90,8% Titan

Bis zu 97,4% Vanadium

Bis zu 91,5% Eisen

Noch wichtiger ist, dass das Stage-1-Programm seine Zielsetzungen erreichte und damit den Übergang zu einem Detailed Bench Optimization Program unterstützte.

Der längerfristige, von Saga und Temas skizzierte Entwicklungsweg sieht anschließend eine mögliche Pilotanlagen-Demonstration und potenziell eine spätere kommerzielle Anwendung vor.

Das verändert die Diskussion.

Saga fragt nicht mehr nur:

Was steckt im Gestein?

Das Unternehmen beginnt nun zu fragen:

Wie bekommen wir es heraus?

Und genau darin liegt einer der grundlegenden Unterschiede zwischen einer interessanten geologischen Entdeckung und einem potenziell entwicklungsfähigen Rohstoffprojekt.

Drei Metalle könnten eine völlig andere wirtschaftliche Gleichung schaffen

Radar ist außerdem keine klassische Single-Commodity-Story.

Das Projekt bietet Zugang zu:

Titan.

Vanadium.

Eisen.

Das ist relevant.

Sollten zukünftige technische und metallurgische Arbeiten zeigen, dass aus demselben abgebauten Material mehrere kommerziell nutzbare Produkte gewonnen werden können, könnte sich die wirtschaftliche Gleichung deutlich von einer Lagerstätte unterscheiden, die vollständig von einer einzigen Einnahmequelle abhängig ist.

Die Stage-1-RCL-Arbeiten untersuchten massives Oxidmaterial direkt aus dem potenziellen Förderstrom, Vanadium-Titan-Magnetit-Konzentrat sowie Ilmenit-Konzentrat.

Saga meldete starke Vanadium- und Eisengewinnungsraten in den Tests, während das Ilmenit-Konzentrat mit 90,8% die höchste Titangewinnungsrate erzielte.

Es bleibt noch erhebliche Arbeit zu erledigen.

Gewinnungsraten im Labormaßstab sind keine kommerziellen Gewinnungsraten.

Ein Prozess, der im Labor funktioniert, muss noch optimiert, skaliert und letztlich wirtschaftlich nachgewiesen werden.

Doch Saga spricht inzwischen nicht mehr nur theoretisch über Metallurgie.

Das Unternehmen verfügt über tatsächliche Testergebnisse.

Und Stage 2 soll diese weiter verbessern.

Der nächste Schritt: Optimierung

Genau hier könnte die Radar-Story wesentlich technischer - und potenziell wertvoller - werden.

Das geplante Stage-2-Programm soll unter anderem folgende Bereiche untersuchen:

Optimierung der Laugungschemie

Effizienz und Regeneration der Reagenzien

Fest-Flüssig-Trennung

Management von Verunreinigungen

Nachgelagerte Metallgewinnung

Technische Daten für eine zukünftige Skalierung

Nach Angaben des Unternehmens soll ein erfolgreicher Verlauf dieser Entwicklungsstufen letztlich den Weg in Richtung einer Pilotanlagen-Demonstration unterstützen.

Für Anleger erzeugt das möglicherweise nicht dieselbe unmittelbare Begeisterung wie ein spektakuläres Bohrloch.

Aber genau diese Arbeiten beginnen die Frage zu beantworten, ob aus einem mineralisierten System irgendwann ein industrieller Betrieb entstehen kann.

Und das ist eine wesentlich größere Frage.

Was genau könnte Saga verkaufen?

Dies könnte zu einer der wichtigsten Fragen rund um Radar werden.

Traditionelle Bergbauprojekte produzieren häufig Konzentrate, die anschließend an anderer Stelle weiterverarbeitet werden.

Saga und Temas untersuchen einen potenziell stärker integrierten Ansatz.

Saga erklärte, dass das RCL-Verfahren dem Projekt möglicherweise ermöglichen könnte, höherreine nachgelagerte Produkte anzustreben, anstatt ausschließlich auf traditionelle Zwischenkonzentrate angewiesen zu sein.

Das Unternehmen hob dabei insbesondere den potenziellen Vorteil hervor, einen solchen Ansatz mit Radars Nähe zum Meer zu kombinieren.

Sollte sich dieses Konzept technisch und wirtschaftlich als tragfähig erweisen, könnte sich dadurch verändern, wo innerhalb der Wertschöpfungskette der wirtschaftliche Wert entsteht.

Anstatt lediglich Gestein abzubauen und Konzentrat zu verkaufen, könnte potenziell ein größerer Teil der Verarbeitung näher an der Rohstoffquelle stattfinden.

Auch das muss erst noch bewiesen werden.

Doch genau deshalb ist die nächste Entwicklungsphase so wichtig.

Die Frage verschiebt sich von:

Welche Metalle sind vorhanden?

hin zu:

Welche Produkte könnte Radar eines Tages tatsächlich herstellen?

Und plötzlich wird die geografische Lage wesentlich wichtiger

Während der frühen Exploration konzentrieren sich Anleger naturgemäß auf die Geologie.

Mit zunehmender Entwicklung gewinnt die Infrastruktur immer mehr an Bedeutung.

Radar befindet sich nahe Cartwright an der Küste Labradors.

Saga hebt Straßenanbindung, nahe gelegene Wasserkraft, Flugverbindungen und die Nähe zu Tiefwasserhafen-Infrastruktur als wichtige Merkmale des Projekts hervor.

Das könnte erheblich an Bedeutung gewinnen, sollte Radar in Richtung Pilotverarbeitung und später möglicherweise eines größeren industriellen Betriebs voranschreiten.

Bergbauprojekte benötigen enorme Mengen an Energie.

Sie bewegen enorme Materialmengen.

Sie brauchen Straßen.

Sie brauchen Logistik.

Und wenn die produzierten Produkte letztlich an nordamerikanische oder internationale Kunden geliefert werden sollen, kann der Zugang zum Meer strategisch entscheidend werden.

Plötzlich ist der Standort keine Randnotiz mehr.

Er wird Teil des potenziellen Geschäftsmodells.

Vom Explorer zum potenziellen strategischen Lieferanten

Genau hier wird die nächste Phase der Saga-Story besonders interessant.

Titan und Vanadium werden sowohl von Kanada als auch von den Vereinigten Staaten als kritische Mineralien eingestuft und finden Anwendungen in Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie fortschrittlichen industriellen Lieferketten.

Saga hat Radar ausdrücklich im Kontext der nordamerikanischen Bemühungen positioniert, sichere und verbündete Lieferketten für diese Rohstoffe aufzubauen.

Doch kritische Mineralien im Boden zu besitzen, macht ein Unternehmen nicht automatisch strategisch bedeutend.

Um diesen Status zu erreichen, muss ein Projekt schrittweise mehrere Faktoren nachweisen:

Größe.

Kontinuität.

Metallurgie.

Infrastruktur.

Einen realistischen Verarbeitungsweg.

Wirtschaftlichkeit.

Genehmigungsfähigkeit.

Und letztlich:

die Fähigkeit, ein tatsächlich nutzbares Produkt zu liefern.

Saga hat diesen Weg noch nicht abgeschlossen.

Davon ist das Unternehmen noch weit entfernt.

Aber es beginnt, sich Punkt für Punkt durch diese Checkliste zu arbeiten.

Und genau darauf sollten Anleger achten.

Die Ernennung von Tim Mizuno sieht aus dieser Perspektive anders aus

Damit wird auch Sagas jüngste Ernennung von Tim Mizuno in das Advisory Board interessanter.

Mizuno verfügt über Erfahrung in Unternehmensstrategie, Business Development, Projektentwicklung, Finanzierung, kommerziellen Verhandlungen, strategischen Partnerschaften und Zusammenarbeit mit Regierungen.

Vor sechs Monaten hätten solche Kompetenzen möglicherweise verfrüht gewirkt.

Heute ergeben sie wesentlich mehr Sinn.

Denn sobald Radar über eine erste Ressource verfügt und die metallurgischen Arbeiten weiter fortgeschritten sind, können völlig neue Gespräche möglich werden.

Strategische Investoren.

Staatliche Förderprogramme.

Verarbeitungspartnerschaften.

Potenzielle Kunden.

Offtake-Strukturen.

Projektfinanzierung.

Das bedeutet nicht, dass irgendeine konkrete Transaktion stattfinden wird.

Es sind vielmehr die natürlichen Gespräche, die möglich werden können, wenn ein Explorationsprojekt reifer wird.

Und die Fähigkeiten, die für solche Gespräche benötigt werden, unterscheiden sich von denen, die erforderlich sind, um Mineralisierung zu entdecken.

Der Markt könnte Radar irgendwann völlig anders bewerten

Damit kommen wir zurück zur Bewertung.

Frühphasige Explorationsunternehmen werden häufig auf Basis von Erwartungen bewertet.

Wie gut sind die Bohrergebnisse?

Wie groß ist die Anomalie?

Wie groß könnte das System werden?

Weiter fortgeschrittene Projekte können zunehmend anhand messbarer Fundamentaldaten bewertet werden.

Wie viele Tonnen?

Welcher Gehalt?

Welche Gewinnungsrate?

Welche Produkte?

Welche betrieblichen Annahmen?

Welche Kapitalintensität?

Welche Projektwirtschaftlichkeit?

Radar ist noch nicht an diesem Punkt.

Doch jede technische Arbeit bringt das Projekt näher dorthin.

Die erste MRE sollte die Größenordnung der Ressource adressieren.

Stage 2 der Metallurgie sollte zusätzliche Informationen über Gewinnungsraten und Prozessoptimierung liefern.

Zukünftige technische Arbeiten können beginnen, Fließschemata und Skalierbarkeit zu untersuchen.

Und irgendwann können Wirtschaftlichkeitsstudien beginnen, diese Annahmen in konkrete finanzielle Größen zu übersetzen.

Dieser Fortschritt kann fundamental verändern, welche Art von Investor überhaupt bereit ist, sich mit einem Unternehmen zu beschäftigen.

Und Saga hat einen zweiten Motor

Der vielleicht ungewöhnlichste Aspekt von Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) besteht darin, dass Radar nicht die gesamte Wachstumsstory allein tragen muss.

Während Radar auf der Entwicklungskurve weiter voranschreitet, bietet Wolverine Saga weiterhin Explorationspotenzial im Bereich der schweren Seltenen Erden.

Damit entstehen zwei völlig unterschiedliche potenzielle Werttreiber.

Radar:

Entdeckung, Ressource, Metallurgie, Entwicklung

Wolverine:

Entdeckung, Definition, Ressourcenwachstum

Ein Projekt kann potenziell reifer werden, während das andere weiterhin Explorationspotenzial liefert.

Das ist ein völlig anderes Profil als bei einem Junior-Unternehmen, das vollständig davon abhängig ist, dass sein einziges Bohrprogramm die nächste große Schlagzeile produziert.

Die nächsten zwölf Monate könnten völlig anders aussehen als die vergangenen zwölf

Im vergangenen Jahr ging es weitgehend darum zu beweisen, dass Radar in bedeutender Größenordnung existiert.

In der nächsten Phase könnte es zunehmend darum gehen herauszufinden, was sich daraus tatsächlich entwickeln lässt.

Damit müssen Anleger möglicherweise beginnen, andere Meilensteine zu beobachten.

Nicht nur das nächste Analyseergebnis.

Sondern:

Die erste Ressourcenschätzung.

Stage-2-Optimierung der Metallurgie.

Planung einer Pilotanlage.

Produktspezifikationen.

Technische Arbeiten.

Staatliche Unterstützung.

Strategische Partnerschaften.

Und irgendwann:

Wirtschaftlichkeit.

Keiner dieser Meilensteine ist garantiert.

Doch jeder erfolgreiche Schritt würde eine weitere Ebene der Unsicherheit reduzieren.

Und die Reduzierung von Unsicherheit ist einer der wichtigsten Wege, über die Rohstoffprojekte Wert schaffen können.

Während des größten Teils des vergangenen Jahres haben Anleger Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) durch die Linse eines Bohrgeräts betrachtet.

Diese Perspektive könnte bald zu eng werden.

Radar nähert sich einem Punkt, an dem sich die Diskussion über die reine Exploration hinaus ausweiten kann.

Die Bohrungen definieren das System.

Die bevorstehende Ressourcenschätzung kann beginnen, es zu quantifizieren.

Metallurgische Tests haben erste potenzielle Gewinnungswege aufgezeigt, wobei die Stage-1-Ergebnisse Gewinnungsraten von bis zu 90,8% für Titan, 97,4% für Vanadium und 91,5% für Eisen erreichten und damit den Übergang zu weiteren Optimierungsarbeiten unterstützten.

Die Infrastruktur bietet eine potenzielle logistische Grundlage.

Und die Titan-Vanadium-Eisen-Zusammensetzung des Projekts positioniert Radar direkt innerhalb der westlichen Diskussion über kritische Rohstoffe.

Zwischen einem Explorationsprojekt und einer Mine liegt noch ein langer Weg.

Aber genau darum geht es.

Die nächste potenzielle Neubewertung von Saga muss nicht zwangsläufig davon abhängen, etwas Neues zu finden.

Sie könnte zunehmend davon abhängen, zu demonstrieren, dass das bereits Entdeckte erfolgreich durch die einzelnen Stufen der Projektentwicklung geführt werden kann.

Im vergangenen Jahr fragte der Markt:

Wie groß ist Radar?

Die wichtigere Frage könnte jetzt lauten:

Was kann Saga daraus machen?

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