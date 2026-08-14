© Foto: UnsplashKaffee-Futures schlagen Chip-ETFs klar. Jetzt trifft eine neue Störung einen der wichtigsten Produzenten der Welt - genau das könnte die Rallye weiter treiben.Kaffee schlägt derzeit sogar einige der größten KI-Gewinner an der Börse - und neue Lieferprobleme könnten den Trade weiter anheizen. Kaffee-Futures haben in den vergangenen drei Monaten rund 13 Prozent zugelegt. Der VanEck Semiconductor ETF, einer der großen Profiteure des KI-Booms, kam im gleichen Zeitraum nur auf 2,2 Prozent. Seit Anfang Juni ist Arabica sogar um rund 30 Prozent gestiegen. Jetzt kommt zusätzlicher Druck von der Angebotsseite. Ein schweres Erdbeben in Kolumbien hat eine zentrale Verkehrsverbindung zum Pazifikhafen …
Enthaltene Werte: US8552441094,XD0016549XXX,US49271V1008,IE00BMC38XXXDen vollständigen Artikel lesen
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