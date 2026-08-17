VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62132639.46
|140.2543
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57648369.05
|76.4567
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BQQP9XXX
|37800000.000
|3847239571.72
|101.7788
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BDFBTXXX
|33825000.000
|2185060031.83
|64.5990
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|623610690.99
|65.6432
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BQQP9XXX
|11900000.000
|1291107434.21
|108.4964
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|239274800.87
|70.6242
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|387256899.68
|69.1530
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|171546774.37
|38.5498
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BMC38XXX
|81900000.000
|9051713866.74
|110.5215
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BMDH1XXX
|13300000.000
|119402970.07
|8.9777
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-14
|IE00BMDKNXXX
|41900000.000
|522168309.37
|12.4623
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-14
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7720119.18
|16.4258
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-14
|IE0002PG6XXX
|85900000.000
|1318540484.94
|15.3497
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-14
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14496935.87
|23.0110
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-14
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|2017086089.44
|91.7274
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-14
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|14714636.55
|24.1224
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-14
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17865728.74
|29.5301
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-14
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14261930.41
|19.8082
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-14
|IE000M7V9XXX
|43220000.000
|2387341987.46
|55.2370
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-14
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|316536136.61
|34.1463
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-14
|IE000YYE6XXX
|119550000.000
|8150533147.97
|68.1768
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-14
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68800001.75
|25.2570
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-14
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42746505.24
|27.5784
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-14
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13562505.50
|27.1250
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-14
|IE0007Y8YXXX
|29650000.000
|906642948.34
|30.5782
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-14
|IE000QYDXXXX
|900000.000
|19023509.71
|21.1372
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-14
|IE000YYVSXXX
|2600000.000
|48379145.16
|18.6074
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