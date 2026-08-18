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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
18.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 18

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-17 IE00BF541XXX 443000.000 62092161.07 140.1629
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-17 IE00BF540XXX 754000.000 57578929.54 76.3646
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-17 IE00BQQP9XXX 37800000.000 3926312421.20 103.8707
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-17 IE00BDFBTXXX 33825000.000 2228675740.75 65.8884
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-17 IE00BYWQWXXX 9500000.000 616647881.20 64.9103
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-17 IE00BQQP9XXX 11900000.000 1316452223.93 110.6262
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-17 IE00BDS67XXX 3388000.000 239266824.00 70.6218
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-17 IE00BQQP9XXX 5600000.000 380469775.56 67.9410
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-17 IE00BL0BMXXX 4450000.000 170013015.76 38.2052
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-17 IE00BMC38XXX 81850000.000 9163621551.19 111.9563
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-17 IE00BMDH1XXX 13300000.000 117957653.54 8.8690
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-17 IE00BMDKNXXX 41900000.000 533966484.52 12.7438
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-17 IE0000H44XXX 470000.000 7758452.50 16.5073
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-17 IE0002PG6XXX 86100000.000 1345375858.03 15.6257
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-17 IE0005B8WXXX 630000.000 14304698.81 22.7059
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-17 IE000YU9KXXX 21990000.000 2018170703.61 91.7767
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-17 IE000B9PQXXX 610000.000 14771293.72 24.2152
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-17 IE0001J5AXXX 605000.000 17776659.78 29.3829
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-17 IE0005TF9XXX 720000.000 14103292.70 19.5879
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-17 IE000M7V9XXX 43220000.000 2394615097.49 55.4053
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-17 IE000NXF8XXX 9270000.000 320132400.79 34.5342
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-17 IE000YYE6XXX 119350000.000 8073854763.80 67.6486
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-17 IE000J6CHXXX 2724000.000 68699846.85 25.2202
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-17 IE0007I99XXX 1550000.000 42078824.89 27.1476
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-17 IE000SBU1XXX 500000.000 13394385.92 26.7888
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-17 IE0007Y8YXXX 29950000.000 903453142.75 30.1654
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-17 IE000QYDXXXX 900000.000 18941979.73 21.0466
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-17 IE000YYVSXXX 2700000.000 50578513.26 18.7328
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.