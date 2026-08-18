VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62092161.07
|140.1629
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57578929.54
|76.3646
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BQQP9XXX
|37800000.000
|3926312421.20
|103.8707
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BDFBTXXX
|33825000.000
|2228675740.75
|65.8884
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|616647881.20
|64.9103
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BQQP9XXX
|11900000.000
|1316452223.93
|110.6262
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|239266824.00
|70.6218
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|380469775.56
|67.9410
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|170013015.76
|38.2052
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BMC38XXX
|81850000.000
|9163621551.19
|111.9563
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BMDH1XXX
|13300000.000
|117957653.54
|8.8690
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-17
|IE00BMDKNXXX
|41900000.000
|533966484.52
|12.7438
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-17
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7758452.50
|16.5073
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-17
|IE0002PG6XXX
|86100000.000
|1345375858.03
|15.6257
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-17
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14304698.81
|22.7059
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-17
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|2018170703.61
|91.7767
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-17
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|14771293.72
|24.2152
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-17
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17776659.78
|29.3829
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-17
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14103292.70
|19.5879
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-17
|IE000M7V9XXX
|43220000.000
|2394615097.49
|55.4053
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-17
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|320132400.79
|34.5342
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-17
|IE000YYE6XXX
|119350000.000
|8073854763.80
|67.6486
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-17
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68699846.85
|25.2202
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-17
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42078824.89
|27.1476
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-17
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13394385.92
|26.7888
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-17
|IE0007Y8YXXX
|29950000.000
|903453142.75
|30.1654
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-17
|IE000QYDXXXX
|900000.000
|18941979.73
|21.0466
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-17
|IE000YYVSXXX
|2700000.000
|50578513.26
|18.7328
© 2026 PR Newswire