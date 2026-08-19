Kazatomprom kürzt, Microsoft und Meta kaufen: Warum der Uranmarkt vor einem strukturellen Engpass steht

Anzeige / Werbung

Ein Blick auf die Angebotslücke der 2030er-Jahre - und wie ein Explorer am Rand des Athabasca-Beckens in dieses Bild passt

Der globale Uranmarkt bewegt sich seit rund zwei Jahren in eine Richtung, die vor einem Jahrzehnt noch als unwahrscheinlich galt: strukturelle Verknappung bei gleichzeitig steigender Nachfrage aus einem Sektor, der mit Kernenergie bislang wenig zu tun hatte - der Rechenzentrums- und KI-Infrastruktur. Für Anleger, die sich abseits der etablierten Förderkonzerne umsehen, rückt dabei auch die Explorationsseite des Marktes stärker in den Fokus, etwa Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085), das im südwestlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan aktiv ist.

Der weltgrößte Produzent fährt die Förderung herunter

Kasachstans Staatskonzern Kazatomprom, gemessen am Fördervolumen der mit Abstand größte Uranproduzent der Welt, hat seine Produktionsziele für 2026 um rund zehn Prozent gesenkt - von zuvor 32.777 auf 29.697 Tonnen U3O8. Begründet wird der Schritt mit anhaltenden Engpässen bei Schwefelsäure, einem zentralen Vorprodukt der kasachischen In-situ-Laugungsverfahren, sowie mit gestiegenen Förderabgaben im Land. Eine neue Schwefelsäureanlage soll frühestens 2026 einsatzbereit sein. Auch der kanadische Produzent Cameco musste in der Vergangenheit witterungs- und betriebsbedingte Verzögerungen an seinen Saskatchewan-Standorten einräumen.

Marktbeobachter werten die kasachische Förderdisziplin zunehmend als bewusste Angebotssteuerung nach dem Vorbild klassischer Rohstoffkartelle: Trotz stabiler langfristiger Preise hält Kazatomprom an der Kürzung fest, statt die Kapazität auszureizen. Das Analysehaus Goehring & Rozencwajg geht davon aus, dass der Uranmarkt 2025 bereits in ein Defizit gerutscht ist, sobald Investitionsnachfrage mitgerechnet wird, und dass sich diese Lücke 2026 auf operativer Ebene - also ohne Investitionsnachfrage - verstetigt. Langfristig rechnen Analysten mit einem Defizit von rund 20 Millionen Pfund im laufenden Jahrzehnt, das bis 2040 auf bis zu 130 Millionen Pfund anwachsen könnte, was einer Unterversorgung von 40 bis 45 Prozent entspräche.

KI-Rechenzentren als neuer Nachfragetreiber

Parallel zur Angebotsseite hat sich die Nachfrageseite verändert. Technologiekonzerne wie Microsoft und Meta haben in den vergangenen Jahren langfristige Stromabnahmeverträge mit Laufzeiten von bis zu 20 Jahren für Kernenergie abgeschlossen, um den wachsenden Energiebedarf ihrer KI-Rechenzentren mit einer grundlastfähigen, CO2-armen Quelle zu decken. Diese Entwicklung trifft auf ein globales Nuklearsegment, das nach Jahrzehnten des Rückbaus erst allmählich wieder in Neubauprojekte und Laufzeitverlängerungen investiert - mit entsprechend langen Vorlaufzeiten bis neue Förderprojekte tatsächlich Material liefern können.

Die Preisentwicklung spiegelt diese Dynamik: Der langfristige Vertragspreis für Uran erreichte Ende des ersten Quartals 2026 mit rund 90 US-Dollar je Pfund U3O8 den höchsten Stand seit 2008. Der Spotpreis lag zuletzt bei etwa 82 bis 86 US-Dollar je Pfund und damit deutlich unter den von Cameco kommunizierten Preisobergrenzen für neue Langfristverträge, die laut Unternehmensangaben inzwischen bei 140 bis 150 US-Dollar je Pfund liegen können. Diese Differenz zwischen Spot- und Vertragspreisniveau gilt Marktteilnehmern als Indiz dafür, dass ein Großteil der physischen Marktteilnehmer von weiter steigenden Preisen ausgeht.

Der Patterson-Lake-Korridor als geologischer Referenzrahmen

Vor diesem Hintergrund rückt auch die Explorationsseite des Marktes stärker ins Anlegerinteresse - jene Unternehmen, die noch keine Produktion, aber Liegenschaften in bereits nachweislich uranreichen Regionen besitzen. Blast Resources konzentriert sich mit seinem Wales-Lake-Projekt auf ein Gebiet am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, das innerhalb des sogenannten Patterson-Lake-Korridors liegt. Dieser Korridor beherbergt zwei der bedeutendsten Uranentdeckungen der vergangenen Jahre: die Triple-R-Lagerstätte mit einem Ressourcenumfang von rund 2,2 Millionen Tonnen bei einem Gehalt von 1,58 Prozent U3O8 sowie die Arrow-Lagerstätte, die zu den kostengünstigsten und ergiebigsten Uranvorkommen weltweit zählt und potenziell bis zu 30 Millionen Pfund hochgradiges Uran pro Jahr liefern könnte.

Blast Resources meldete im Juli 2026 die Ergebnisse eines Explorationsprogramms auf drei Claim-Gruppen im Wales-Lake-Projekt. Auf Basis einer hochauflösenden aeromagnetischen Vermessung wurden fünf Zielgebiete für weitere Untersuchungen identifiziert. Zudem wurde eine deutliche Uran-Thorium-Anomalie festgestellt, die sich laut Angaben des Unternehmens über rund zwölf Kilometer in Nord-Süd-Richtung erstreckt und sowohl in der Länge als auch in der Breite der untersuchten Fläche nachweisbar ist.

Einordnung: Nähe zu Weltklasse-Lagerstätten ist kein Ressourcennachweis

Für die Bewertung von Frühphasen-Explorern gilt grundsätzlich: Die geologische Nachbarschaft zu bedeutenden Lagerstätten ist ein Indikator für das Potenzial einer Region, ersetzt aber keinen eigenen, unabhängig verifizierten Ressourcennachweis nach internationalen Standards wie dem kanadischen NI 43-101 oder dem australischen JORC-Code. Anomalien aus geophysikalischen Vermessungen - wie die von Blast Resources gemeldete Uran-Thorium-Anomalie - liefern Zielgebiete für weiterführende Bohrprogramme, sagen aber für sich genommen noch nichts über Gehalt, Mächtigkeit oder wirtschaftliche Abbaubarkeit eines möglichen Vorkommens aus. Der Weg von der ersten Anomalie bis zu einer belastbaren Ressourcenschätzung ist bei Uranprojekten im Athabasca-Becken historisch mit mehrjährigen, kapitalintensiven Bohrprogrammen verbunden.

Das strukturelle Angebotsdefizit auf globaler Ebene bleibt davon unberührt und dürfte unabhängig vom Fortschritt einzelner Explorationsprojekte den mittelfristigen Preisrahmen für den Sektor mitbestimmen.