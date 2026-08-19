VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62052444.75
|140.0732
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57491234.37
|76.2483
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BQQP9XXX
|38500000.000
|3896307197.81
|101.2028
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BDFBTXXX
|33825000.000
|2189532442.29
|64.7312
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|612879376.51
|64.5136
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BQQP9XXX
|11900000.000
|1275859343.05
|107.2151
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|238720747.14
|70.4607
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|381656876.54
|68.1530
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|169029616.99
|37.9842
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BMC38XXX
|81850000.000
|8760298307.47
|107.0287
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BMDH1XXX
|13300000.000
|114785675.62
|8.6305
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-18
|IE00BMDKNXXX
|41900000.000
|510381114.98
|12.1809
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-18
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7738134.92
|16.4641
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-18
|IE0002PG6XXX
|86100000.000
|1308458831.44
|15.1970
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-18
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14249064.03
|22.6176
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-18
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1954489937.93
|88.8809
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-18
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|16031811.17
|24.2906
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-18
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17575058.29
|29.0497
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-18
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14241248.94
|19.7795
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-18
|IE000M7V9XXX
|43220000.000
|2333553591.36
|53.9924
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-18
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|315828652.36
|34.0700
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-18
|IE000YYE6XXX
|119350000.000
|8015928471.72
|67.1632
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-18
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68591168.10
|25.1803
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-18
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42118810.94
|27.1734
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-18
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13313303.83
|26.6266
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-18
|IE0007Y8YXXX
|29950000.000
|881467440.00
|29.4313
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-18
|IE000QYDXXXX
|900000.000
|19013743.95
|21.1264
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-18
|IE000YYVSXXX
|2700000.000
|48922058.40
|18.1193
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