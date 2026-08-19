Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 19.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
19.08.26 | 09:44
87,73 Euro
+0,38 % +0,33
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
87,7687,8509:49
87,7987,8909:49
PR Newswire
19.08.2026 08:06 Uhr
165 Leser
Artikel bewerten:
(1)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 19

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-18 IE00BF541XXX 443000.000 62052444.75 140.0732
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-18 IE00BF540XXX 754000.000 57491234.37 76.2483
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-18 IE00BQQP9XXX 38500000.000 3896307197.81 101.2028
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-18 IE00BDFBTXXX 33825000.000 2189532442.29 64.7312
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-18 IE00BYWQWXXX 9500000.000 612879376.51 64.5136
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-18 IE00BQQP9XXX 11900000.000 1275859343.05 107.2151
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-18 IE00BDS67XXX 3388000.000 238720747.14 70.4607
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-18 IE00BQQP9XXX 5600000.000 381656876.54 68.1530
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-18 IE00BL0BMXXX 4450000.000 169029616.99 37.9842
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-18 IE00BMC38XXX 81850000.000 8760298307.47 107.0287
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-18 IE00BMDH1XXX 13300000.000 114785675.62 8.6305
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-18 IE00BMDKNXXX 41900000.000 510381114.98 12.1809
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-18 IE0000H44XXX 470000.000 7738134.92 16.4641
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-18 IE0002PG6XXX 86100000.000 1308458831.44 15.1970
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-18 IE0005B8WXXX 630000.000 14249064.03 22.6176
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-18 IE000YU9KXXX 21990000.000 1954489937.93 88.8809
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-18 IE000B9PQXXX 660000.000 16031811.17 24.2906
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-18 IE0001J5AXXX 605000.000 17575058.29 29.0497
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-18 IE0005TF9XXX 720000.000 14241248.94 19.7795
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-18 IE000M7V9XXX 43220000.000 2333553591.36 53.9924
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-18 IE000NXF8XXX 9270000.000 315828652.36 34.0700
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-18 IE000YYE6XXX 119350000.000 8015928471.72 67.1632
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-18 IE000J6CHXXX 2724000.000 68591168.10 25.1803
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-18 IE0007I99XXX 1550000.000 42118810.94 27.1734
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-18 IE000SBU1XXX 500000.000 13313303.83 26.6266
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-18 IE0007Y8YXXX 29950000.000 881467440.00 29.4313
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-18 IE000QYDXXXX 900000.000 19013743.95 21.1264
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-18 IE000YYVSXXX 2700000.000 48922058.40 18.1193
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.