Was für ein Börsentag für Moderna und unsere Follower! Die Aktie des US-Biotechkonzerns explodiert heute regelrecht und legte im Handelsverlauf um mehr als 100% auf zeitweise über 140 US-Dollar zu. Damit wird eine Investmentstory Realität, die wir bereits im Juli 2025 klar auf dem Radar hatten: Seit unserer damaligen Kaufempfehlung steht für Anleger in der Spitze ein Kursplus von rund 369% zu Buche. Moderna meldet Durchbruch bei personalisiertem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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