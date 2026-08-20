Das Pentagon bewegt sich entlang der Lieferkette nach unten - beginnt jetzt der Wettlauf um die Lagerstätten?

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Auf dem Markt für kritische Rohstoffe beginnt sich etwas Entscheidendes zu verändern.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Saga Metals Corp. (FSE: 20H) (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

in den vergangenen Jahren konzentrierten sich westliche Regierungen vor allem auf eine zentrale Frage:

Wie können wir unsere Abhängigkeit von China reduzieren?

Milliarden von Dollar wurden für Verarbeitungsanlagen, Magnetfabriken, Batterielieferketten und neue Minen bereitgestellt.

Doch nun scheint die Strategie in eine neue Phase einzutreten.

Das Pentagon fragt nicht mehr nur danach, wo amerikanische Waffensysteme gebaut werden.

Zunehmend will Washington wissen, woher die Rohstoffe stammen, die in diesen Waffensystemen stecken.

Im Juli unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Executive Order, die das US-Verteidigungsministerium anweist, Vorschriften zu entwickeln, nach denen kritische Verteidigungslieferketten vom fertigen Produkt bis zum Ursprung der verwendeten Rohstoffe zurückverfolgt werden sollen.

Die Anordnung geht noch weiter.

Verteidigungsunternehmen, die Materialien oder Komponenten von unzuverlässigen ausländischen Lieferanten beziehen, könnten verpflichtet werden, alternative Bezugsquellen zu qualifizieren und einzusetzen. Die Nichtbeachtung könnte sich potenziell auf Aufträge, Vertragsoptionen und bestehende Verträge auswirken.

Das ist eine tiefgreifende Veränderung.

Denn wenn Amerikas größte Verteidigungsunternehmen künftig verstehen - und möglicherweise absichern - müssen, woher die Rohstoffe in ihren Waffensystemen stammen, könnte sich der Wettlauf um kritische Rohstoffe immer weiter nach oben in der Wertschöpfungskette verlagern.

Von Waffenherstellern.

Zu Komponentenherstellern.

Zu Verarbeitern.

Zu Minen.

Und letztlich:

Zu Lagerstätten, die noch nicht einmal zu Minen entwickelt wurden.

Genau diese Entwicklung schafft ein interessantes Umfeld für Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA), das in Labrador, Kanada, zwei aufstrebende Projekte für kritische Rohstoffe kontrolliert: das Radar Titanium-Vanadium-Iron Project und das Wolverine Heavy Rare Earth Element Project.

Lockheed Martin könnte bereits zeigen, was als Nächstes kommt

Möglicherweise sehen wir bereits die ersten Anzeichen dieser Entwicklung.

Reuters berichtete Anfang August, dass Lockheed Martin, der weltweit größte Rüstungskonzern, direkt mit nordamerikanischen Bergbauunternehmen über die Versorgung mit kritischen Rohstoffen verhandelt.

Das Unternehmen bemüht sich demnach unter anderem um Scandium von NioCorp Developments sowie Germanium von Teck Resources und 5N Plus.

NioCorp hat bereits eine vorläufige Vereinbarung unterzeichnet, nach der das Unternehmen Lockheed künftig mit ungefähr 15 Tonnen Scandium pro Jahr aus seiner geplanten Mine in Nebraska beliefern könnte.

Warum ist das so wichtig?

Lockheed baut unter anderem den F-35-Kampfjet, Patriot-Raketensysteme und zahlreiche weitere militärische Plattformen.

Das Unternehmen befindet sich mehrere Stufen von einer Mine entfernt.

Und dennoch sucht es nun direkt bei Rohstoffunternehmen nach zukünftiger Versorgung.

Das könnte einen Vorgeschmack darauf geben, wohin sich der Markt für kritische Rohstoffe entwickelt.

Jahrzehntelang mussten sich große Hersteller kaum darum kümmern, wem eine bestimmte Minerallagerstätte gehörte.

Sie kauften Komponenten.

Ihre Lieferanten kauften verarbeitete Materialien.

Verarbeiter bezogen Konzentrate oder raffinierte Metalle.

Und irgendwo weit am Anfang der Lieferkette befand sich die Mine.

Chinas Dominanz bei der Verarbeitung kritischer Rohstoffe machte dieses System außerordentlich effizient.

Sie machte es aber auch außerordentlich konzentriert.

Washington will nun Transparenz über die gesamte Lieferkette.

Vom Kampfjet bis zum Gestein

Betrachten wir genauer, was die Executive Order vom Juli tatsächlich verlangt.

Das Pentagon wurde angewiesen, Vorschriften zu entwickeln, nach denen Verteidigungsunternehmen und deren Zulieferer eine vollständige Materialliste bereitstellen sollen, mit der Komponenten und Materialien bis zum Ursprung der Rohstoffe zurückverfolgt werden können.

Lieferanten sollen außerdem hinsichtlich verschiedener Risiken bewertet werden - darunter ausländische Eigentumsverhältnisse, finanzielle Verwundbarkeit sowie Produktions- und Lieferengpässe.

Und wenn eine kritische Beschaffung für die Verteidigung von einem unzuverlässigen ausländischen Lieferanten abhängt, könnten Auftragnehmer letztlich verpflichtet werden, eine alternative Bezugsquelle zu qualifizieren.

Das verändert die entscheidende Frage.

Früher fragte ein Verteidigungsunternehmen vielleicht:

"Kann mein Lieferant das Bauteil liefern?"

Zunehmend könnte die Frage lauten:

"Woher stammt der Rohstoff in diesem Bauteil?"

Und anschließend:

"Können wir diesen Rohstoff auch während einer geopolitischen Krise noch beschaffen?"

Diese letzte Frage könnte die wichtigste überhaupt sein.

Denn ein Waffensystem im Wert von 100 Millionen US-Dollar kann durch das Fehlen einer vergleichsweise winzigen Menge eines hochspezialisierten Materials beeinträchtigt werden.

Das Pentagon scheint zunehmend entschlossen, solche Schwachstellen zu identifizieren, bevor sie durch einen geopolitischen Konflikt offengelegt werden.

Der Wettlauf könnte sich zu den Rohstoffen verlagern

Hier wird die Entwicklung für Rohstoffinvestoren besonders interessant.

Wenn westliche Verteidigungsunternehmen langfristig sicheren Zugang zu strategischen Rohstoffen benötigen, gibt es nur begrenzte Möglichkeiten, dies zu erreichen.

Sie können langfristige Abnahmevereinbarungen abschließen.

Sie können Entwicklungsfinanzierungen bereitstellen.

Sie können strategische Beteiligungen eingehen.

Regierungen können Kredite, Zuschüsse, Preisunterstützung oder Abnahmegarantien anbieten.

Und irgendwann könnten strategische Käufer möglicherweise sogar um die Kontrolle über besonders bedeutende Lagerstätten konkurrieren.

Dabei muss eines klar sein:

Es gibt derzeit keinerlei Hinweise darauf, dass ein Verteidigungsunternehmen Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) oder eines seiner Projekte übernehmen oder finanzieren möchte.

Aber die Struktur des Marktes verändert sich.

Und sobald große industrielle Verbraucher beginnen, sich weiter in Richtung Rohstoffquelle zu bewegen, kann der Besitz noch nicht entwickelter Lagerstätten strategisch deutlich wichtiger werden.

Denn man kann keinen langfristigen Liefervertrag für einen Rohstoff abschließen, den niemand entwickelt.

Washington finanziert bereits die gesamte Kette

Dieser politische Wandel findet nicht isoliert statt.

Am 7. August kündigte die Trump-Regierung milliardenschwere Investitionen in kritische Rohstoffe, Batterien und damit verbundene Projekte an.

Zu den angekündigten Maßnahmen gehörten unter anderem 1,4 Milliarden US-Dollar für Sila Nanotechnologies, 400 Millionen US-Dollar für Sunrise Energy Metals und 150 Millionen US-Dollar für Niron Magnetics.

Washington hat inzwischen Milliardenbeträge in Unternehmen entlang der Rohstoff- und Verarbeitungskette gelenkt, um die Abhängigkeit Amerikas von chinesischen Lieferketten zu reduzieren.

Gleichzeitig hat Präsident Trump im Rahmen des Defense Production Act weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit kritischen Mineralien und Materialien ergriffen.

Setzt man all diese Entwicklungen zusammen, ergibt sich ein klares Bild:

Staatliches Kapital.

Rückverfolgung der Lieferketten.

Beschränkungen für Lieferungen aus geopolitisch problematischen Staaten.

Direkte Gespräche zwischen Verteidigungsunternehmen und Bergbaugesellschaften.

Qualifizierung alternativer Lieferanten.

Das sind keine voneinander unabhängigen Geschichten.

Es sind verschiedene Bestandteile derselben Strategie.

Amerika versucht, das Rohstofffundament seiner Verteidigungsindustrie neu aufzubauen.

Doch Amerika hat ein Problem

Es gibt bislang schlicht nicht genügend alternative Versorgung.

Reuters berichtete zuletzt, dass die amerikanische Bergbau- und Verarbeitungsindustrie trotz enormer staatlicher Investitionen noch weit davon entfernt ist, chinesische Lieferungen vollständig ersetzen zu können.

Die Verteidigungsindustrie nähert sich zudem einer Frist zum 1. Januar 2027, die die Beschaffung bestimmter Seltener Erden, Magnete, Wolfram, Molybdän und Tantal aus China, Russland, Iran und Nordkorea betrifft.

In der Vergangenheit waren Ausnahmeregelungen gerade deshalb notwendig, weil ausreichende alternative Lieferquellen fehlten.

Und genau deshalb könnte die nächste Phase des Wettlaufs um kritische Rohstoffe besonders interessant werden.

Eine Magnetfabrik kann vergleichsweise schnell errichtet werden.

Eine Verarbeitungsanlage kann finanziert werden.

Strategische Lagerbestände können aufgebaut werden.

Doch Geologie lässt sich nicht herstellen.

Die Lagerstätte muss existieren.

Dann muss sie entdeckt werden.

Gebohrt.

Definiert.

Metallurgisch getestet.

Genehmigt.

Finanziert.

Und schließlich gebaut werden.

Das kann Jahre dauern.

Wenn Washington also später in diesem Jahrzehnt widerstandsfähige Lieferketten benötigt, müssen jene Projekte, die diese Lieferketten künftig versorgen könnten, heute vorangetrieben werden.

Kanada könnte zu Amerikas strategischem Rohstoff-Hinterland werden

Hier gewinnt die geografische Lage an Bedeutung.

Die Executive Order vom Juli verlangt nicht, dass jeder kritische Rohstoff ausschließlich aus den Vereinigten Staaten stammen muss.

Sie verweist ausdrücklich auf die Beschaffung aus den Vereinigten Staaten oder aus verbündeten Staaten.

Diese Unterscheidung ist enorm wichtig.

Amerika kann nicht realistisch jede Rohstofflieferkette über Nacht vollständig im eigenen Land ersetzen.

Es braucht Verbündete.

Kanada gehört zu den naheliegendsten.

Beide Länder verfügen bereits über eng miteinander verflochtene Industrie-, Energie- und Verteidigungsbeziehungen.

Kanada besitzt zudem enormes geologisches Potenzial und umfangreiche Bergbauerfahrung.

Für aufstrebende kanadische Critical-Minerals-Projekte könnte die Nähe zum weltweit größten Verteidigungsmarkt deshalb zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Und damit kommen wir zurück zu Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA).

Saga besitzt zwei unterschiedliche Zugänge zur Lieferkette

Was Saga zunehmend ungewöhnlich macht, ist, dass das Unternehmen nicht von einem einzigen strategischen Rohstoff abhängig ist.

Es besitzt zwei klar voneinander abgegrenzte Projekte für kritische Rohstoffe in Labrador.

Radar: Titan + Vanadium + Eisen

Sagas zu 100% unternehmenseigenes Radar Project nähert sich nach einer bedeutenden Bohrkampagne von mehr als 21.000 Metern inzwischen der Phase der Ressourcendefinition.

Zu den Ergebnissen zählen:

87,2 Meter mit 50,67% Fe2O3, 10,15% TiO2 und 0,339% V2O5

68,3 Meter mit 46,15% Fe2O3, 9,21% TiO2 und 0,311% V2O5

163,0 Meter mit 43,07% Fe2O3, 6,19% TiO2 und 0,293% V2O5

Noch wichtiger ist jedoch die Wiederholbarkeit.

In 89 von 89 bislang gebohrten Bohrlöchern innerhalb der beiden primären Zonen des Projekts wurde Mineralisierung angetroffen.

Mehr als 21 Kilometer Bohrungen wurden inzwischen abgeschlossen, während Saga Radar in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung vorantreibt.

Damit beginnt sich Radar von einem Explorationskonzept in etwas zu verwandeln, das potenziell quantifizierbar wird.

Und genau diese Quantifizierung könnte wichtig werden, wenn strategische Käufer künftig immer weiter in Richtung Rohstoffquelle blicken.

Dann ist da Wolverine

Wolverine verschafft Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) Zugang zu einer völlig anderen Schwachstelle innerhalb westlicher Lieferketten:

Schwere Seltene Erden.

Frühere Bohrungen bei Wolverine bestätigten eine breite, oberflächennahe REE-Mineralisierung über eine Fläche von ungefähr 1,7 km × 1,2 km.

Zu den Ergebnissen zählen:

48,8 m mit 0,77% TREO, einschließlich 18,3 m mit 1,06% TREO.

38,1 m mit 0,71% TREO ab Oberfläche, einschließlich 4,6 m mit 1,53% TREO.

51,8 m mit 0,52% TREO ab Oberfläche, einschließlich 33,5 m mit 0,67% TREO.

Die Spitzenwerte erreichten 2,03% TREO.

Doch möglicherweise ist eine andere Eigenschaft noch interessanter.

Frühere Ergebnisse zeigten einen Anteil schwerer Seltenerdoxide von ungefähr:

24-28% HREO.

Das ist relevant, weil schwere Seltene Erden zu den am stärksten konzentrierten und geopolitisch sensibelsten Bereichen der globalen Rohstoffversorgung gehören.

Chinas Dominanz beim Abbau, bei der Separation und bei der Herstellung von Seltenerdmagneten zeigt immer wieder, warum westliche Regierungen dringend alternative Bezugsquellen suchen.

Washington hat bereits gezeigt, dass es über die eigenen Grenzen hinausblickt

Eine weitere Entwicklung sollten Anleger nicht übersehen.

Die Vereinigten Staaten unterstützen bereits Rohstoffprojekte außerhalb des eigenen Landes, wenn diese zur Sicherheit westlicher Lieferketten beitragen können.

Im Juli stellte die U.S. International Development Finance Corporation bis zu 4,84 Millionen US-Dollar für vorbereitende Entwicklungsarbeiten am Ampasindava-Projekt von Harena Rare Earths in Madagaskar bereit.

Das Projekt enthält Magnet-Seltenerdelemente wie Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium und untersucht Verarbeitungsmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten und Europa.

Madagaskar liegt Tausende Kilometer entfernt.

Sagas Projekte liegen in Labrador.

Das bedeutet keineswegs, dass Saga amerikanische Unterstützung erhalten wird.

Es zeigt jedoch ein wichtiges Prinzip:

Washington ist bereit, über die eigenen Landesgrenzen hinauszublicken, wenn strategisch ausgerichtete Rohstoffquellen die Versorgungssicherheit des Westens stärken können.

Der entscheidende Vermögenswert könnte derjenige sein, der noch gar keine Mine ist

Das ist vielleicht der wichtigste Gedanke für Anleger.

An den Bergbaumärkten wird produzierenden Minen traditionell ein erheblicher Wert zugeschrieben.

Und das aus gutem Grund.

Eine produzierende Mine generiert Cashflow.

Eine unentwickelte Lagerstätte tut das nicht.

Doch Phasen strategischer Knappheit können verändern, wie vorgelagerte Rohstoffprojekte bewertet werden.

Wenn Regierungen und Verteidigungsunternehmen zu dem Schluss kommen, dass das zukünftige Angebot nicht ausreichen wird, kann sich der Wettbewerb immer weiter in frühere Entwicklungsphasen verschieben.

Zuerst konkurriert man um das fertige Material.

Dann um Verarbeitungskapazitäten.

Dann um Konzentrate.

Dann um Abnahmevereinbarungen.

Dann um Entwicklungsprojekte.

Und irgendwann:

um die Lagerstätten selbst.

Ähnliche Entwicklungen haben wir bereits bei Energie, Lithium, Uran und anderen strategischen Rohstoffen erlebt.

Kritische Rohstoffe könnten nun in ihre eigene Version dieses Zyklus eintreten.

Die neue Frage des Pentagons verändert die Spielregeln

Jahrelang mussten Verteidigungsunternehmen hauptsächlich wissen, ob ihre Zulieferer liefern konnten.

Nun will Washington zunehmend wissen, was hinter diesen Zulieferern steht.

Wo wurde das Material verarbeitet?

Wer kontrolliert den Verarbeiter?

Woher stammt der ursprüngliche Rohstoff?

Kann diese Versorgung eine geopolitische Krise überstehen?

Gibt es eine Alternative?

Diese Fragen lenken die Aufmerksamkeit immer weiter an den Anfang der Lieferkette.

Und wenn man die Lieferkette vollständig zurückverfolgt, endet sie jedes Mal am selben Ort:

Bei einer Minerallagerstätte.

Genau deshalb sind die jüngsten politischen Veränderungen für Explorationsunternehmen relevant.

Nicht, weil jede Entdeckung automatisch strategisch wird.

Die meisten werden es nicht.

Geologie, Metallurgie, Größe, Gehalt, Infrastruktur, Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen und Finanzierung entscheiden weiterhin darüber, ob aus einem Projekt letztlich eine Mine werden kann.

Doch Projekte, die die richtigen Rohstoffe, potenzielle Größenordnung und eine günstige Jurisdiktion miteinander verbinden, könnten in einem völlig anderen Kapitalmarktumfeld operieren als frühere Generationen von Explorationsunternehmen.

Die westliche Strategie für kritische Rohstoffe entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit weiter.

Zuerst kamen die Warnungen vor China.

Dann staatliche Zuschüsse und Kredite.

Dann Verarbeitungsanlagen.

Dann strategische Lagerbestände.

Nun verlangt das Pentagon zunehmend tiefere Transparenz darüber, woher die Rohstoffe innerhalb der amerikanischen Verteidigungslieferketten tatsächlich stammen.

Und große Verteidigungsunternehmen beginnen, direkt mit Bergbaugesellschaften über langfristige Rohstoffversorgung zu sprechen.

Das könnte einen wichtigen Wendepunkt darstellen.

Denn wenn Lockheed Martin und andere Konzerne zunehmend garantieren müssen, woher ihre strategischen Materialien stammen, ist die Bergbauindustrie nicht länger mehrere Stufen von der Verteidigungsbeschaffung entfernt.

Sie wird Teil davon.

Für Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) schafft das ein interessantes Umfeld.

Radar bewegt sich in Richtung einer definierten Titan-Vanadium-Eisen-Ressource.

Wolverine entwickelt eine Entdeckung schwerer Seltener Erden in Labrador weiter.

Keines der Projekte befindet sich bereits in Produktion, und erhebliche Explorations-, Metallurgie-, Genehmigungs-, Engineering- und Finanzierungsarbeiten stehen noch bevor.

Doch vielleicht ist gerade deshalb diese Entwicklungsphase so interessant.

Der nächste Wettlauf um kritische Rohstoffe könnte nicht mehr nur darum gehen, wer das heute verfügbare Material kaufen kann.

Zunehmend könnte es um eine andere Frage gehen:

Wer kontrolliert die Rohstoffe, die morgen gebraucht werden?

Und wenn es dazu kommt, könnten die strategisch wertvollsten Assets nicht unbedingt die Fabriken am Ende der Lieferkette sein.

Es könnten die Lagerstätten an ihrem Anfang sein.

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