VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62095945.38
|140.1714
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57713271.73
|76.5428
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BQQP9XXX
|39000000.000
|4263671729.12
|109.3249
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BDFBTXXX
|33875000.000
|2296039228.76
|67.7798
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|614635660.15
|64.6985
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BQQP9XXX
|11900000.000
|1365416121.20
|114.7409
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|239937169.93
|70.8197
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|391819576.77
|69.9678
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|169740522.13
|38.1439
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BMC38XXX
|81850000.000
|8562598603.07
|104.6133
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BMDH1XXX
|13250000.000
|114699994.72
|8.6566
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-19
|IE00BMDKNXXX
|42000000.000
|533420346.13
|12.7005
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-19
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7610037.78
|16.1916
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-19
|IE0002PG6XXX
|86400000.000
|1286877066.39
|14.8944
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-19
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14325334.10
|22.7386
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-19
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1912859061.62
|86.9877
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-19
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|18242005.92
|27.6394
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-19
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17679469.36
|29.2223
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-19
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14402462.57
|20.0034
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-19
|IE000M7V9XXX
|43220000.000
|2335754639.28
|54.0434
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-19
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|316236017.47
|33.9309
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-19
|IE000YYE6XXX
|119300000.000
|7943057557.72
|66.5805
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-19
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68783312.64
|25.2508
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-19
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42907560.52
|27.6823
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-19
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13498626.18
|26.9973
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-19
|IE0007Y8YXXX
|30000000.000
|873526255.20
|29.1175
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-19
|IE000QYDXXXX
|900000.000
|19085775.80
|21.2064
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-19
|IE000YYVSXXX
|2850000.000
|51123042.72
|17.9379
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