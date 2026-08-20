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WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
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PR Newswire
20.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 20

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-19 IE00BF541XXX 443000.000 62095945.38 140.1714
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-19 IE00BF540XXX 754000.000 57713271.73 76.5428
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-19 IE00BQQP9XXX 39000000.000 4263671729.12 109.3249
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-19 IE00BDFBTXXX 33875000.000 2296039228.76 67.7798
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-19 IE00BYWQWXXX 9500000.000 614635660.15 64.6985
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-19 IE00BQQP9XXX 11900000.000 1365416121.20 114.7409
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-19 IE00BDS67XXX 3388000.000 239937169.93 70.8197
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-19 IE00BQQP9XXX 5600000.000 391819576.77 69.9678
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-19 IE00BL0BMXXX 4450000.000 169740522.13 38.1439
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-19 IE00BMC38XXX 81850000.000 8562598603.07 104.6133
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-19 IE00BMDH1XXX 13250000.000 114699994.72 8.6566
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-19 IE00BMDKNXXX 42000000.000 533420346.13 12.7005
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-19 IE0000H44XXX 470000.000 7610037.78 16.1916
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-19 IE0002PG6XXX 86400000.000 1286877066.39 14.8944
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-19 IE0005B8WXXX 630000.000 14325334.10 22.7386
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-19 IE000YU9KXXX 21990000.000 1912859061.62 86.9877
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-19 IE000B9PQXXX 660000.000 18242005.92 27.6394
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-19 IE0001J5AXXX 605000.000 17679469.36 29.2223
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-19 IE0005TF9XXX 720000.000 14402462.57 20.0034
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-19 IE000M7V9XXX 43220000.000 2335754639.28 54.0434
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-19 IE000NXF8XXX 9320000.000 316236017.47 33.9309
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-19 IE000YYE6XXX 119300000.000 7943057557.72 66.5805
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-19 IE000J6CHXXX 2724000.000 68783312.64 25.2508
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-19 IE0007I99XXX 1550000.000 42907560.52 27.6823
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-19 IE000SBU1XXX 500000.000 13498626.18 26.9973
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-19 IE0007Y8YXXX 30000000.000 873526255.20 29.1175
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-19 IE000QYDXXXX 900000.000 19085775.80 21.2064
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-19 IE000YYVSXXX 2850000.000 51123042.72 17.9379
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.