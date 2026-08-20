Solar Fabrik hat seit Jahresbeginn 2026 Aufträge über mehr als 1 GW Photovoltaikmodule erhalten. Damit liegt der Auftragseingang bereits deutlich über dem Vorjahr. Das Unternehmen hatte 2025 nach eigenen Angaben rund 600 MWp erzielt. Den Großteil der Module verkauft Solar Fabrik weiterhin in Deutschland. Die mehr als 1 GW Auftragseingang umfassen sowohl Projekt- als auch Aufdachmodule. Konkrete Anteile für die einzelnen Marktsegmente nennt das Unternehmen nicht. Als derzeit meistverkauftes Produkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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