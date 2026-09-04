Ein unter Denkmalschutz stehender Biergarten im Englischen Garten erzeugt künftig Solarstrom. Die angepassten Module kamen von der Solar Fabrik. Der deutsche Solarmodulproduzent Solar Fabrik hat einen Biergarten im Englischen Garten von München mit orange-farbenen PV-Modulen ausgestattet. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtspitzenleistung von 83 Kilowatt (kWp). Zum Einsatz kommen dafür 198 kupferrote Module des Typs Mono S4 Halfcut Chroma Orange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver