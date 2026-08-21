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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
21.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 21

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-20 IE00BF541XXX 443000.000 62070381.98 140.1137
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-20 IE00BF540XXX 754000.000 57659054.76 76.4709
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-20 IE00BQQP9XXX 39150000.000 4420690987.52 112.9168
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-20 IE00BDFBTXXX 33875000.000 2348535593.92 69.3295
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-20 IE00BYWQWXXX 9500000.000 614565516.29 64.6911
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-20 IE00BQQP9XXX 11900000.000 1412517392.31 118.6989
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-20 IE00BDS67XXX 3388000.000 240180115.66 70.8914
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-20 IE00BQQP9XXX 5600000.000 389921072.35 69.6288
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-20 IE00BL0BMXXX 4450000.000 169582369.38 38.1084
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-20 IE00BMC38XXX 81900000.000 8622594610.80 105.2820
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-20 IE00BMDH1XXX 13250000.000 113992555.08 8.6032
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-20 IE00BMDKNXXX 42000000.000 561528393.43 13.3697
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-20 IE0000H44XXX 470000.000 7654382.01 16.2859
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-20 IE0002PG6XXX 86400000.000 1287245469.89 14.8987
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-20 IE0005B8WXXX 630000.000 14416803.20 22.8838
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-20 IE000YU9KXXX 21990000.000 1866466393.47 84.8780
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-20 IE000B9PQXXX 660000.000 17654941.29 26.7499
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-20 IE0001J5AXXX 655000.000 19046220.04 29.0782
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-20 IE0005TF9XXX 720000.000 14070124.60 19.5418
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-20 IE000M7V9XXX 43220000.000 2303142553.83 53.2888
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-20 IE000NXF8XXX 9320000.000 314626153.46 33.7582
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-20 IE000YYE6XXX 119300000.000 7767334814.78 65.1076
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-20 IE000J6CHXXX 2724000.000 68643877.24 25.1997
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-20 IE0007I99XXX 1550000.000 42615491.52 27.4939
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-20 IE000SBU1XXX 500000.000 13418994.19 26.8380
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-20 IE0007Y8YXXX 30000000.000 869040186.68 28.9680
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-20 IE000QYDXXXX 1000000.000 21256113.76 21.2561
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-20 IE000YYVSXXX 2900000.000 51774918.19 17.8534
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.