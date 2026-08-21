VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62070381.98
|140.1137
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57659054.76
|76.4709
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BQQP9XXX
|39150000.000
|4420690987.52
|112.9168
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BDFBTXXX
|33875000.000
|2348535593.92
|69.3295
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|614565516.29
|64.6911
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BQQP9XXX
|11900000.000
|1412517392.31
|118.6989
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|240180115.66
|70.8914
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|389921072.35
|69.6288
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|169582369.38
|38.1084
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BMC38XXX
|81900000.000
|8622594610.80
|105.2820
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BMDH1XXX
|13250000.000
|113992555.08
|8.6032
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-20
|IE00BMDKNXXX
|42000000.000
|561528393.43
|13.3697
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-20
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7654382.01
|16.2859
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-20
|IE0002PG6XXX
|86400000.000
|1287245469.89
|14.8987
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-20
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14416803.20
|22.8838
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-20
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1866466393.47
|84.8780
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-20
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|17654941.29
|26.7499
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-20
|IE0001J5AXXX
|655000.000
|19046220.04
|29.0782
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-20
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14070124.60
|19.5418
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-20
|IE000M7V9XXX
|43220000.000
|2303142553.83
|53.2888
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-20
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|314626153.46
|33.7582
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-20
|IE000YYE6XXX
|119300000.000
|7767334814.78
|65.1076
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-20
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68643877.24
|25.1997
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-20
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42615491.52
|27.4939
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-20
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13418994.19
|26.8380
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-20
|IE0007Y8YXXX
|30000000.000
|869040186.68
|28.9680
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-20
|IE000QYDXXXX
|1000000.000
|21256113.76
|21.2561
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-20
|IE000YYVSXXX
|2900000.000
|51774918.19
|17.8534
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