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Saga Metals tritt dem U.S. Defense Industrial Base Consortium bei - während Washington seine Bemühungen zur Sicherung kritischer Rohstoff-Lieferketten massiv beschleunigt

Dieser Artikel wird im Auftrag von Saga Metals Corp. (FSE: 20H) (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

manchmal dauert es Jahre, bis eine große makroökonomische These auf Unternehmensebene konkret wird.

Und manchmal geschieht es fast unmittelbar.

In unserem vorherigen Bericht haben wir einen bedeutenden Wandel innerhalb der amerikanischen Verteidigungsindustrie untersucht.

Das Pentagon bewegt sich immer weiter an den Anfang der Lieferkette.

Washington will zunehmend nicht nur wissen, wo amerikanische Waffensysteme und Komponenten hergestellt werden, sondern auch, woher die strategischen Rohstoffe stammen, die in diesen Systemen stecken.

Unser Fazit war einfach:

Der nächste Wettlauf um kritische Rohstoffe könnte sich bis ganz nach oben in der Lieferkette verlagern - zu den Lagerstätten selbst.

Nun hat Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) eine Entwicklung bekannt gegeben, die genau diese These direkt mit dem Unternehmen verbindet.

Am 20. August gab Saga bekannt, als Mitglied des Defense Industrial Base Consortium (DIBC) zugelassen worden zu sein - einer vom US-Verteidigungsministerium unterstützten Initiative, die von Advanced Technology International verwaltet wird.

Für Saga bedeutet dies keinen Auftrag des US-Verteidigungsministeriums.

Es handelt sich auch nicht um eine staatliche Finanzierungszusage.

Und die Mitgliedschaft garantiert keines von beidem.

Aber sie bedeutet etwas, das potenziell sehr wichtig werden könnte:

Saga ist jetzt mit am Tisch.

Saga erhält Zugang zu einem Ökosystem der Verteidigungsindustrie, das Regierungsbehörden, traditionelle und nicht-traditionelle Rüstungsunternehmen, Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen miteinander verbindet, die an der Stärkung der amerikanischen industriellen Basis und strategischer Lieferketten arbeiten.

Und welche Bereiche werden vom DIBC ausdrücklich genannt?

Kritische Mineralien.

Seltene Erden.

Strategische Materialien.

Plötzlich stehen Sagas zwei Projekte in Labrador - Radar und Wolverine - vor einem noch interessanteren strategischen Hintergrund.

Was genau ist das DIBC?

Es lohnt sich zu verstehen, welchem Netzwerk Saga gerade beigetreten ist.

Das US-Verteidigungsministerium etablierte das Defense Industrial Base Consortium im Rahmen seiner Bemühungen, die industrielle Verteidigungsbasis auszubauen, zu modernisieren und widerstandsfähiger zu machen.

Im Jahr 2024 vergab das Ministerium an Advanced Technology International ein sogenanntes Other Transaction Agreement zur Verwaltung des Konsortiums. Dieses Instrument wurde unter anderem geschaffen, um Forschung zu beschleunigen, Zugang zu kommerziellen Lösungen zu ermöglichen und Regierung, Industrie, Wissenschaft sowie nicht-traditionelle Verteidigungsunternehmen enger miteinander zu verbinden.

Und dabei handelt es sich nicht um ein kleines Pilotprogramm.

Das zugrunde liegende DIBC-OTA verfügt über eine Laufzeit von zehn Jahren und keine festgelegte Finanzierungsobergrenze. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums wurde die Struktur unter anderem geschaffen, um Mittel im Rahmen des Defense Production Act schneller einzusetzen und Schwachstellen innerhalb der Verteidigungslieferketten anzugehen.

Das DIBC selbst beschreibt seine Mission als Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette, die im Falle einer nationalen Sicherheitskrise reagieren kann, ohne von ausländischen Bezugsquellen abhängig zu sein.

Zu den Schwerpunktbereichen gehören neben Batterien, Mikroelektronik, unbemannten Systemen und anderen Verteidigungstechnologien ausdrücklich auch Seltene Erden und kritische Mineralien.

Genau deshalb ist Sagas Aufnahme so interessant.

Saga tritt hier nicht einfach einem allgemeinen Bergbauverband bei.

Das Unternehmen erhält Zugang zu einem Konsortium, das sich ausdrücklich mit jenen Schwachstellen beschäftigt, über die wir im Verlauf dieser Artikelserie immer wieder berichtet haben.

Und sehen Sie sich an, wer ebenfalls mit am Tisch sitzt

Hier wird die Geschichte noch interessanter.

Zum Mitgliedernetzwerk des DIBC gehören große Namen aus der amerikanischen Verteidigungs- und Industrielandschaft, darunter Lockheed Martin Missiles & Fire Control, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics Ordnance & Tactical Systems, L3Harris, Saab, Teledyne FLIR und das Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, neben zahlreichen weiteren Organisationen.

Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass Saga Partnerschaften mit diesen Organisationen unterhält.

Es bedeutet auch nicht, dass diese Unternehmen Sagas Projekte prüfen.

Aber es zeigt, in welche Art von Ökosystem Saga nun aufgenommen wurde.

Das DIBC beschreibt Zusammenarbeit und Teambildung als zentrale Vorteile einer Mitgliedschaft - neben einem vereinfachten Zugang zu relevanten staatlichen Finanzierungsmöglichkeiten, der Teilnahme an Forschungs- und Prototyping-Projekten, Unterstützung im Bereich staatlicher Auftragsvergabe und der Vernetzung mit Regierung, Industrie und Wissenschaft.

Genau deshalb verdient diese Meldung mehr Aufmerksamkeit als eine gewöhnliche Unternehmensmitgliedschaft.

Für ein Explorationsunternehmen im Bereich kritischer Rohstoffe ist Zugang wichtig.

Sichtbarkeit ist wichtig.

Beziehungen sind wichtig.

Und wenn der potenzielle Endnutzer die Verteidigungsindustrie ist, kann bereits die Möglichkeit, an den richtigen Gesprächen teilzunehmen, von Bedeutung sein.

Saga befindet sich nun in einer Position, diese Gespräche innerhalb des Netzwerks führen zu können.

Kanada wurde ganz bewusst einbezogen

Es gibt noch ein weiteres Detail, das Anleger nicht übersehen sollten.

Saga ist ein kanadisches Unternehmen.

Dennoch wurde die DIBC-Mitgliedschaft ausdrücklich für Organisationen aus Kanada, Australien und dem Vereinigten Königreich geöffnet.

Warum?

Das DIBC erklärte selbst, dass diese Erweiterung vorgenommen wurde, um Änderungen der Definition einer "domestic source" im Rahmen von Title III des Defense Production Act Rechnung zu tragen und das Ziel zu unterstützen, eine widerstandsfähige amerikanische Lieferkette aufzubauen, die in nationalen Sicherheitskrisen bestehen kann.

Das ist bedeutend.

Die amerikanische Strategie für kritische Rohstoffe besteht nicht einfach darin, eine Grenze um die Vereinigten Staaten zu ziehen und zu versuchen, jeden benötigten Rohstoff ausschließlich im eigenen Land zu produzieren.

Es geht zunehmend darum, sichere Lieferketten zwischen vertrauenswürdigen Verbündeten aufzubauen.

Und geografisch befindet sich Saga in einer interessanten Position.

Die Projekte liegen nicht in China.

Sie liegen nicht in Russland.

Sie befinden sich nicht in einer Jurisdiktion, bei der westliche Verteidigungsplaner befürchten müssen, dass die Versorgung während der nächsten geopolitischen Krise plötzlich wegfallen könnte.

Sie befinden sich in Labrador, Kanada.

Und nun ist Saga Teil eines amerikanischen Verteidigungskonsortiums, dessen Ziel ausdrücklich darin besteht, genau solche Lieferketten zu stärken.

Zwei Projekte. Zwei strategische Lieferketten.

Was Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) in diesem Zusammenhang besonders interessant macht, ist die Tatsache, dass das Unternehmen nicht nur eine einzige Critical-Minerals-Story in das DIBC-Ökosystem einbringt.

Saga besitzt zwei klar voneinander getrennte Projekte in Labrador.

Radar: Titan + Vanadium + Eisen

Sagas zu 100% unternehmenseigenes Radar Project nähert sich nach einer umfangreichen Bohrkampagne von mehr als 21.000 Metern zunehmend der Ressourcendefinition.

Zu den bisherigen Ergebnissen zählen:

87,2 Meter mit 50,67% Fe2O3, 10,15% TiO2 und 0,339% V2O5

68,3 Meter mit 46,15% Fe2O3, 9,21% TiO2 und 0,311% V2O5

163,0 Meter mit 43,07% Fe2O3, 6,19% TiO2 und 0,293% V2O5

Und möglicherweise noch wichtiger:

In 89 von 89 bislang gebohrten Bohrlöchern innerhalb der beiden primären Zonen des Projekts wurde Mineralisierung angetroffen.

Saga bewegt sich damit zunehmend über die reine Bestätigung hinaus, dass bei Radar überhaupt Mineralisierung vorhanden ist.

Das Unternehmen arbeitet nun daran zu definieren, wie viel mineralisiertes Material tatsächlich vorhanden sein könnte.

Das ist ein entscheidender Übergang.

Denn wenn Regierungsbehörden, Industrieunternehmen oder Rüstungskonzerne nach zukünftigen verbündeten Bezugsquellen für strategische Rohstoffe suchen, lässt sich eine definierte Ressource wesentlich konkreter bewerten als ein Explorationskonzept in einem frühen Stadium.

Warum Titan und Vanadium hier relevant sind

Die Rohstoffkombination von Radar ist im Zusammenhang mit der Verteidigungsindustrie besonders interessant.

Titan wird aufgrund seiner Kombination aus hoher Festigkeit, geringem Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Temperaturbeständigkeit in zahlreichen Anwendungen der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor eingesetzt.

Vanadium besitzt strategische Anwendungen in Spezialstählen und hochfesten Legierungen und gewinnt zudem im Bereich der Energiespeicherung an Bedeutung.

Die Vereinigten Staaten untersuchen seit Jahren die Risiken, die mit ausländischen Abhängigkeiten in beiden Lieferketten verbunden sind.

Und in Sagas DIBC-Mitteilung heißt es ausdrücklich, dass die Mitgliedschaft Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Partnern eröffnet, die sich auf die Sicherung heimischer und verbündeter Bezugsquellen für Titan, Vanadium, Seltene Erden und andere strategische Mineralien konzentrieren.

Das liest sich beinahe wie eine direkte Beschreibung von Sagas Rohstoffportfolio.

Doch Radar ist nur die Hälfte der Geschichte.

Wolverine bringt die Seltene-Erden-Komponente

Sagas zu 100% unternehmenseigenes Wolverine Project verschafft dem Unternehmen Zugang zu einem der geopolitisch sensibelsten Bereiche des gesamten Marktes für kritische Rohstoffe:

Schwere Seltene Erden.

Frühere Bohrungen bei Wolverine identifizierten eine breite, oberflächennahe Seltenerdmineralisierung über ein Gebiet von ungefähr 1,7 km × 1,2 km.

Zu den Ergebnissen zählen:

48,8 m mit 0,77% TREO, einschließlich 18,3 m mit 1,06% TREO

38,1 m mit 0,71% TREO ab Oberfläche, einschließlich 4,6 m mit 1,53% TREO

51,8 m mit 0,52% TREO ab Oberfläche, einschließlich 33,5 m mit 0,67% TREO

Die höchsten Analysewerte des Bohrprogramms erreichten 2,03% TREO.

Doch was Wolverine im Verlauf unserer Berichterstattung besonders interessant gemacht hat, ist die gemeldete Zusammensetzung:

Ein HREO-Anteil von ungefähr 24-28%.

Schwere Seltene Erden sind aus Sicht der westlichen Versorgungssicherheit besonders sensibel, da China wichtige Bereiche der globalen Separation, Raffination und Herstellung von Permanentmagneten dominiert.

Saga tritt somit in das DIBC-Ökosystem ein mit Zugang zu:

Titan.

Vanadium.

Eisen.

Schweren Seltenen Erden.

Zwei zu 100% unternehmenseigene Projekte in Labrador.

Ein nordamerikanisches Unternehmen für kritische Rohstoffe.

Vom Explorationsunternehmen zum potenziellen strategischen Lieferanten?

An diesem Punkt müssen Anleger realistische Erwartungen bewahren - gleichzeitig aber verstehen, was sich verändert hat.

Saga befindet sich weiterhin im Explorationsstadium.

Radar verfügt noch nicht über seine erste Mineralressourcenschätzung.

Wolverine befindet sich weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase als Seltenerdprojekt.

Keines der beiden Projekte liefert derzeit Rohstoffe an die amerikanische Verteidigungsindustrie.

Es bleibt noch erhebliche Arbeit zu leisten.

Doch die DIBC-Mitgliedschaft schafft potenziell eine Verbindung, die zuvor nicht vorhanden war.

Saga zufolge ermöglicht die Mitgliedschaft dem Unternehmen, mit amerikanischen Verteidigungsakteuren zu Initiativen im Bereich kritischer Rohstoffe in Kontakt zu treten, an Ausschreibungen und Capability-Matching-Aktivitäten teilzunehmen, Forschungs- und Prototyping-Möglichkeiten im Rahmen des OTA-Modells zu prüfen und die Sichtbarkeit seiner Projekte innerhalb des Verteidigungsökosystems zu erhöhen.

Auch das DIBC selbst erklärt, dass Mitglieder Zugang zu Forschungs- und Prototyping-Möglichkeiten sowie einen vereinfachten Weg zu relevanten staatlichen Finanzierungsmöglichkeiten erhalten.

Noch einmal:

Zugang ist keine Finanzierungszusage.

Eine Mitgliedschaft ist kein Auftrag.

Eine Möglichkeit ist noch keine Finanzierung.

Diese Unterschiede sind wichtig.

Aber Unternehmen können keine Chancen wahrnehmen, für die sie gar nicht erst positioniert sind.

Saga ist es nun.

Das Timing könnte kaum besser sein

Der Zeitpunkt von Sagas Aufnahme ist besonders bemerkenswert, weil Washington seine Critical-Minerals-Politik zuletzt deutlich aggressiver ausgerichtet hat.

Die Vereinigten Staaten behandeln Rohstoffsicherheit zunehmend als Bestandteil ihrer nationalen Sicherheit.

Das Pentagon untersucht Schwachstellen tief innerhalb seiner Lieferketten.

Verteidigungsunternehmen stehen unter wachsendem Druck, zuverlässige alternative Bezugsquellen zu identifizieren.

Staatliches Kapital fließt in Bergbau, Verarbeitung, Raffination, Magnete und fortschrittliche Materialien.

Und das DIBC existiert genau deshalb, um solche Schwächen innerhalb der industriellen Basis anzugehen.

Vor diesem Hintergrund entwickelt Saga gleichzeitig Radar in Richtung einer ersten Ressourcenschätzung weiter und treibt Wolverine als Projekt für schwere Seltene Erden voran.

Dadurch entsteht eine interessante Konvergenz.

Die Geologie entwickelt sich weiter.

Die potenziellen Ressourcen werden zunehmend besser verstanden.

Die geopolitische Nachfrage nach sicheren Lieferquellen wächst.

Und nun:

Saga ist Teil des Netzwerks geworden, das dabei helfen soll, dieses Versorgungsproblem zu lösen.

Es gibt noch ein weiteres Signal

Nur einen Tag vor der Bekanntgabe der DIBC-Mitgliedschaft meldete Saga außerdem, dass die in den USA gehandelten Aktien des Unternehmens für den Handel am OTCQX Best Market qualifiziert wurden und damit vom OTCQB aufgestiegen sind.

Für sich genommen ist dies in erster Linie eine Kapitalmarktentwicklung.

Zusammen mit der DIBC-Mitgliedschaft ergibt sich jedoch eine interessante Abfolge.

Saga erhöht seine Sichtbarkeit bei amerikanischen Investoren praktisch zur gleichen Zeit, in der das Unternehmen auch seine Sichtbarkeit innerhalb des amerikanischen Verteidigungsökosystems steigert.

Gleichzeitig bewegt sich Radar weiter in Richtung Ressourcendefinition.

Wolverine bietet eine zweite Plattform im Bereich kritischer Rohstoffe.

Die einzelnen Entwicklungen sind voneinander unabhängig.

Zusammengenommen zeigen sie jedoch, dass Saga zunehmend versucht, sich über die traditionellen Grenzen eines kanadischen Junior-Explorers hinaus zu positionieren.

Saga ist jetzt mit am Tisch

Vielleicht ist dies die einfachste Art, die heutige Meldung zu verstehen.

Noch vor einer Woche konnten Anleger Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) in erster Linie als Explorationsunternehmen betrachten, das zwei Projekte für kritische Rohstoffe in Labrador vorantreibt.

Daran hat sich nichts geändert.

Doch das Publikum, vor dem diese Projekte präsentiert werden können, hat sich potenziell verändert.

Saga ist nun Mitglied eines vom US-Verteidigungsministerium unterstützten Konsortiums, das zur Stärkung der amerikanischen Verteidigungsindustrie geschaffen wurde.

Zum selben Konsortium gehören große Rüstungskonzerne, Unternehmen für fortschrittliche Materialien, Forschungseinrichtungen und Technologieanbieter.

Saga erhält damit einen Kanal, um mit Akteuren aus dem Verteidigungssektor in Kontakt zu treten.

Relevante Ausschreibungen zu verfolgen.

Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen.

An Capability-Matching-Aktivitäten teilzunehmen.

Und potenziell Forschungs-, Prototyping- und Industrial-Base-Möglichkeiten im Rahmen des OTA-Modells zu verfolgen.

Es gibt keinerlei Garantie, wohin diese Möglichkeiten führen werden.

Saga selbst weist ausdrücklich darauf hin, dass die Mitgliedschaft weder Aufträge noch Finanzierungen garantiert.

Doch genau das ist fast nebensächlich gegenüber dem größeren Bild.

Seit Monaten diskutieren wir darüber, dass die westliche Critical-Minerals-Strategie irgendwann über politische Reden, Zuschüsse und Verarbeitungsanlagen hinausgehen und die Unternehmen erreichen könnte, die potenzielle zukünftige Quellen strategischer Rohstoffe kontrollieren.

Heute ist Saga diesem Ökosystem einen Schritt nähergekommen.

Radar bringt Titan, Vanadium und Eisen.

Wolverine bringt schwere Seltene Erden.

Beide Projekte liegen in Kanada.

Beide befinden sich zu 100% im Besitz von Saga.

Und beide werden zu einem Zeitpunkt vorangetrieben, an dem die Sicherung nordamerikanischer Rohstoffquellen zunehmend zu einer Priorität der Verteidigungsindustrie wird.

Die Lagerstätten müssen noch weiter definiert werden.

Die Metallurgie muss weiterentwickelt werden.

Die Wirtschaftlichkeit muss letztlich nachgewiesen werden.

Zwischen Exploration und Produktion liegt noch ein langer Weg.

Doch wenn es in der nächsten Phase des Wettlaufs um kritische Rohstoffe tatsächlich darum geht, die Verteidigungsindustrie direkt mit sicheren vorgelagerten Rohstoffquellen zu verbinden, dann hat sich heute für Saga eines verändert:

Saga ist jetzt mit am Tisch.

Und jetzt wird sich zeigen, was das Unternehmen mit diesem Platz anfangen kann.

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