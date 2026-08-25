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WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
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PR Newswire
25.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 25

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-24 IE00BF541XXX 443000.000 62083801.75 140.1440
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-24 IE00BF540XXX 754000.000 57669117.11 76.4842
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-24 IE00BQQP9XXX 40050000.000 4695608869.47 117.2437
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-24 IE00BDFBTXXX 34125000.000 2466486179.27 72.2780
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-24 IE00BYWQWXXX 9500000.000 613620479.32 64.5916
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-24 IE00BQQP9XXX 11950000.000 1472667083.36 123.2357
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-24 IE00BDS67XXX 3388000.000 240563725.40 71.0046
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-24 IE00BQQP9XXX 5600000.000 396237737.57 70.7567
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-24 IE00BL0BMXXX 4450000.000 169469731.97 38.0831
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-24 IE00BMC38XXX 81950000.000 8389140641.78 102.3690
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-24 IE00BMDH1XXX 13100000.000 112422032.46 8.5818
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-24 IE00BMDKNXXX 43200000.000 585816711.07 13.5606
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-24 IE0000H44XXX 470000.000 7445310.13 15.8411
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-24 IE0002PG6XXX 87150000.000 1367700378.35 15.6936
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-24 IE0005B8WXXX 630000.000 14608708.39 23.1884
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-24 IE000YU9KXXX 22040000.000 1804122228.74 81.8567
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-24 IE000B9PQXXX 660000.000 17746746.84 26.8890
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-24 IE0001J5AXXX 665000.000 19461342.66 29.2652
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-24 IE0005TF9XXX 720000.000 14096978.36 19.5791
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-24 IE000M7V9XXX 43170000.000 2372750244.42 54.9629
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-24 IE000NXF8XXX 9370000.000 310009667.40 33.0853
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-24 IE000YYE6XXX 119000000.000 7545583310.53 63.4083
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-24 IE000J6CHXXX 2724000.000 68653134.04 25.2031
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-24 IE0007I99XXX 1550000.000 43120527.64 27.8197
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-24 IE000SBU1XXX 500000.000 13532717.48 27.0654
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-24 IE0007Y8YXXX 30000000.000 866125015.04 28.8708
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-24 IE000QYDXXXX 1000000.000 21315127.93 21.3151
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-24 IE000YYVSXXX 3100000.000 54509719.52 17.5838
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.