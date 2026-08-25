VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 25
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62083801.75
|140.1440
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57669117.11
|76.4842
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BQQP9XXX
|40050000.000
|4695608869.47
|117.2437
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BDFBTXXX
|34125000.000
|2466486179.27
|72.2780
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|613620479.32
|64.5916
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BQQP9XXX
|11950000.000
|1472667083.36
|123.2357
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|240563725.40
|71.0046
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|396237737.57
|70.7567
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|169469731.97
|38.0831
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BMC38XXX
|81950000.000
|8389140641.78
|102.3690
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|112422032.46
|8.5818
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-24
|IE00BMDKNXXX
|43200000.000
|585816711.07
|13.5606
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-24
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7445310.13
|15.8411
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-24
|IE0002PG6XXX
|87150000.000
|1367700378.35
|15.6936
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-24
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14608708.39
|23.1884
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-24
|IE000YU9KXXX
|22040000.000
|1804122228.74
|81.8567
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-24
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|17746746.84
|26.8890
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-24
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19461342.66
|29.2652
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-24
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14096978.36
|19.5791
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-24
|IE000M7V9XXX
|43170000.000
|2372750244.42
|54.9629
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-24
|IE000NXF8XXX
|9370000.000
|310009667.40
|33.0853
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-24
|IE000YYE6XXX
|119000000.000
|7545583310.53
|63.4083
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-24
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68653134.04
|25.2031
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-24
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|43120527.64
|27.8197
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-24
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13532717.48
|27.0654
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-24
|IE0007Y8YXXX
|30000000.000
|866125015.04
|28.8708
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-24
|IE000QYDXXXX
|1000000.000
|21315127.93
|21.3151
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-24
|IE000YYVSXXX
|3100000.000
|54509719.52
|17.5838
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