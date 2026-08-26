Nordamerikas Uran-Explorer im Rampenlicht: Blast Resources und Premier American Uranium auf der Suche nach der nächsten Entdeckung

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Zwei Micro-Cap-Explorer, ein gemeinsamer Rückenwind: Während Blast Resources im kanadischen Athabasca-Becken bohrt, treibt Premier American Uranium sein Portfolio in New Mexico und Wyoming voran - beide profitieren von der westlichen Strategie, unabhängiger von Uranimporten zu werden

Das Wichtigste in Kürze:

Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) meldete im Juli 2026 eine rund 12 Kilometer lange Uran-Thorium-Anomalie an seinem Wales-Lake-Projekt im Patterson Lake Corridor

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P | ISIN: CA74048R1091) veröffentlichte im selben Zeitraum neue Bohrergebnisse aus seinen Projekten Cebolleta (New Mexico) und Kaycee (Wyoming)

Beide Unternehmen sind Frühphasen-Explorer, die von der westlichen Strategie profitieren, die Uranversorgung stärker auf Nordamerika zu verlagern

Während die großen, bereits produzierenden Uranunternehmen wie Cameco oder Kazatomprom die Schlagzeilen zum globalen Angebotsdefizit dominieren, spielt sich ein Großteil der eigentlichen Explorationsdynamik bei kleineren, börsennotierten Explorern ab. Zwei Beispiele mit vergleichbarem Profil, aber unterschiedlicher geografischer Ausrichtung: der kanadische Explorer Blast Resources Inc. und der auf die USA fokussierte Premier American Uranium Inc.

Blast Resources: Exploration im Herzen des Athabasca-Beckens

Blast Resources konzentriert sich mit seinem Wales-Lake-Projekt auf den Patterson Lake Corridor im Süd-Westen des Athabasca-Beckens in Saskatchewan - eine Region, die durch die Nachbarschaft zu den Weltklasse-Lagerstätten Triple R und Arrow geprägt ist. Im Juli 2026 meldete das Unternehmen eine rund 12 Kilometer lange Uran-Thorium-Anomalie, die sich über die gesamte Länge und Breite der untersuchten Claim-Fläche erstreckt, ergänzt um sieben identifizierte Störungs- und Leiterstrukturen. Vorausgegangen war die Auswertung eines hochauflösenden Luftmagnetik-Surveys, aus dem das Unternehmen fünf konkrete Zielgebiete für die weitere Bohrexploration ableitete. Eine nach internationalem Standard (NI 43-101) ausgewiesene Ressourcenschätzung liegt für das Projekt bislang nicht vor.

Premier American Uranium: Ein breiteres US-Portfolio

Premier American Uranium verfolgt einen anderen strukturellen Ansatz: Statt auf ein einzelnes Kernprojekt zu setzen, hat das Unternehmen ein Portfolio über mehrere etablierte US-Uranregionen aufgebaut. Das Projekt Cebolleta in New Mexico verfügt bereits über eine definierte Ressource und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, während das Kaycee-Projekt im Powder River Basin in Wyoming - einer Region mit historischer Uranproduktion - noch in einer früheren Explorationsphase steckt. Im Mai und Juni 2026 meldete das Unternehmen aus dem Zielgebiet Outpost bei Kaycee neue Bohrergebnisse: Von 19 abgeschlossenen Bohrlöchern mit insgesamt rund 17.100 Fuß Länge durchschnitten sieben eine Uranmineralisierung von 0,02 Prozent eU3O8 oder höher. Für die Saison 2026 plant das Unternehmen insgesamt rund 100.000 Fuß an Bohrungen über mehrere Zielgebiete.

Gemeinsamer Nenner: Der Rückenwind aus der westlichen Rohstoffpolitik

Beide Unternehmen profitieren von derselben übergeordneten Entwicklung: dem politischen Bestreben westlicher Staaten, die Abhängigkeit von russischen und kasachischen Uranlieferungen zu reduzieren. Für die USA hat dieser Trend eine besondere Dringlichkeit, da ein Großteil des heimischen Reaktorbrennstoffbedarfs weiterhin importiert wird. Premier American Uranium positioniert sich mit seinem ausschließlich auf US-Boden liegenden Projektportfolio explizit als Nutznießer dieser Entwicklung. Blast Resources wiederum profitiert von der Position Kanadas als etablierter, politisch stabiler Förderstandort innerhalb der westlichen Lieferkette, dessen bestehende Infrastruktur im Athabasca-Becken - Mühlen, Straßen, Fachpersonal - Explorationsprojekte in der Nachbarschaft tendenziell begünstigt.

Zwei unterschiedliche Explorationsstadien

Trotz der thematischen Nähe unterscheiden sich beide Unternehmen im Entwicklungsstand: Premier American Uranium verfügt mit Cebolleta bereits über eine definierte Ressource und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, während sowohl Kaycee als auch Blast Resources' Wales-Lake-Projekt noch auf der Stufe der geophysikalischen Zielgebietsdefinition stehen. Beide Unternehmen bewegen sich damit deutlich vor den kapitalintensiveren Entwicklungs- und Produktionsprojekten größerer Anbieter, tragen aber auch das für diese frühe Phase typische höhere Explorationsrisiko.