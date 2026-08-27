Gold notiert bei mehr als 4.600 USD je Unze und beschert den Produzenten außergewöhnliche Margen. Hohe Staatsdefizite, geopolitische Konflikte, Zweifel an der langfristigen Stabilität wichtiger Währungen und die fortgesetzte Diversifikation der Zentralbankreserven sorgen für strukturelle Nachfrage, während steigende Zinsen und ein starker USD bremsen könnten. In Summe überzeugt das große Bild. Doch bei Minenwerten steckt der Teufel im Detail, somit spielen Jurisdiktion, Standort und Projektqualität ebenso eine große Rolle. Die Schnittmenge der drei genannten Unternehmen bildet das bedeutende Förderland Mali, wo sich die Lage zunehmend normalisiert und somit bestehende Risikoabschläge in Zukunft deutlich sinken könnten. Barrick fährt Loulo-Gounkoto schneller als erwartet hoch, B2Gold hat die entscheidende Genehmigung für die Erweiterung von Fekola erhalten. Desert Gold weist mit einem riesigen Landpaket, einer Ressourcenbasis von mehr als einer Million Unzen Gold und dem anstehenden Produktionsstart den größten Hebel auf. Analysten bescheinigen der Aktie Vervielfachungspotenzial.
Enthaltene Werte: CA25039N4084,CA06849F1080,CA11777Q2099Den vollständigen Artikel lesen ...
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