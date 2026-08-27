Monatelang kannten Deutsche Telekom, Almonty Industries und Abbott Laboratories nur eine Richtung: nach unten. Dann kamen die Quartalszahlen - und mit ihnen der Befreiungsschlag. Bei der Telekom und Almonty löste eine Kombination aus Wachstum und Aktienrückkäufen die Initialzündung aus, bei Abbott die Bestätigung, dass zwei belastende Sondereffekte nur vorübergehender Natur waren. Der nachhaltige Ausbruch aus dem Abwärtstrend ist bei allen drei Aktien inzwischen Fakt. Wie weit der Weg zurück zu den alten Höchstständen noch ist und wo Analysten sogar neue Kursrekorde für möglich halten, erfahren Sie im nachfolgenden Artikel.
Enthaltene Werte: DE0005557508,CA0203987072,US0028241000Den vollständigen Artikel lesen ...
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